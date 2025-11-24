Україна розпочала нові переговори з МВФ: чи зможе Фонд домогтися девальвації гривні

Останнійробочийтижденьлистопадапройдепід впливом декількох факторів, які здатні серйозно вплинути на настрої учасників нашого валютного ринку, їх поведінку і загальну статистику торгів.Розповім, як це відіб'ється на курсі готівкового і безготівкового долара і євро докладніше.

Осьосовніподії, яківизначатимутькурсовийтренд:

Завершення звітного періоду та вихідний у США на День Подяки. Усі українські клієнти та самі банки закриватимуть свої операції за місяць та «виходитимуть» на звітний баланс за листопад. З одного боку, це збільшить статистику торгів міжбанку, оскільки розрахунки з контрагентами потрібно буде закрити як імпортерам (зростання попиту на валюту для проведення цих операцій), так і експортерам (збільшення продажу валютних надходжень, щоб закрити свої розрахунки в гривні).

За моїми прогнозами, обсяг щоденних операцій на торгах із 24 до 28 листопада складе від $165 млн до $270 млн. Причому статистика торгів буде цього тижня вкрай нерівномірною.

Найменші обсяги угод на міжбанку за системою Блумберг відбудуться 27 листопада — у День Подяки у США. Цього четверга американські банки не працюватимуть, і всі розрахунки з торгів доларом в Україні відбуватимуться на умовах ТОМ (розрахунки в гривні цією датою, постачання доларів — наступного робочого дня). Це традиційно нецікаво великій кількості продавців валюти, тому вони відразу перенесуть свої угоди або на п'ятницю, останній робочий день місяця, або проведуть свої основні розрахунки за місяць у доларі з понеділка до середи.

Але оскільки найбільші операції ніхто з клієнтів не ризикне залишати на останній робочий день місяця, п'ятницю, 28 листопада, саме з понеділка до середи обсяги операцій на міжбанку будуть максимальними. Натомість 28 листопада активізуються банки, яким треба зафіксувати свій фінансовий результат щодо торгівлі валютою за листопад та провести міжбанківські угоди щодо власної валютної позиції на звітну дату.

Пік сезону розпродажів та необхідність постійно фінансувати витрати на придбання енергоносіїв та електроенергії. Постійні атаки рф на українські цивільні об'єкти та об'єкти критичної інфраструктури (насамперед енергетичну та залізничну) змушують профільні компанії постійно закуповувати за валюту не тільки пальне та електрику, а й запчастини для відновлення пошкодженого обладнання, у тому числі і на зовнішніх ринках. Через війну зростає попит на валюту з боку цих суб'єктів господарювання. Додатково, через загострення ситуації на фронтах, зростають потреби у валюті у підприємств оборонного комплексу.

До цього додається й активність ритейлерів, які у сезон розпродажів товарів народного споживання активно купують валюту та розраховуються за закуплені раніше імпортні товари (якщо вони отримують товари «під реалізацію») або відразу оплачують валютою товари з їх оперативним розмитненням, щоб встигнути продати в період підвищеного попиту. Зрештою, великі мережі побутових та продуктових ритейлерів будуть цього й наступного тижня одними з головних покупців валюти на міжбанку.

Інтервенції Нацбанку та придбання валюти громадянами на свої картки для подальшої оплати товарів на розпродажах у міжнародних маркетплейсах. Всі перераховані вище чинники поки що працюють проти гривні, і нестачу валюти на міжбанку наприкінці листопада знову доведеться закривати Нацбанку своїми інтервенціями. За моїми прогнозами, цього тижня НБУ доведеться витратити з резервів для підтримки гривні від щонайменше $630 млн до $820 млн.

Крім того, багато громадян у межах встановлених лімітів купуватимуть валюту та оплачуватимуть нею свої покупки у великих іноземних інтернет-магазинах та маркетплейсах. Щоб забезпечити ці трансакції та дотриматися нормативів валютної позиції, банки почнуть додатково купувати валюту на торгах та під ці операції, що також збільшить попит на валюту на ринку. І це теж «тиснутиме» на курс.

Робота місії МВФ та геополітичні події. Наразі уряд та Нацбанк ведуть переговори щодо нової програми співпраці з Фондом. Представники переговорної групи кажуть, що перша виплата за новою програмою МВФ на $8 млрд очікується у січні 2026 року.

Нагадаю, що нещодавно Bloomberg писав про те, що МВФ посилює тиск на Національний банк із вимогою провести контрольовану девальвацію гривні. І, за чутками, це питання також обговорюється на поточних переговорах.

