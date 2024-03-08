Парламент Швейцарії підтримав конфіскацію російських активів на користь України

У четвер, 7 березня, Рада кантонів Швейцарії (верхня палата парламенту) підтримала ідею про передачу заморожених російських активів Україні. Про це повідомляє France24.

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У ході голосування у верхній палаті парламенту 29 швейцарських депутатів підтримали ініціативу, 19 — виступили проти, троє — утрималися. Нижня палата парламенту підтримала дану ініціативу ще минулого року.

Рішення парламенту дає уряду можливість створити міжнародно-правову базу для використання активів держав-агресорів для виплати репарацій країнам, що постраждали.

Уряд розроблятиме ініціативу, згідно з якою заморожені кошти центрального банку агресора або активи його державних компаній могли б бути законно передані державі, яка зазнала нападу.

«росія серйозно порушила міжнародне право. Тому вона повинна відшкодувати завдану шкоду. Ведуться міжнародні дискусії щодо механізмів компенсації, і Швейцарія бере участь, використовуючи свої знання, навички досвід в цій сфері», — заявив міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що у Швейцарії збільшили заморожені російські активи до $9 млрд. На кінець 2023 року вартість активів, які потрапили під санкції, у швейцарських франках сягнула 7,7 млрд.

Усього з початку повномасштабного вторгнення росії в Україну в країнах Заходу заморозили близько $300 млрд російських активів.