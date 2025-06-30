Сенат США схвалив законопроєкт Трампа про скорочення податків та держвитрат

Сенат США схвалив законопроєкт президента Дональда Трампа щодо скорочення податків та держвидатків. Про це пише Reuters. Сам Трамп у соцмережах заявив, що це велика перемога для його великого прекрасного законопроекту (big, beautiful bill).

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Що відомо

Проходження законопроєкту через Сенат, у якому більшість у республіканців, супроводжувалося «політичною драмою, розбіжностями та тривалими затримками», оскільки демократи намагалися затримати його ухвалення, зазначає Reuters. Зокрема, вони наполягли на тому, щоб законопроєкт прочитали від початку до кінця.

Демократи заявляють, що від податкових пільг, передбачених законопроєктом, виграють дуже багаті та програють американці з низьким доходом, для яких скоротять соціальні програми.

З критикою великого прекрасного законопроєкту Трампа виступив і Ілон Маск. Він написав у соцмережі X, що через законопроєкт стеля держборгу США зросте на $5 трлн, через що країна виявиться «найкоротшим шляхом до боргового рабства».

Крім того, за словами мільярдера, законопроєкт завдасть величезних стратегічних збитків США.

Маск і раніше критикував законопроєкт. На початку місяця бізнесмен назвав його «огидною гидотою», заявив, що «просто не може більше цього виносити», а ті, хто голосували за цей законопроєкт, знають, що вчинили неправильно.

За словами джерел порталу Axios, критика Маска пов'язана з тим, що законопроєкт заважає його власним інтересам. Зокрема документ передбачає скорочення податкових кредитів на електромобілі — від цього постраждає компанія Tesla. Станом на кінець квітня компанія витратила щонайменше $240 000 на лобіювання збереження кредитів, сказано в публікації.

Палата представників ухвалила законопроєкт у травні. Документ передбачає, що введені Трампом у 2017 році податкові пільги будуть продовжені, витрати на армію та прикордонний контроль збільшено, фінансування соціальних програм, таких як Medicaid, скорочено, а податкові стимули для розвитку зеленої енергетики, запроваджені за екс-президента Джо Байдена, урізані.