Поки що ж у проєкті бюджету-2026 та в прогнозах МВФ закладено девальвацію гривні в межах 45−46 гривень за долар до кінця наступного року. При цьому міжбанківський курс поки що перебуває в умовних межах 42−42,3 гривень за долар. А ось до чого остаточно домовляться представники Фонду та наші чиновники, буде зрозуміло протягом наступних декількох тижнів. У результаті поки що масштаб планової девальвації гривні залишається однією з головних інтриг цих переговорів.

Психологічно працює проти гривні питання, що також підвисло, про виділення Україні 140 млрд євро «репараційного кредиту» від ЄС, а також численні розмови навколо нового «мирного плану» Дональда Трампа.

При цьому, хочу наголосити, що наявність у Нацбанку резервів у межах $49,5 млрд і стабільне надходження міжнародної допомоги при щоденних обсягах наших торгів за системою Блумберг у межах до $230 млн — $270 млн дозволяють Нацбанку тримати ситуацію на валютному ринку під повним контролем.

Окрім усього перерахованого вище, варто ще зазначити, що чинник «чорної п'ятниці» спрацює і за парою євро/долар на міжнародних майданчиках, що опосередковано позначиться і на курсі євро в Україні щодо гривні. Адже активні покупки товарів у США та у всьому світу в ці останні дні листопада значно збільшать кількість таких транзакцій щодо оплати товарів як у доларі, так і євро.

Як приклад, наведу статистику 2024 року. Обсяг онлайн-продажів лише в США у «чорну п'ятницю» перевищив $10,8 млрд, а загальний обсяг роздрібної торгівлі, включаючи фізичні магазини, — $20 млрд. Кількість американців, які здійснили роздрібні покупки до «чорної п'ятниці», досягла 131,7 млн. А у всьому світі в «чорну п'ятницю» світові онлайн-продажі досягли рекордних $74,4 млрд. Здебільшого це зростання було зумовлене збільшенням покупок із мобільних пристроїв та активним використанням чат-ботів зі ШІ.

Немає підстав припускати, що у 2025 році статистика буде гіршою. І оскільки пара євро/долар при подібних транзакціях є однією з найзатребуваніших (багато відомих платіжних систем при транскордонних платежах своїх карткових клієнтів переводять спочатку місцеву валюту в долар, а потім через долар уже в ту валюту, яку отримує постачальник товарів і послуг) — це може досить серйозно ситуативно впливати на ринок і на співвідношення євро/долар на зовнішніх майданчиках, а отже — і на курс євровалюти щодо гривні в Україні.

Ну і найважливішим чинником для України, українців і як наслідок — для українського валютного ринку, цього тижня буде хід переговорів керівництва України з нашими західними партнерами (насамперед із США та Євросоюзом) щодо перспектив закінчення війни.

Прогноз курсу долара та євро на 24−28 листопада

Міжбанк

За моїм прогнозом, коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку перебуватиме в межах від 1,149 до 1,163 долара за євро.

Тоді за прогнозного коридору з котирувань безготівкового долара на торгах у межах від 41,90 до 42,55 гривень, курс євро на міжбанку в цей період може перебувати в межах коридору від щонайменше 48,14 гривень до щонайбільше 49,49 гривень.

Але з огляду на максимальне згладжування НБУ коливань щодо курсу долара в рамках «гнучкого курсоутворення», що опосередковано впливає і на курс безготівкового євро, коридор за євро на міжбанку, за моїм прогнозом, перебуватиме у вужчому діапазоні — від 48,40 до 49,35 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники продовжать працювати у форматі «з обороту». Але, зважаючи на те, що в період активних розпродажів товарів під «чорну п'ятницю» громадянам знадобиться значно більше гривні, у тому числі й готівкової, власники обмінників виставлятимуть досить широкий спред. За доларом — у межах до 20−25 копійок, а за євро — в межах до 20−35 копійок.

У найжвавіших місцях торгівлі власники обмінників можуть збільшувати спред за доларом до 30−35 копійок, а за євро — до 40−50 копійок.

З огляду на велику кількість чинників (від військових до геополітичних), які цього тижня здатні швидко змінювати ситуацію як на світовому ринку, так і в самій Україні, фінансисти продовжать практику частої зміни своїх цінників в обмінниках протягом дня, залежно від поведінки міжнародного та українського міжбанківського валютного ринку.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,80 до 42,75 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,90 до 42,70 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 48,30 до 49,65 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 48,40 до 49,60 гривень.