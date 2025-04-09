Тарифи відходять на задній план: у світі розпочинається глобальна війна

Multi від Мінфін
(8,9K+)
Встановити
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Депозити для бізнесу
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
Зелена картка
ОСЦПВ
Страхування житла від шахедів
Картка Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Обмін криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобірж
Новини криптовалют
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроєктиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівДепозити для бізнесуПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняЗелена карткаОСЦПВСтрахування житла від шахедівКартка AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаОбмін криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобіржНовини криптовалют
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація
9 квітня 2025, 18:20

Тарифи відходять на задній план: у світі розпочинається глобальна війна

Протистояння між США та Китаєм набирає обертів і сторони дедалі ближчі до використання зброї. Чому це може статися і як охолодження відносин України з Америкою може допомогти нашій країні, розповів економічний експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Олексій Кущ.

Протистояння між США та Китаєм набирає обертів і сторони дедалі ближче до використання зброї.

Глобальна війна розпочалася 08 квітня 2025 року. Вона вже не торгова і навіть не світова. А Глобальна, оскільки відбуватиметься між двома ядерними наддержавами: Китаєм та США. Поки що є надія, що це буде непряма проксі війна, без прямого зіткнення. Інакше світ порине в кризу, масштаб якої перевершить навіть катастрофу Двох світових воєн.

США запровадили щодо Китаю нові тарифи, які сумарно перевищили 100% (104%). Це вже не коригуванння торговельного дефіциту, а заборонні тарифи, які значною мірою відсікають Китай від американського преміального ринку збуту.

Модель Кімерики (синтез Китаю та Америки) часів Ден Сяопіна та Ніксона спочила у Бозі. Але їй на зміну не прийшла модель Аміндії (синтез Америки та Індії), яка могла підхопити падіння світової економіки та глобального попиту.

Як заявив міністр оборони США, американський флот висувається у бік Панамського каналу. Це реакція США на блокування Пекіном угоди з продажу гонконгською компанією американцям портових активів у 20 країнах, у тому числі трьох ключових портів Панамського каналу.

Як відповість Пекін? Більш ніж можливо загострення з Тайванем. Висловлю одну контроверсійну думку. Деяке охолодження у відносинах між Києвом та Вашингтоном зараз може відіграти для нас певну роль «геополітичного запобіжника» від ще більших проблем. Китай зараз обиратиме, де він може завдати удару по інтересах США без прямого зіткнення з Америкою.

Головне, щоб Китай не вибрав серед усіх опцій підтримку РФ у війні проти України. Наша політика щодо Китаю зараз має бути вкрай обережною та стриманою.

Читайте також: Китай розправив плечі: чому КНР простіше шукатиме союзників у Тихому океані

Добре, що послом України до Китаю зараз призначили справжнього професіонала, який знає китайську мову. Посилати туди Павла Рябікіна без знання мови було вкрай нерозумно. Це вплинуло на період його перебування в Пекіні — результатів майже ніяких.

Автор:
Кущ Олексій
фінансовий аналітик, економічний експерт Кущ Олексій
Аналітичний центр "Об'єднана Україна"
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 1

+
0
Kanarej
Kanarej
9 квітня 2025, 20:14
#
Правильно, читайте Куща. Один из немногих лучиков адекватности в нашем безумном мире вбросов, пропаганды, нарративов и общей безнадёги. И подписывайтесь на его Фейсбук :)
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядають 16 незареєстрованих відвідувачів.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами