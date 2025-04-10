Долар став заручником геополітики: чи не час переходити до євро

На тлі агресивної торгової політики Дональда Трампа світовий фондовий, валютний та сировинний ринок уже не просто лихоманить, а серйозно трясе, з перспективою нової глобальної рецесії вже до кінця 2025 року.

У відповідь на запровадження значних торгових мит, а періодично і відвертого політичного, економічного, а іноді й військового шантажу з боку США, світ швидко перегруповується. Європа дедалі більше зближується з Канадою, Індією та Австралією. Китай ще більше посилює свою співпрацю з країнами Африки, Азії та Латинської Америки, а також все більше економічно підминає росію.

Одним із головних «коників» американського зростання економіки завжди був долар США, як універсальний засіб міжнародних розрахунків, що дозволяло Америці мати практично мало обмежений за сумою з боку ФРС США всесвітній товарний кредит і активно збільшувати свій зовнішній борг за рахунок акумуляції всіма країнами доларової маси в обмін на товари, послуги та сировину, а також масованого залучення капіталу шляхом випуску казначейських зобов'язань та загалом роботи всього американського фондового ринку.

Торгова війна США, що наростає зараз, проти практично всіх великих світових гравців призводить до бажання багатьох країн «піти» від долара, як засобу розрахунків на користь регіональних валют або створення альтернатив формату Євросоюз — євро, азіатський регіон — китайський юань тощо.

У результаті, якщо торговельна війна США триватиме, зросте загроза того, що значна частина тих резервів, які центральні банки провідних країн світу тримали у казначейських зобов'язаннях США (читай, спонсорували американський бюджет) та в доларах США (що теж підтримувало долар, як валюту), — почне поступово переходити до альтернативних долару валют і до золота. Саме цей процес уже призвів до подорожчання золота, як захисного активу, до рівнів понад $3 000/унцію, а також до деякого просідання долара щодо світових валют.

Графік вартості золота на ранок 9 квітня 2025 року

Чому для України важливий саме євро

Нам в Україні варто уважно стежити саме за поведінкою євро. Як добре видно з графіку пари євро/долар, євро потіснив долар до рівнів близько 1,09−1,10. Хоча ще нещодавно на тлі очікувань «сильного» долара перед самим приходом до влади Трампа, багато хто вже говорив чи не про паритет долара щодо євро.

Графік пари євро/долар

Чому нам важливий саме євро? Річ у тім, що ЄС зараз практично стає нашим основним торговим партнером, а європейські країни — основними донорами для України, як фінансова допомога у війні України проти рф. Тобто роль євро для нашої країни дедалі більше посилюватиметься, а ось щодо долара ситуація може поступово змінитися.

Якщо раніше основна частина всіх торгових розрахунків, ринку землі та нерухомості в Україні протягом усіх років незалежності була «підв'язана» під долар, то якщо світова фінансова лихоманка, спровокована тарифами та політикою Дональда Трампа, триватиме ще півроку-рік, на нас чекає:

поступове збільшення наших розрахунків у євро,

скорочення частки долара (у тому числі на валютному міжбанківському та готівковому ринку) та

все більша орієнтація на європейську економіку з її «плюсами» та «мінусами». У тому числі, і як наслідок, — зміна структури ЗВР на користь скорочення частки долара та зростання частки євро.

Підтримає потяг українців до євро і факт того, що Україна декларує бажання вступити до ЄС, а також те, що основна частина наших біженців (за різними даними — до 6,5 млн осіб) перебувають саме в Європі. І це завдяки розрахункам багатьох із таких громадян українськими гривневими банківськими картками за кордоном — призводить до зростання транзакцій та операцій з обміну гривні саме на євро для розрахунків наших співвітчизників за товари та послуги у ЄС.

