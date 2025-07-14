Трамп погрожує Європі 30% митами: хто виграє у торговельній війні — долар чи євро

На тлі зростання побоювань щодо глобальної торгової війни ф'ючерси на американські акції у понеділок, 14 липня, знову падають. Аналогічні настрої панують і європейських біржах. Світова торгівля знову опинилася в центрі уваги після того, як президент США Дональд Трамп оголосив цими вихідними про запровадження 30% мита на імпорт із Мексики та Європейського союзу.

Відповідне рішення надійшло після новин про запровадження аналогічних мит щодо Японії, Південної Кореї, Канади та Бразилії, а також 50%-го мита на весь імпорт міді.

Тарифи Трампа набудуть чинності з 1 серпня, що дасть країнам, які підпадають під дію цих тарифів, менше ніж три тижні на укладення торгової угоди з Вашингтоном.

На відміну від фондового ринку, американський бюджет поки що виграє від нової торговельної політики. Вперше за фінансовий рік митні збори перевищили позначку в $100 млрд, що призвело до несподіваного профіциту бюджету в розмірі $27 млрд за місяць, повідомило Міністерство фінансів США минулої п'ятниці.

Проте це не вирішує фінансових проблем американської скарбниці: загальний дефіцит із початку року збільшився на 5%, або на $64 млрд — до $1,337 трлн через зростання витрат на програми охорони здоров'я, пенсійні виплати за програмою соціального страхування, витрати на оборону, виплату відсотків за боргами та діяльність Міністерства внутрішньої безпеки.

Головна проблема — відсоткові витрати Казначейства за державним боргом. Вони продовжують зростати, і за перші дев'ять місяців фінансового року перевищили решту окремих статей витрат, склавши $921 млрд, що на $53 млрд більше, ніж за аналогічний період минулого року. Саме цим пояснюється тиск Трампа на ФРС та його бажання домогтися від регулятора зниження ключової ставки, розмір якої впливає на вартість держборгу та його обслуговування.

На тлі ескалації торгової війни євро впав до найнижчого рівня майже за три тижні щодо долара. Однак це падіння було короткочасним. Під час азіатських торгів у понеділок, 14 липня, пара EUR/USD перервала триденну серію падінь і торгується близько позначки 1,17.

На початку європейської сесії пара EUR/USD відскочила від мінімумів і вперше за останні чотири торгові дні торгується вище. Однак, якщо розглядати тенденцію з початку місяця, то пара торгується в ведмежому коридорі з моменту досягнення майже чотирирічного максимуму на позначці 1,1830 1 липня.

Чиновники ЄС зберігають позитивний настрій щодо подальших торгових переговорів із Вашингтоном, хоча й підготували список мит на американські товари вартістю 21 млрд євро, якщо сторонам не вдасться досягти торговельної угоди, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні в інтерв'ю газеті в понеділок.

Водночас Євросоюз намагається не нагнітати ситуацію: у неділю, 13 липня, ЄС оголосив, що продовжить припинення заходів у відповідь на американські мита до початку серпня, продовжуючи при цьому домагатися врегулювання шляхом переговорів.

Загалом же підсумки першого півріччя свідчать про те, що політика Трампа негативно вплинула на долар і американський фондовий ринок. Індекс європейських акцій Stoxx Europe 600 у першому півріччі випередив американський S&P 500 на рекордну величину в доларовому вираженні, підрахував Bloomberg.

За підсумками останнього торгового дня червня різниця між ними досягла максимальної величини за будь-який піврічний період із 1999 року, коли з'явився євро (14,2 відсоткового пункта). Цьому сприяло падіння курсу долара, який подешевшав щодо європейської валюти на 13%.

Індекс же долара, його курс щодо кошика шести валют країн-основних торгових партнерів США, знизився на 10,8%, що стало наймасштабнішим падінням із 1973 року. У березні того року впала Бреттон-Вудська система, в рамках якої після Другої світової війни курси були прив'язані до долара, а той — до золота. Її замінили на плаваючі валютні курси, внаслідок чого долар подешевшав у першому півріччі 1973 року на 15%.

Тепер же «долар став хлопчиком для биття в ексцентричній політиці Трампа 2.0», пояснив Financial Times Франческо Песоле, валютний стратег ING. За його словами, привабливість долара, як надійного активу, підірвали торговельна війна Трампа, в якій він то з усіх гармат палив по всіх країнах, то скасовував щойно запроваджені мита, його нападки на голову ФРС, що підривають незалежність американського центробанку, і зростання держборгу, передбачене в підписаному Трампом «Великому чудовому» законі про бюджет.

Аналітики JPMorgan Chase вважають, що цього року долар девальвує ще приблизно на 2%. Марк Неш із Jupiter Asset Management каже, що не здивується, якщо євро подорожчає протягом найближчих 6−8 місяців до $1,3, а наступного року він бачить його на позначці $1,4, тобто майже на 20% дорожче, ніж зараз.

