МВФ тисне на Україну з вимогою девальвувати гривню перед переговорами про новий кредит — Bloomberg

Міжнародний валютний фонд (МВФ) посилює тиск на Національний банк України з вимогою провести контрольовану девальвацію гривні. Це питання ризикує стати джерелом напруги напередодні вирішальних переговорів щодо нового пакета фінансування на суму до $8 мільярдів. Про це повідомляє Bloomberg.

► Підписуйтесь на телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини

Представники МВФ наголошують на перевагах поступового знецінення гривні як способу зміцнити напружені державні фінанси України. Однак у Національному банку чинять опір цій пропозиції, посилаючись на значні ризики для інфляції та суспільних настроїв.

Девальвація для наповнення бюджету

На думку експертів Фонду, знецінення гривні може збільшити номінальні доходи бюджету, оскільки експортні контракти номіновані в іноземній валюті. При конвертації валютної виручки в гривню за вищим курсом бюджет отримуватиме більше коштів у національній валюті, що допоможе покрити дефіцит в умовах війни, яка триває вже четвертий рік.

У Національному банку України не погоджуються з аргументами Фонду. За словами джерел, знайомих з перебігом дискусій, українська сторона вважає потенційні вигоди від девальвації обмеженими, оскільки бюджет значною мірою залежить від прямої міжнародної фінансової допомоги, а не від експортних доходів.

Водночас ризики є значними:

Сплеск інфляції: Знецінення гривні зробить імпортні товари дорожчими, що може спровокувати новий виток зростання цін і звести нанівець будь-яку фіскальну вигоду.

Політичні наслідки: Українське суспільство є надзвичайно чутливим до курсових коливань та стрибків цін, що неодноразово спостерігалося під час фінансових криз ще до повномасштабного вторгнення. В умовах втоми від війни та невизначеності політичне керівництво навряд чи погодиться на такий непопулярний крок.

Долучайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту