Торговельна війна ЄС-США: 3 варіанти розвитку подій та поведінки євро у світі та Україні

Торговельна війна США-ЄС посилюється і принесе ще багато сюрпризів світовому фондовому, валютному та сировинним ринкам вже наприкінці липня-серпні цього року. У поєднанні з іншими важливими подіями, може знову виникнути гримуча суміш, здатна влаштувати парі євро/долар американські гірки. Розкажу докладніше, які курси на основні валюти можемо побачити вже найближчим часом.

Додатковим струсом для світових ринків будуть майбутні засідання ЄЦБ (24 липня) та Федрезерва США (30 липня) щодо відсоткових ставок, а також можливе посилення тиску США та європейських країн на рф.

Поки що торговельна війна між Штатами та Євросоюзом залишається у гострій фазі. 12 липня американський президент Дональд Трамп надіслав голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн листа про намір запровадити мито в 30% на постачання товарів з Євросоюзу з 1 серпня цього року.

Своє рішення він пояснив «одним із найсерйозніших торгових дефіцитів» між США та ЄС. При цьому Трамп уточнив: якщо європейські компанії та країни «вирішують будувати чи виробляти продукти всередині США», вони не підпадуть під мито. А якщо Євросоюз вирішить відповісти на це підвищенням своїх мит на американські товари — отримає симетричну відповідь (читай — новий виток підвищення американських мит).

Трохи статистики: у 2024 році США імпортували товарів із Євросоюзу на суму близько $600 млрд. Тобто, у разі збереження аналогічних обсягів поставок європейських товарів при запровадженні 30% мит, за повний 2026 рік США додатково зберуть близько $180 млрд до бюджету, а за серпень-грудень, що залищилися у 2025 році, — $75 млрд.

Зрозуміло, що є нерівномірність торговельних потоків та їх сезонність, та й показники 2024 року (до вступу на посаду президента США Дональда Трампа у січні 2025 року) можуть серйозно відрізнятися від цих підрахунків, але загалом такий порядок цифр є абсолютно реальним.

З огляду на те, що підвищені мита щодо окремих країн і товарів уже почали діяти, американська скарбниця вже відчула ефект. Вперше за фінансовий рік митні збори перевищили позначку у $100 млрд, що призвело до несподіваного профіциту бюджету в розмірі $27 млрд за місяць, повідомило 11 липня Міністерство фінансів США.

Але нова торговельна політика одночасно може вилитися у зростання цін на товари з країн, що підпали під підвищення мита, що спровокує новий виток інфляції у США. А це загрожує тим, що Федрезерв точно не зможе знижувати відсоткові ставки. Хоча саме цього й вимагає від регулятора Трамп. Оскільки високі відсоткові ставки роблять найдорожчим обслуговування американського держборгу.

Потенційні кандидати на посаду голови Федрезерва — Кевін Уорш, Кевін Хассетт і наразі діючий міністр фінансів Скотт Бессент, який теж періодично спливає в списку головних претендентів на трон Федрезерва, — вже давали меседжі ринку, що, у разі їх обрання, почнуть активно знижувати відсоткові ставки.

Це розганяє спекулятивні ігри на фондовому та валютному ринку на очікуваннях зростання інфляційних показників у США, у разі зміни глави Федрезерва. Крім того, прихід лояльного Трампу керівника ФРС змусить світових інвесторів мати ще більше сумнівів у перспективах долара США, як світової валюти.

Проти американської валюти спрацює й зростання зовнішнього боргу. На сьогодні він уже перевищує $36 трлн, а до 2030 року може досягти $41−42 трлн через виконання «гарного» закону Дональда Трампа. Адже не випадково саме зараз завжди обережний інвестбанк Goldman Sachs у своєму аналітичному звіті, опублікованому Bloomberg, повідомив, що «існують вагомі причини очікувати, що долар США може знову почати торгуватися, як „ризикова“ валюта, потенційно падаючи в періоди глобального стресу, а не зростаючи як актив-притулок».

Тобто інвестори у всьому світі знову отримають стрес не лише на фондовому ринку (де поки що акції великих американських компаній переважно дорожчають), а й на ринку золота (що залишається активом-притулком), а також і за цінами на нафту, які дуже чуйно реагують на всі геополітичні та економічні зміни правил гри у світі.

Це все позначатиметься на поведінці пари євро/долар у світі та в Україні. Водночас американський топбізнес в особі виконавчого директора JPMorgan Chase Джеймі Даймона заявив, що Європа програє у глобальній конкуренції зі США та Китаєм, і закликав європейські країни терміново реформувати свої економіки. Це було сказано у Дубліні на зустрічі, організованій МЗС Ірландії, та цитується Financial Times.

Джеймі Даймона: «Економіка Європи знизилася з 90% від рівня ВВП США до 65% за 10−15 років. Це поганий знак». За його словами, європейські компанії залишаються глобально значущими та масштабними, але їхні позиції слабшають, а регіон загалом втрачає економічну силу.

Тобто в Європі теж не все гаразд і вочевидь потрібні економічні реформи. Це розуміють як у Єврокомісії, так і в ЄЦБ. Ключовими напрямами подібних реформ, за задумом європейських регуляторів, має стати централізація нагляду, спрощення правил для роздрібних інвесторів, відродження сек'юритизації та уніфікація законодавства про банкрутство. Саме про це говорила і голова ЄЦБ Крістін Лагард, коли її спитали про заходи, які дозволять євро замінити долар на позиції світової резервної валюти.

Після оголошення Трампом наміру запровадити 30-відсоткові мита на європейські товари Європа пообіцяла дати симетричну відповідь. «Ми вживемо всіх необхідних заходів для захисту інтересів ЄС, включаючи вжиття пропорційних заходів у відповідь, якщо це буде необхідно», — заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

За повідомленнями західних ЗМІ, Євросоюз уже підготував список мит на 21 млрд євро проти США, який набуде чинності, якщо переговори з Вашингтоном закінчаться безрезультатно.

Які найімовірніші сценарії розвитку подій у торговельній війні США-ЄС і як на це відреагує курс євро щодо долара у світі та гривні в Україні?

На момент написання статті графік пари євро/долар виглядає так:

А курс безготівкового долара та євро в Україні на момент написання статті перебуває, відповідно, в межах 41,65−41,85 та 48,70−49,00.

Курс долара (міжбанк)

Курс євро (міжбанк)

Готівковий долар можна спокійно купити за 41,70−42,00 гривні, а євро в обмінниках фінкомпаній та касах банків продається за 48,95−49,50 гривень.

3 основні сценарії розвитку подій у торговельній війні США-Євросоюз

Варіант 1 (найрадикальніший): США запроваджують 30% мита на європейські товари з 1 серпня, ЄС реагує на це запровадженням першої порції мит на американські товари на суму близько 21 млрд євро. США продовжують політику тиску на Європу, не знижують своїх мит і не йдуть на поступки.

ЄС у відповідь вже до середини серпня додає до першого списку мит додатковий. Обстановка розпалюється до краю на тлі гучних заяв Дональда Трампа і спроб Євросоюзу все ж таки домовиться. ЄЦБ на цьому імпульсному інформаційному тлі не знижує свої ставки на засіданні 24 липня (основна ставка рефінансування 2,15% річних, депозитна — 2%, маржинального кредитування — 2,4% річних).

Федрезерв також зберігає 30 липня ставки на рівні 4,25−4,5% річних, мотивуючи це загрозою посилення зростання цін у США через підвищені мита.

За такого розвитку подій долар продовжує втрачати свої позиції щодо євро за рахунок прогнозованішої політики ЄЦБ та рівня віднсоно стабільної інфляції близько 2%, чого раніше досяг Європейський центральний банк.

Коридор за парою євро/долар йде до рівнів 1,175−1,193 долара за євро. Курс безготівкового долара та євро в Україні на міжбанку закріплюється в межах 41,65−42 гривень та 48,60−50,50 гривень відповідно, а на готівковому ринку долар продається в межах 41,65−42,20 гривень, а євро — в межах до 51 гривні.

Золото на тлі чергової фази світової геополітичної, економічної та воєнної напруги міцно закріплюється в новому коридорі від $3 300 до $3 600 за унцію, нафта BRENT просідає на побоюваннях глобальної рецесії і завдяки підвищеному видобуванню країн ОПЕК+ до рівнів близько $61−64/барель

Варіант 2 (найоптимістичніший): США не запроваджують 30% мита на європейські товари з 1 серпня, ЄС також зберігає поточні умови торгівлі зі Штатами. Загострення пристрастей знижується до мінімуму. ЄЦБ зберігає свої ставки на засіданні 24 липня на поточному рівні, ФРС 30 липня, попри наявність величезної кількості негативних моментів для американської економіки, оголошує про зниження ставок на перші цього року 0,25%, максимум 0,5% річних, але говорить про те, що надалі діятиме, з огляду на поточну ситуацію.

Це дещо зменшує агресивну риторику Дональда Трампа щодо ФРС США, але не знімає загрози тиску на регулятора в очах інвесторів. За такого розвитку подій долар продовжує втрачати свої позиції щодо євро, але меншими темпами.

Коридор за парою євро/долар йде до рівнів 1,168−1,186 долара за євро. Курс безготівкового долара та євро в Україні на міжбанку закріплюється в межах 41,55−41,90 гривень та 48,30−49,20 гривень, а на готівковому ринку долар продається в межах 41,75−42,00 гривень, а євро — в межах до 49,10−49,80 гривень.

Золото зберігає свій статус «активу-притулку» і ситуативно закріплюється в коридорі від $3 280 до $3 490 за унцію. Нафта BRENT завдяки підвищеним видобуванням країн ОПЕК+ знижується несильно, порівнюючи з першим радикальним сценарієм — до $63−67/барель.

Варіант 3 (найреальніший): США не запроваджують 30% мита на європейські товари з 1 серпня, але встановлюють додаткове мито в 10% до чинних зараз рівнів для товарів із ЄС.

Причому на частину товарів (найзатребуваніших у США) мито не збільшується взагалі. ЄС запроваджує мита на американські товари на відносно «символічні» суми в 3−5 млрд євро максимум.

Загострення пристрастей на якийсь час знижується, за моїм прогнозом, до жовтня-листопада, коли тарифи на енергоносії стануть максимально актуальними для ЄС. ЄЦБ зберігає свої ставки на засіданні 24 липня на тому ж рівні, але наголошує, що загроза зростання цін на енергоносії ближче до зими і пов'язані з цим можливі ризики зростання цін у Європі в цей період можуть дати поштовх до підвищення ставки на 0,25%.

Федрезерв 30 липня залишає ставки на поточному рівні на побоюваннях високих показників інфляції в США на тлі вже запроваджених мит. Це посилює конфлікт Трампа та Пауелла та закріплює побоювання інвесторів щодо перспектив долара, як світової валюти.

За такого розвитку подій долар психологічно продовжує втрачати очки в конкуренції з прогнозованішою євровалютою, але без особливого просідання.

Коридор за парою євро/долар після ситуативних ралі 24 липня та 30 липня на засіданнях ЄЦБ та ФРС США закріплюється в межах 1,155−1,18 долара за євро. Курс безготівкового долара та євро в Україні на міжбанку перебуває в межах 41,50−41,90 гривень та 48,10−49,50 гривень. На готівковому ринку долар продається в межах 41,70−42,20 грн, а євро — в межах до 48,20−49,00 грн.

Золото продовжує відігравати роль захисного активу, центробанки та інвестори й надалі скуповують його для хеджування своїх ризиків. Ціни на золото перебувають в коридорі від $3 300 до $3 530 за унцію, залежно від геополітичної ситуації у світі. Нафта BRENT поки що особливо не знижується і перебуває в межах близько $65−75/барель.

За будь-якого розвитку подій пара євро/долар у світі і, відповідно, поведінка курсу євро в Україні щодо гривні наприкінці липня-серпні залишаться заручниками геополітичної ситуації.

НБУ, використовуючи своє «монопольне» становище продавця долара на українському міжбанку, буде змушений постійно бути присутнім на торгах із інтервенціями, щоб гасити коливання курсу долара щодо гривні, та опосередковано намагатися мінімізувати коливання котирувань євровалюти на нашому ринку.

Щодо долара — це йому під силу робити без особливих проблем. А ось щодо євро — курсові гойдалки в межах щоденних коливань 7−25 копійок будуть регулярними.