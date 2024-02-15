Як купити валютні ОВДП: продавці, комісії, дохідність

Серед українців валютні ОВДП популярніші, ніж гривневі. Але купити їх складніше: ви не знайдете ці папери в «Дії», чи застосунках низки фінкомпаній. Чому так відбувається, де в такому разі шукати номіновані у ВКВ державні папери, і скільки можна заробити, розповідає «Мінфін».

Портфель облігацій зростає

Українці стрімко нарощують портфель ОВДП. Наразі у них на руках цих цінних паперів на 59,6 млрд грн (в еквіваленті, враховуючи також валютні), хоча ще на початку цього року портфель держоблігацій на руках у населення оцінювався у 53,25 млрд. Тобто лише за півтора місяці інвестиції в державні облігації зросли на приблизно на 6,35 млрд грн, або ж майже на 12%.

Ще разючішою є відмінність, якщо порівнювати з показниками початку 2023 року. Тоді українці тримали на руках ОВДП лише на 30,17 млрд грн. Тобто обсяг паперів з того часу майже подвоївся. А до повномасштабного вторгнення на руках у наших співвітчизників облігацій було на 13,3 млрд грн, а це в 4,5 разів менше, ніж зараз.

У загальній структурі покупців облігацій фізособи все ще займають незначну частку — лише близько 3,7%, найбільші портфелі — в НБУ та банків (переважно, державних). Однак, із погляду зміни пріоритетів у напрямках приватних інвестицій, збільшення вкладень в державні папери — важливий сигнал.

ОВДП, які знаходяться в обігу за номінально-амортизаційною вартістю

За даними НБУ

Така зміна відбулася завдяки поєднанню двох факторів. Перший — це дохідність, яка перевищує ставки за депозитами навіть у найщедріших банків (особливо враховуючи, що заробіток за облігаціями не оподатковується). Другий — це суттєве спрощення процесу придбання: ОВДП можна купити в застосунках «Дія» та низки банків і фінкомпаній, а частина продавців скасували будь-які комісії за ці операції.

Серед українців особливо популярними стали облігації, випущені у валюті. Так, у загальному портфелі фізосіб номіновані у гривні папери займають лише 46,7%. Для порівняння: у юридичних осіб це понад 77%, а у банків — майже 88%.

Найбільше наші співвітчизники тримають у своїх портфелях ОВДП саме доларові папери, їх частка сягає майже 49%, а ще трохи більше 3% припадає на випущені в євро.

За останні роки співвідношення гривневих і валютних ОВДП суттєво не змінилось. Частка номінованих у національній валюті трохи впала, але причина цього, найімовірніше, в зниженні офіційного курсу, а не в зміні настроїв інвесторів.

Особливості валютних ОВДП

Принцип дії валютних ОВДП той самий, що й у гривневих. Це державний борговий папір — тобто інвестор позичає гроші державі, а та, зі свого боку, у визначений час повертає їх разом із відсотками.

Номінальна ціна валютних ОВДП — 1 тис. доларів чи євро. Продаються вони у тій самій валюті, у якій номіновані. Також у доларах чи євро вони погашаються і виплачуються за ними відсотки.

Як гривневі, так і валютні ОВДП поділяються на дисконтні та відсоткові. В першому випадку держава виплачує інвестору $1 тис., а коштують папери дешевше. Наприклад, якщо такий папір можна купити за $960, а його погашення відбудеться через рік, то інвестор заробить $40, а дохідність, як не складно порахувати, становитиме 4,17%.

Відсоткові ОВДП, навпаки, коштують $1 тис., а держава виплачує відсотки, виходячи з цієї суми. Наприклад, якщо за таким папером передбачена та сама дохідність в 4,17%, то інвестор отримає через рік $1 041,7.

Короткострокові валютні ОВДП, зазвичай, дисконтні, а довгострокові — відсоткові.

Скільки можна заробити

На аукціоні 6 лютого Міністерство фінансів розмістило доларові ОВДП із погашенням 20 березня наступного року з дохідністю 4,6%.

Облігації у євро рідкісніші, і того дня та на декількох попередніх аукціонах не розміщувалися. Востаннє міністерство пропонувало їх у січні цього року з погашенням у березні наступного. Дохідність за ними становила 3,25%.

Варто враховувати: якщо купувати облігації на вторинному ринку, то дохідність, найімовірніше, буде дещо нижчою. Оскільки вторинний ринок — це перепродаж активів, продавці встановлюють вигіднішу для себе ціну (подібно до того, як продають валюту дорожче, ніж купують). Наразі на вторинному ринку можна купити доларові облігації орієнтовно з дохідністю 4−4,5%, а випущені в євро — близько 3%.

Дохідність може відрізнятися, залежно від терміну, який залишився до погашення паперу, а також від продавця.

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В будь-якому разі, дохідність цих облігацій вища, ніж за депозитами. В середньому вклади в доларах на 12 місяців приносять близько 1,5% річних, а в євро — 0,9%. Навіть ставки найщедріших банків становлять 3,15% та 2% відповідно, і це ще до оподаткування.

Чому не всі продають валютні облігації

Попри популярність валютних облігацій, їх не можна придбати у застосунку «Дія» — там присутні лише гривневі папери. Так само ОВДП лише в національній валюті представлені в застосунку фінансової компанії ICU та на сайті інвестиційного сервісу Bond UA.

Як пояснили «Мінфіну» в ICU — вся справа в особливостях переказу валюти. «Під час роботи з фінансовими компаніями клієнт переказує кошти з банку на рахунок у цінних паперах, й в нього виникає комісія за SWIFT-переказ. Тому відсутня економічна доцільність купівлі 1 облігації, відповідно, немає масової роздрібної торгівлі валютними ОВДП», — зазначив керівник брокерського підрозділу ICU Андрій Величко.

Тому той-таки ICU продає валютні папери лише під запит клієнтів та великими лотами від 50 штук.

Через необхідність переказу коштів можуть виникнути труднощі і у разі купівлі валютних облігацій в одному банку, якщо валюта знаходиться в іншому. Частина банків, у принципі, відмовляється від таких операцій, частина — погоджується, але такий переказ вимагатиме сил і часу.

«За стандартною схемою ми працюємо з грошима клієнта, які вже знаходяться на його рахунку в нашому банку. Оплата з рахунку іншого банку можлива, але потребує додаткового погодження з валютним наглядом», — пояснив начальник відділу цінних паперів Райффайзен Банку Олексій Євдокімов.

Де купувати валютні облігації

Найзручніше, особливо якщо мова йде про невелику суму, купувати облігації в банках. Вони продають цінні папери як через первинний, так і вторинний ринок.

Купівля на первинному ринку означає, що клієнт робить замовлення на придбання цінних паперів, а банк купує їх на наступному аукціоні Міністерства фінансів. Для того, щоб здійснити таку операцію, банк має бути первинним дилером, тобто мати допуск до аукціонів Мінфіну. Наразі такий статус мають 11 банків, повний їх перелік розміщено на сайті міністерства.

Також банки продають ОВДП і на вторинному ринку. Це означає, що вони тримають їх у власному портфелі, але можуть перепродати, звісно, за вигіднішою для себе ціною. Вести таку торгівлю можуть не лише первинні дилери, а й інші банки, які купили в них папери.

Купівля на первинному ринку виглядає вигіднішою, оскільки дозволяє отримати папери з тією дохідністю, за якою їх продає Мінфін. Водночас, ця процедура триваліша і, зазвичай, потребує погодження з представником установи особисто чи в телефонному режимі.

Низка банків скасували комісії за придбання військових валютних ОВДП на первинному ринку, або зробили плату майже символічною. Зокрема, це Ощадбанк, Південний, Укргазбанк, Укрексімбанк, Сенс, Райффайзен Банк і ПУМБ.

Більшість з цих банків продають облігації й зі своїх портфелів, тобто на вторинному ринку. Однак, чи є наразі потрібні папери у продажу і яка за ними дохідність — потрібно уточнювати окремо.

Найзручніше купувати валютні облігації на вторинному ринку онлайн через банківські застосунки. Зокрема, це можна зробити у Сенс та monobank. В обох установах немає жодних комісій за їх придбання чи обслуговування рахунку в цінних паперах. Також у застосунках цих банків можна відразу побачити, які цінні папери є в наявності та яка за ними дохідність.

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Купувати облігації онлайн можна і в Приваті, але банк залишив цілу низку комісій, а також тут мінімальна сума купівлі — від 100 тис. грн в еквіваленті (тобто мінімум 3 облігації), більшість же установ дозволяють купувати від 1 ОВДП.

Тож знайти установу, в якій продаються валютні облігації, нескладно, головне — не поспішати і порівняти дохідність, щоб обрати найвигідніший для себе варіант.