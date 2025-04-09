Тарифи відходять на задній план: у світі розпочинається глобальна війна

Протистояння між США та Китаєм набирає обертів і сторони дедалі ближчі до використання зброї. Чому це може статися і як охолодження відносин України з Америкою може допомогти нашій країні, розповів економічний експерт аналітичного центру «Об'єднана Україна» Олексій Кущ.

Глобальна війна розпочалася 08 квітня 2025 року. Вона вже не торгова і навіть не світова. А Глобальна, оскільки відбуватиметься між двома ядерними наддержавами: Китаєм та США. Поки що є надія, що це буде непряма проксі війна, без прямого зіткнення. Інакше світ порине в кризу, масштаб якої перевершить навіть катастрофу Двох світових воєн.

США запровадили щодо Китаю нові тарифи, які сумарно перевищили 100% (104%). Це вже не коригуванння торговельного дефіциту, а заборонні тарифи, які значною мірою відсікають Китай від американського преміального ринку збуту.

Модель Кімерики (синтез Китаю та Америки) часів Ден Сяопіна та Ніксона спочила у Бозі. Але їй на зміну не прийшла модель Аміндії (синтез Америки та Індії), яка могла підхопити падіння світової економіки та глобального попиту.

Як заявив міністр оборони США, американський флот висувається у бік Панамського каналу. Це реакція США на блокування Пекіном угоди з продажу гонконгською компанією американцям портових активів у 20 країнах, у тому числі трьох ключових портів Панамського каналу.

Як відповість Пекін? Більш ніж можливо загострення з Тайванем. Висловлю одну контроверсійну думку. Деяке охолодження у відносинах між Києвом та Вашингтоном зараз може відіграти для нас певну роль «геополітичного запобіжника» від ще більших проблем. Китай зараз обиратиме, де він може завдати удару по інтересах США без прямого зіткнення з Америкою.

Головне, щоб Китай не вибрав серед усіх опцій підтримку РФ у війні проти України. Наша політика щодо Китаю зараз має бути вкрай обережною та стриманою.

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Добре, що послом України до Китаю зараз призначили справжнього професіонала, який знає китайську мову. Посилати туди Павла Рябікіна без знання мови було вкрай нерозумно. Це вплинуло на період його перебування в Пекіні — результатів майже ніяких.