Втім, далеко не всі експерти налаштовані щодо долара так песимістично. Гай Міллер, головний ринковий стратег страхової групи Zurich, обережніший, з огляду на швидкість падіння долара та великі ставки на його подальше ослаблення.

«Гра проти долара стала надто популярною, і я підозрюю, що темпи його зниження сповільняться», — вважає він.

Головні злети та падіння минулого тижня на фондовому ринку США

«Мінфін» традиційно відібрав акції, які минулого тижня показали найбільше зростання/падіння.

Unity Software Inc. ​(NYSE:U) увійшла до десятки компаній, які привернули увагу інвесторів ще в перший тиждень липня. У той час як усі основні індекси Волл-стріт закрилися в червоній зоні, акції U показали зростання і продовжили його минулого тижня.

Компанія є одним із головних героїв світової індустрії комп'ютерних ігор та розробляє ігрові движки, інструментарій для візуалізації та програмування загальних правил існування віртуального світу.

Хоча таких двигунів безліч, близько 30% ігор розробляються саме на базі Unity від Unity Software. Компанія також заробляє на показі платної реклами в іграх та програмах, створених на базі Unity, і саме цей напрямок вразив аналітиків.

Імпульсом для зростання паперів U цього разу стала рекомендація інвесткомпанії Wedbush «активно купувати». Така рекомендація ґрунтується на очікуванні гарного звіту Unity Software за другий квартал 2025 року та подальшого зростання прибутку наступного року.

«Зараз Unity знаходиться в набагато кращій формі, ніж рік тому», — пише Seekingalpha. Компанія провела масштабну реструктуризацію, скоротивши непрофільні напрямки бізнесу, і тепер більше уваги приділяє своїм сильним сторонам: напрямку, покликаному допомогти розробникам створювати ігри та цифрові рішення («Створення»), а також сегменту, який допомагає розробникам заробляти на створених ними іграх («Розвиток»).

"Щодо сегменту «Створення», Unity 6 вже користується великою популярністю, а нова версія, Unity 6.1, допомагає розробникам розробляти ігри для ще більшої кількості платформ. Це приваблює більше передплатників і забезпечує Unity стійке зростання.

Щодо «Розвитку», то тут головна новина — Vector — їхня нова рекламна платформа на базі штучного інтелекту. Вона вже запущена на iOS та Android, і перші результати вражають: на 15−20% вищі показники встановлення та покупок у додатку, порівнюючи зі старою системою. Це дуже важливо для розробників та рекламодавців", — робить висновок Seekingalpha.

Проте акції U залишаються дуже волатильними та викликають неоднозначну реакцію аналітиків. В аналітичній записці від 17 квітня Morgan Stanley знизив цільову ціну акцій Unity Software з $32 до $25 і надав компанії рейтинг «вище за ринок».

Bank of America 26 червня надав компанії рейтинг «нижче за ринок» і цільову ціну в $15.

За даними MarketBeat, у акцій компанії середній рейтинг «помірковано купувати» і консенсус-цільова ціна у $24,80.

Акції SoFi Technologies (NASDAQ:SOFI), власника однойменної мобільної платформи фінансових послуг для приватних споживачів, зросли на новинах про розширення можливостей альтернативних інвестицій.

Минулого тижня SoFi Technologies Inc. оголосила про запуск нових фондів для інвестицій у приватні компанії, включаючи SpaceX, OpenAI та Epic Games. Це дозволить роздрібним інвесторам отримати доступ до перспективних стартапів у сферах штучного інтелекту, машинного навчання, космічних технологій, споживчих товарів, охорони здоров'я, електронної комерції та фінтеху.

«SoFi розширює можливості альтернативних інвестицій для нового покоління інвесторів», — заявив генеральний директор компанії Ентоні Ното.

Раніше мінімальний поріг входу в подібні фонди SoFi становив $25 000, але для нових продуктів він знижений до $10 000. Компанія співпрацює з керуючими активами Cashmere, Fundrise та Liberty Street Advisors. Цей крок відповідає зростаючому попиту на інвестиції в приватні компанії до їх виходу на IPO.

SoFi розпочала свою діяльність з рефінансування студентських кредитів багато років тому і з того часу розширила сферу діяльності, включивши до неї особисті кредити, іпотеку, банківські рахунки та інвестиції, а нещодавно повернулася до торгівлі криптовалютою.

За останніх 12 місяців акції компанії зросли на 200%. І, на думку The Motley Fool, залишок року має бути таким самим вражаючим: керівництво прогнозує, що обсяг продажів складе від $3,2 до $3,3 млрд, що приблизно на 21% більше, ніж у 2024 році.

