Трамп, ЄЦБ та Нацбанк: чому з валютою у світі та Україні зараз все дуже небезпечно

Цей тиждень світовий валютний ринок, як і український, проживе в умовах тарифних воєн, що тривають. Також на ситуацію на глобальному ринку вплине рішення ЄЦБ, а на наш внутрішній — ще й засідання Нацбанку щодо відсоткових ставок та грошово-кредитної політики. Український бізнес продовжуватиме розраховуватися з бюджетом.

Всі ці чинники впливатимуть на курс гривні щодо долара та євро різноспрямовано, що створює серйозну інтригу щодо подальшої поведінки валюти в нашій країні. Тепер про все по черзі.

Торгові війни Трампа. Ситуація вочевидь виходить із-під контролю Білого дому. Американський президент розраховував на серйозні поступки від усіх держав, проти яких було запроваджено підвищені мита. Однак замість того, щоб «йти на уклін» до Трампа, чимало торгових партнерів Трампа зайняли жорстку позицію.

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Показовим тут є рішення Китаю, який збільшить до 125% торговельні мита на продукцію, що імпортується зі США. Так Пекін відповів на серію підвищень американських мит на товари з КНР, внаслідок чого ставка досягла 145%. Втім, Китай обіцяє, що з його боку цей раунд підвищення тарифів буде останнім.

Дедалі жорсткіше починає звучати і риторика Євросоюзу. У керівництві ЄС із самого початку запевняли, що дадуть жорстку та пропорційну відповідь Вашингтону. Наступні раунди американських мит цю рішучість зміцнили. Не так оперативно, як, наприклад, Китай, але Євросоюз все ж таки оголосив про контрзаходи. Вони були схвалені минулої середи, 9 квітня. 15 квітня набуде чинності частина додаткових мит — зокрема, за даними ЗМІ, на американські овочі, зернові, тютюн, журавлинний та апельсиновий сік, мотоцикли. Другий етап має розпочатися 16 травня: наприклад, стягуватимуться мита на текстильні вироби, шкіряні товари, яйця, м'ясо птиці, зубну нитку, залізо і сталь, що використовуються в будівництві, безалкогольні напої, білий шоколад, витвори мистецтва, поліетилен. А з 1 грудня наберуть чинності мита на сою та мигдаль. Все це — європейська відповідь поки що на найперші американські мита в 25% на імпорт сталі, алюмінію та продуктів із них. Відповіді на автомобільні мита в березні, що послідували за ними, і квітневий «День визволення» європейським лідерам ще тільки доведеться виробити. Очікується, що конкретні пропозиції з'являться до середини квітня. Але вже зараз, зокрема, Німеччина заявила про намір забрати свої золоті запаси на $113 млрд, які десятки років зберігалися в США. Одночасно із запровадженням 125-відсоткових мит для Китаю, Трамп повідомив про те, що розпорядився встановити 90-денну перерву у стягненні підвищених мит із країн, які не вжили заходів у відповідь на американські мита. За його словами, «понад 75 країн» звернулися до США з пропозицією провести переговори і «за його настійною рекомендацією, не вжили жодних заходів у відповідь проти США». До закінчення паузи для всіх країн діятиме ставка мит у 10%. Але взятий перепочинок не усуває повністю тарифного протистояння, що загрожує глобальною рецесією зі збільшенням кількості військових протистоянь. А непрогнозована політика США вже підриває довіру до долара. Це дуже небезпечно для основного економічного конька та благополуччя Штатів — світового панування їхньої валюти. Тому цей тиждень через непередбачуваність рішень Дональда Трампа мине на тлі підвищення градуса геополітичних пристрастей. Це позначатиметься на поведінці всіх ринків, у тому числі й за парою євро/долар на міжнародних валютних майданчиках. Зліт котирувань золота понад $3 200 за унцію, просідання цін на нафту з нещодавніх $75 до $60−63 за барель (що поки що єдиний плюс для України від того, що відбувається), посилення протистояння між США та Китаєм і військової напруженості у всьому світі — все це сигнали того, що світ стоїть на порозі глобальних економічних потрясінь із граничним підвищенням турбулентності всіх ринків — від сировинного до фондового та валютного. Читайте також: Долар став заручником геополітики: чи не час переходити в євро Засідання ЄЦБ. 17 квітня відбудеться засідання Європейського центробанку щодо відсоткових ставок, яке завжди провокує додаткові ралі за парою євро/долар. Нагадаю, базову відсоткову ставку ЄЦБ із 12 березня знижено до 2,65% річних, ставку за депозитами — до 2,5%, за маржинальними кредитами — до 2,9%. У нинішніх умовах Європа критично потребує дешевих довгострокових ресурсів для підвищення ефективності своєї економіки. Тому, якщо не буде сюрпризів від поточних показників інфляції та ринку праці, ЄЦБ може знизити свої ставки ще на 0,25% річних. У найгіршому випадку — залишить їх на поточному рівні. На цій інтризі навколо рішення ЄЦБ 16−17 квітня на нас чекають додаткові ралі за парою євро/долар, що негайно позначиться і на курсі євро в Україні щодо гривні. Щобільше, останній стрибок євро щодо долара з нещодавніх 1,10−1,11 долара до нинішніх близько 1,14 на момент написання статті є дуже небезпечним для Європи. Це зводить нанівець зусилля провідних країн Євросоюзу щодо підвищення конкурентоспроможності своїх товарів на світових ринках. Тому від ЄЦБ варто очікувати кроків щодо ослаблення євро. А це чудова можливість для заробітку для спекулянтів світового масштабу: вони вже отримали чималий прибуток на зміцненні євро, і тепер захочуть заробити ще й на спробах європейського регулятора послабити євровалюту. Засідання Правління НБУ щодо облікової ставки. 17 квітня Нацбанк вирішуватиме питання подальшої грошово-кредитної політики, з огляду на економічну ситуацію, що склалася в Україні. Безперечно, регулятор змушений буде взяти до уваги не лише посилення геополітичних викликів, а й прискорення інфляції у країні. Нагадаю, що, за даними Держстату, інфляція в Україні в березні склала 1,5%, проти 0,8% у лютому, а в річному вимірі зростання цін прискорилося до 14,6%. Тому, найімовірніше, НБУ знову підвищить облікову ставку з нинішніх 15,5% до 16−16,5% річних. Паралельно з цим буде збільшено плату за депозитними сертифікатами Нацбанку, що, зі свого боку, дозволить банкам підвищити ставки за гривневими депозитами. За рахунок підвищення дохідності гривневих інструментів НБУ намагається знизити тиск на гривню та стримувати споживчу інфляцію. Підвищення облікової ставки стане позитивним чинником для гривні на валютному та ресурсному ринку. Крім того, виходячи з нових реалій агресивного протекціонізму Дональда Трампа та ролі долара у світі, перед Нацбанком дедалі гостріше стоятиме питання про корекцію структури ЗВР України.

Розрахунки бізнесу з бюджетом за податками та зборами. У такі періоди на валютному ринку завжди з'являється підстрахування для гривні, оскільки експортери та імпортери змушені залучати свої гривневі кошти на розрахунки з державою. Перші — за рахунок продажу додаткових обсягів валютного виторгу, а другі — за рахунок скорочення обсягів нацвалюти, що спрямовується на купівлю ВКВ. У результаті це полегшує роботу Нацбанку зі згладжування курсових коливань на міжбанку. І цим дає можливість ще жорсткіше тримати ситуацію під контролем.

З огляду на всі перераховані чинники, весь тиждень на валютному ринку України буде напруженим із піком активності учасників ринку та максимальною волатильністю котирувань міжбанку за доларом та євро з середи до п'ятниці, з 16 до 18 квітня. За моїми прогнозами, щоденні обсяги угод на міжбанку за системою Блумберг з 14 до 18 квітня перебуватимуть в межах від $165 млн до $250 млн.

Найімовірніше, Нацбанк продовжить практику адресних продажів долара окремим найбільшим клієнтам-держкомпаніям ВПК, енергетики, критичної інфраструктури тощо. Це полегшує йому завдання «м'якого» управління трендом на міжбанку за доларом і, опосередковано, за євро, при роботі з дрібнішими гравцями на міжбанку. За моїми прогнозами, НБУ цього тижня доведеться витратити з резервів на підтримку курсу гривні на міжбанку близько $490 млн — 840 млн.

Затишшя на світовому валютному ринку, через вищевикладені чинники, очікувати цього тижня точно не варто. Не буде й стабільності щодо пари євро/долар, що означає продовження курсових ралі за курсом євро щодо гривні практично усі дні тижня.

Пара євро/долар на момент написання статті

За моїми прогнозами, коридор за парою євро/долар на зовнішніх майданчиках з 14 до 18 квітня перебуватиме в широких межах від 1,12 до 1,138 долара за євро з піковими коливаннями 16−17 квітня (перед і під час оголошення результатів засідання ЄЦБ щодо відсоткових ставок).

Поведінка пари євро/долар також буде цими днями емоційнішою, ніж зазвичай, оскільки будь-які заяви Дональда Трампа щодо торгових воєн із Європою, Канадою і особливо — Китаєм, здатні суттєво розгойдувати ринок у всьому світі.

Прогноз курсу долара та євро на 14−18 квітня

Міжбанк

На цей тиждень я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,12 до 1,138 долара за євро. Котирування долара на міжбанку 14−18 квітня, за моїм прогнозом, перебувають у межах коридору від 41,15 до 41,70 гривень. У цьому випадку, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 46,08 до 47,45 гривень. Стрибки курсу євро будуть «візитівкою» міжбанку цього тижня.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків через зростання курсових ризиків розширять спред за доларом у межах від 20 до 30 копійок, а за євро — в межах від 20 до 70 копійок. Оптові обмінники працюватимуть зі спредом у 20−25 копійок за доларом та близько 20−35 копійок за євро.

Крім того, через ситуацію на світових ринках, що стрімко змінюється, власники обмінників фінкомпаній і банки будуть змушені часто змінювати свої цінники протягом дня, виходячи з поточної ситуації на світових ринках і українському міжбанку.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 40,90 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,00 до 41,80 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах дуже широкого коридору купівлі та продажу від 45,60 до 47,75 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 45,70 до 47,60 гривень.

Ситуація на українському міжбанку та готівковому ринку цього тижня буде повністю контрольованою Нацбанком за трендом та курсовим коридором за доларом. Але при цьому за курсом євро щодо гривні вона повністю залежатиме від поведінки пари євро/долар на міжнародному ринку.

Саме через дуже велику волатильність пари євро/долар на зовнішніх майданчиках у нашого Нацбанку цими днями не буде особливої можливості оперативно впливати на курс євровалюти в Україні. Тобто за євро НБУ просто намагатиметься максимально згладити курсові коливання за допомогою свого впливу на курс долара щодо гривні.