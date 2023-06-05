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5 червня 2023, 7:20 Читать на русском

Українці знову стали ховати валюту «під матрац»: як це позначиться на курсі

Цього року на Трійцю 4 червня, під яку у мирний час українці отримували додатковий вихідний, банки працюватимуть у звичайному режимі. Відповідно, бізнесу не потрібно переносити свої операції на валютному міжбанку. Вже з понеділка експортери та імпортери, що працюють у війну, почнуть активну роботу на валютному ринку. Що ще вплине на курс цього тижня, розповість «Мінфін».

Цього року на Трійцю 4 червня, під яку у мирний час українці отримували додатковий вихідний, банки працюватимуть у звичайному режимі.

Насамперед для нашого валютного міжбанку важлива активність наших агровиробників-експортерів та інтенсивність роботи «зернового коридору», терміни роботи якого були нещодавно продовжені. Чинна зернова угода забезпечить додатковий приплив валюти від аграріїв, що працюють у її рамках.

Наразі продукти сільського господарства та харчової промисловості займають близько 65% у товарній структурі загального експорту України. Тільки за 1 квартал 2023 року експорт агропродукції становив $6,745 млрд. Практично весь цей валютний виторг виходив на міжбанк і підтримував гривню.

На момент написання статті «зерновий коридор» ще не запрацював на повну силу попри продовження до 18 липня, але невеликі зрушення в цьому напрямку все ж таки є.

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Найближчим часом на валютний ринок вплине ситуація в енергетиці. Наприкінці минулого тижня в Україні почалися перебої з електрикою і довелося навіть екстрено закуповувати обсяги, що бракують, у інших країн. Це збільшує попит на валюту на міжбанку для оплати таких контрактів та працює проти гривні. Зокрема, це впливає на розмір необхідних інтервенцій НБУ з продажу долара, і, зрештою, на розмір ЗВР.

Частково впливає на поведінку міжбанку й реакція населення на майже зрівняння готівкового курсу долара та курсів, за якими банки продають валюту громадянам на тримісячні валютні депозити. Раніше фізособи «грали» на різниці готівкового курсу в обмінниках і курсу, за яким вони могли купити валюту через такі депозити. За фактом, після такої низки обмінів частина готівкової валюти залишалася знову в банках або в касах обмінників.

Але зараз курси майже зрівнялися і такі вкладники з урахуванням дуже низьких ставок за валютними депозитами почали забирати їх готівкою після закінчення цих вкладів. У результаті банки змушені докуповувати долар через валютну позицію на міжбанку і завозити більше готівкової валюти, щоб виконати свої зобов'язання.

Крім того, фінустанови почали завозити більше валюти й під безпосередньо валютообмінні операції у своїх касах. Загалом це також додає попит на долар і частково на євро на міжбанку для проведення таких операцій банків:

При цьому вивезення валюти банками з України останнім часом залишається досить стабільним і особливо на ринок не впливає.

Тобто українці знову почали ховати готівкову валюту «під матрац» через низькі ставки за валютними депозитами в банках і не поспішають здавати її в обмінники, сподіваючись на зростання курсу.

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Це поки що негативний фактор для банківської системи в цілому. Але при зміні ситуації — появі привабливих умов для валютних вкладів чи пристойної різниці між курсами «вулиці» та курсами валютних тримісячних депозитів, значна частина цих коштів знову може повернутися до банків і збільшити обсяги валютообмінних операцій в обмінниках фінкомпаній.

Вже з цього понеділка знову почне лихоманити пару євро/долар на зовнішніх ринках. Причина — наближення засідань ФРС США (14 червня) та ЄЦБ (15 червня) щодо відсоткових ставок. Дані щодо поточного стану економіки США та країн ЄС є дуже суперечливими, що може призвести до зміни настроїв як американського, так і європейського регуляторів.

За моїм прогнозом, ФРС США підніме ставку ще раз на 0,25% річних — до 5,5% річних і це буде останнє підвищення, ЄЦБ вчинить так само і підніме свою ключову ставку на 0,25% — до 4% річних.

Це спричинить коливання пари євро/долар у червні в межах коридору від $1,055 до $1,092 за євро і, відповідно, до сильних коливань курсу євро на нашому міжбанку — в межах 38,57 — 40,33 гривень за євро.

Цього тижня, за моїм прогнозом, пара євро/долар перебуватиме в коридорі від 1,06 до 1,078 долара за євро, що призведе до коридору безготівковим євро на нашому міжбанку в межах від 38,76 до 39,82 гривень.

Крім того, на поведінку валютного ринку цього тижня впливатимуть ще й такі фактори:

своєчасність та повнота отримання міжнародної допомоги та її витрачання урядом на соціальні програми. Тут поки що все добре, Україна скоро отримає від МВФ черговий транш у $900 млн, необхідне поточне фінансування від наших західних партнерів надходить своєчасно;

обсяги залучення коштів Мінфіном на аукціоні 6 червня, де розміщуватимуться військові облігації на строки 385 та 588 днів, а також бенчмарк-ОВДП на 987 днів з обмеженням у 7 млрд гривень.

Виплати ж Мінфіном відсотків у гривні за 5 випусками облігацій 7 червня та по одному 8 червня особливого тиску на валютний ринок не створять, оскільки їхні власники в основному банки. Їм незабаром доведеться закривати норматив резервування на коррахунку в НБУ. Тому, швидше за все, ця гривня залишиться на коррахунках фінустанов для його виконання. Або, в гіршому випадку для Нацбанку, буде розміщено в депозитних сертифікатах НБУ «овернайт», але ніяк не вийде у великих обсягах на валютний ринок.

обстановка на фронтах;

опосередковано позначиться на поведінці бізнесу на валютному ринку й подальше збільшення податкового навантаження для покриття максимально можливих сум дефіциту бюджету за рахунок внутрішніх джерел, а не тільки за рахунок зовнішньої допомоги.

Прогноз курсу долара та євро на 5−9 червня

Міжбанк:

Долар. Коридор за доларом на міжбанку в межах 36,5686−36,9343 гривні збережеться. За моїми розрахунками, НБУ доведеться витратити для цього «чистими» близько $360−570 млн.

Євро. Коливання за парою євро/долар посилюватимуться. За моїми прогнозами, пара євро/долар з 5 по 9 червня перебуватиме в межах 1,06 — 1,078 долара за євро, що призведе до коридору за безготівковим євро на українському міжбанку в межах від 38,76 до 39,82 гривень.

Готівковий ринок:

На готівковому ринку за доларом спред у більшості банків та в обмінниках фінкомпаній складе від 20−25 копійок до 30 копійок, а за євро — від 25−30 копійок до максимум 1 гривні.

Курс долара у більшості кас банків цього тижня перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 36,80 до 37,85 грн.

А в обмінниках фінкомпаній коридор цінників купівлі та продажу американської валюти становитиме від 37,05 до 37,65 грн.

Курс готівкового євро у банках при купівлі/продажу буде в межах 39,35 — 41 грн. В обмінниках фінкомпаній курс євровалюти перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 39,50 до 40,70 грн.

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