«Однак швидке зростання SoFi за такий короткий термін призвело до того, що коефіцієнт ціна/прибуток (P/E) її акцій тепер становить 46. Це досить дорого, з огляду на те, що середній P/E індексу S&P 500 становить близько 29. Щобільше, якщо економіка сповільниться протягом наступного року, цілком ймовірно, що зростання SoFi може частково сповільнитися», — підсумовує видання.

Акції компанії Venture Global (NYSE:VG), що займається експортом ЗПГ, зростали на позитивних новинах. Venture Global вийшла на біржу на початку цього року, маючи великі амбіції щодо будівництва декількох об'єктів експорту ЗПГ на узбережжі Мексиканської затоки у США.

23 травня компанія отримала остаточний дозвіл на початок будівництва терміналу Calcasieu Pass 2 (CP2). А минулого тижня повідомила про початок робіт. Минулого року адміністрація Байдена призупинила видачу дозволів на будівництво нових експортних терміналів ЗПГ до проведення екологічної експертизи та аналізу впливу збільшення експорту на внутрішні ціни на природний газ.

Проте адміністрація Трампа невдовзі після вступу на посаду відновила видачу дозволів, чим і скористалася VG. «Тепер, коли всі федеральні дозволи отримані, ми раді повідомити про початок робіт на місці за цим проєктом, який, як очікується, почне постачати світу надійний і недорогий ЗПГ, починаючи з 2027 року», — повідомив генеральний директор компанії Майк Сейбел.

Експерти не виключають, що зростання акцій Venture Global може бути частково зумовлене також заявою Meta Platforms, яка підписала 20-річну угоду про постачання атомної енергії з Constellation Energy.

Хоча ця угода стосується атомної енергетики, а Venture Global виробляє ЗПГ, оголошення Meta все ж таки стало індикатором високого майбутнього попиту на енергію, необхідного для забезпечення центрів обробки даних зі штучним інтелектом. Для задоволення цього попиту будуть потрібні як ядерна енергія, так і природний газ, а також відновлювані джерела енергії.

За якими подіями тижня стежитимуть інвестори

Попри потік новин про мито, інвестори на Волл-стріт вже опанували так звану TACO-стратегію — ставку на те, що Дональд Трамп у результаті відмовиться від підвищення мит і біржі відіграють падіння, пише Barron's. Попереду — новий сезон звітності, який стане перевіркою для ралі S&P 500 останніх трьох місяців.

Половина із 38 компаній S&P 500, які звітують цього тижня, — із фінансового сектору. Серед них — дев'ять із десяти найбільших банків США. З великих нефінансових компаній квартальні звіти на Уолл-стріт опублікують Johnson & Johnson та Netflix. В Азії про доходи за минулий квартал відзвітує TSMC, у Європі — ASML та Burberry.

У понеділок, 14 липня, Головне митне управління Китаю повідомило про прискорення експорту у червні до 5,8% у річному вираженні з 4,8% у травні. Консенсус-прогноз закладав 5% зростання. Таких показників вдалося досягти на тлі тимчасового ослаблення тарифного тиску: Вашингтон і Пекін 27 червня домовилися про рамкову торговельну угоду — за місяць до серпневого дедлайну.

У першому півріччі Китай збільшив експорт до Японії (на 4,8%), Великобританії (на 8%), країн АСЕАН (на 13%) та ЄС (на 6,6%), тоді як постачання до США знизилися на 10,9%, передає Trading Economics.

У вівторок, 15 липня, Бюро статистики праці США (BLS) опублікує індекс споживчих цін (CPI) за червень. Консенсус-прогноз Barron's: інфляція у 2,6% у річному вираженні (на 0,2 в.п. вище, ніж у травні). Базова інфляція (Core CPI), без огляду на ціни на продукти та енергоносії, очікується на рівні 2,9%, проти 2,8% у травні.

Національне бюро статистики Китаю повідомить розмір ВВП Китаю за другий квартал. Ринок прогнозує, що зростання другої економіки світу виявиться досить високим завдяки сильному експорту, зазначає WSJ. Його консенсус-прогноз передбачає збільшення ВВП країни на 5,2% у квітні-червні 2025 року, порівнюючи з 5,4% у першому кварталі.

У середу, 16 липня, BLS опублікує індекс цін виробників (PPI) у США за червень. Консенсус-прогноз Barron's: зростання PPI на 2,5% у річному вираженні, Core PPI — на 2,7%, порівнюючи з 2,6% та 3% у травні.

У четвер, 17 липня, у єврозоні вийде остаточна оцінка інфляції за червень. Попередня оцінка показала, що річна інфляція відповідає цільовому показнику Європейського центрального банку у 2%.

У п'ятницю, 18 липня, університет Мічігану опублікує індекс споживчих настроїв у США за липень. Консенсус-прогноз — 61,5 пункта, що трохи вище за червневе значення. У червні очікування американських споживачів щодо інфляції на рік уперед склали 5%, порівнюючи з 6,6% у травні, що стало максимумом за чотири десятиліття, нагадуєBarron's.