Що далі буде з доларом в Україні

У результаті, якщо торговельна війна і протекціонізм США щодо підвищення мит і тарифів не зменшать обертів (а подібні висловлювання проти безоглядного їх підвищення вже пішли навіть від найближчих прихильників Трампа, таких як Ілон Маск), на світ чекає певний переділ валютного ринку на користь скорочення частки долара в міжнародних розрахунках. Це торкнеться й українського валютного ринку як щодо питомого обсягу операцій у євро на міжбанку, так і на готівковому ринку.

За моїми прогнозами, якщо світові ринки через тарифи Трампа продовжить лихоманити до кінця 2025 року, то вже до середини-кінця 2026 року, як реакція на походження і на рух України до Євросоюзу, — до 45−60% усіх валютних розрахунків йтиме в євро з поступовим збільшенням частки євровалюти в українських резервах із теперішніх 7,1% (3,030 млрд у доларовому еквіваленті) до 30−35% всіх золотовалютних резервів. Це відбудеться як за рахунок зміни самої структури зовнішньої торгівлі, так і за рахунок того, що вже з 2025 року основна частина фінансової допомоги Україні йде саме від Євросоюзу, а не від США. І надходити левова частина цієї допомоги буде саме в євро, що й позначатиметься на українських ЗВР.

Чим агресивнішою буде політика США щодо торгових воєн, тим активнішим буде перетікання капіталів із американської валюти в «прогнозованіші» валюти. І євро, за зваженої політики ЄЦБ, має всі шанси відхопити частину теперішньої частки долара у світовому валютному ринку торгових розрахунків.

Чи варто позбавлятися долара США українцям

Долар США в умовах підвищеної геополітичної напруженості та активного розхитування ситуації Дональдом Трампом щодо переорієнтації світових торгових, валютних потоків та ринків капіталів переживає вочевидь ненайкращі часи.

Занадто вже багато чинників поки що працюють проти нього: від зовнішнього боргу США, що рекордно зростає (у січні 2025 року понад $36,2 трлн), до невизначеності наслідків у частині «реформ Трампа» всередині самих Штатів та інфляції, що позначиться на купівельній спроможності американської валюти.

Але списувати долар із рахунків або бігти позбавлятися його зараз в Україні точно не варто, і ось чому:

1. Поступова девальвація гривні, що контролюється з боку Нацбанку, в умовах жорсткого бюджетного дефіциту в Україні, війни, високого рівня інфляції та негативного сальдо торгівлі — найреальніший сценарій на найближчий рік-два щонайменше. У цій ситуації американські 2−3% інфляції, навіть із елементами можливої рецесії, — ніщо, порівнюючи з викликами для гривні.

2. Американці завжди відрізнялися у зовнішній політиці, економіці та торгівлі своїм прагматизмом. Зіткнувшись із очевидним «перегином» в агресивних торгових війнах та реакцією на це всього світу, Дональд Трамп буде змушений коригувати свої дії щодо тарифів і мит (що вже частково відбувається: 9 квітня Трамп припинив дію багатьох із найбільш жорстких ставок на 90 днів, залишивши в силі загальну ставку у розмірі 10% для всіх країн, за винятком Китаю). Такий «відкат», зі свого боку, зменшуватиме невизначеність і на світовому валютному ринку. І тоді психологічно позиції долара відновляться.

3. Треба не забувати, що економіка США — перша у світі, а цей ринок — найбільший як за обсягами операцій, так і за рівнем його інтегрованості у світові економічні процеси. США залишаються лідером і на ринку високих технологій, частково електронної промисловості, космічних досліджень, фондового ринку та багато іншого, що дозволяє їм посідати перші місця як на ринку озброєнь, так і щодо конкуренції за світові капітали. У цій ситуації логічно, що американці «гратимуть» на користь підтримки долара у світі, як засобу для розрахунків, засобу накопичень та заощаджень для мільйонів економічних суб'єктів у всьому світі.

4. Структура зовнішнього боргу України є такою, що нашій країні після завершення війни доведеться ще декілька десятків років не лише розплачуватись за ці кредити, а й залучати інвестиції для відновлення зруйнованої частини нашої економіки. А ці ресурси як для обслуговування зовнішніх боргів, так і щодо відновлення Україні багато в чому будуть необхідні саме в доларах США. Це змусить Нацбанк та Мінфін враховувати цей чинник у своїй грошово-кредитній політиці, тобто «цікавість» до долара в Україні збережеться на високому рівні. І це підтримуватиме курс долара усередині нашої країни.

Тому списувати долар із рахунків українцям точно не варто.

Інша річ, що для диверсифікації курсових ризиків вітчизняним гравцям доведеться, у будь-якому разі, психологічно перебудовуватися та знижувати у своїх портфелях частку доларових вкладень на користь інших валют. Наразі це можуть бути євро, швейцарський франк і британський фунт.

Окрім цього, сильне просідання долара на світових ринках щодо того ж євро, безперечно, позначиться на його курсі і щодо гривні, що вже помітно.

Офіційний курс долара

Курс долара на міжбанку

Курс долара на готівковому ринку

Але з огляду на структуру українських ЗВР (див. вище діаграму), де на 1.04.2025 року 84,2% від усіх резервів, або 35,696 млрд, — це саме активи в доларах США — сильне просідання офіційного курсу американської валюти призведе до негативної переоцінки ЗВР та збитків Нацбанку.

А це, зі свого боку, «вдарить» по прибутку регулятора та його відрахуванням до бюджету. «Дешевий» долар також простимулює ще більше зростання негативного сальдо торгівлі України за збереження тенденції активного скуповування валюти населенням:

Операції фізосіб із купівлі/продажу іноземної валюти (12 місяців)

У результаті в умовах жорстких валютних обмежень з боку Нацбанку та наявності у регулятора необхідного обсягу золотовалютних резервів ($42,4 млрд на 1 квітня 2024 року) — він має всі шанси та всі механізми для стримування девальвації гривні найближчим часом. І водночас НБУ не зможе дозволити дуже активного знецінення долара в Україні через взаємопов'язаність усіх економічних параметрів економіки. Не забуваємо, що до бюджету 2025 року на кінець року закладено курс у 45 грн, під нього розраховано параметри значної частини доходів бюджету та відповідні суми його витратної частини. Сильне зниження реального курсу долара від закладеного до бюджету призведе до значного розбалансування доходної частини бюджету, і, відповідно, — до необхідності перегляду всіх його параметрів, що в умовах війни є дуже проблематичним. А іноді — і небезпечним.

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Крім цього, темпи просідання курсу долара не завжди призводять до зниження цін, тобто не завжди в Україні зміцнення гривні дозволяло в тих же обсягах знижувати ціни та впливати на зменшення показників інфляції. Тому, найімовірніше, Нацбанк продовжить через політику «курсової гнучкості» намагатися максимально згладжувати курсові коливання щодо долара, хоч і зі збереженням світових трендів за курсом долара щодо інших валют.

І в ситуації, що склалася на момент написання цієї статті, коридор котирувань у межах 40,60 — 42 грн за безготівковий долар — це найімовірніший сценарій поведінки міжбанку до кінця літа 2025 року. Подальше залежатиме від ситуації з війною, обсягами зібраного восени 2025 року врожаю, геополітичного розкладу та наших взаємин із західними партнерами.

Відповідно, з огляду на кореляцію котирувань міжбанку та готівкового ринку, рівні коридору покупок та продажів у 40,30 — 42,25 грн за готівковим доларом — це найімовірніший сценарій на період до кінця літа цього року.

Робочий спред за доларом у більшості обмінників фінкомпаній та касах банків складе у цей період у межах від 15 до 20 копійок у моменти відносної стабільності на ринку, та в межах від 20 до 30 копійок — у періоди найбільшої волатильності як на міжнародних майданчиках, так і на українському ринку.

Фактично зараз долар став заручником геополітичної ситуації у світі та дій президента США Дональда Трампа та його адміністрації. А його друге правління вже відрізняється зайвою імпульсивністю та малопередбачуваністю, що наразі «шкодить» долару.