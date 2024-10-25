«Тиждень Tesla»: чому акції автогіганта злетіли за день на 22%

Безумовно, тиждень, що минає, можна назвати «Тижнем Tesla», адепти якої були сповна винагороджені за вірність богам інновацій та їх пророку на землі Ілону Маску, вважає засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан. Що ж саме пообіцяв інвесторам Маск, та чи вдасться виконати обіцяне?

Після оголошення квартальних результатів ціна на акції Tesla за один день злетіла на шалені 22%, що дозволило компанії знову увійти до десятки найдорожчих у світі і навіть зафіксувати невеличке зростання, якщо вимірювати з початку року. Що ж відбулося? Згідно квартального звіту, виторг компанії трохи не дотягнув до прогнозу, прибуток був трохи вищим, а головне — зросла маржа валового прибутку. Це щодо фактичних фінансових результатів.

Але, ви ж знаєте, що на ринку акцій всі купують майбутнє, і цього тижня Маск, який знайшов час відволіктися від виборчої кампанії Трампа, щоб надихнути аналітиків та акціонерів компанії, ще раз продемонстрував, як потрібно продавати в найвищій лізі менеджменту. Я думаю, що саме обіцянка Маска вивести дешеву модель на ринок вже у 2025 році спричинила ейфорію на ринку. Та ще й яку!

На сьогодні акції Tesla, якщо порівнювати за допомогою популярних мультиплікаторів, коштують дорожче за будь-яку з компаній «Чудової сімки»: вчетверо більше за Meta та Alphabet, майже втричі — за Amazon, Microsoft та Apple, і трохи більше, ніж удвічі — за саму Nvidia. Вражає, але водночас викликає логічне запитання: чому так дорого?

Пояснень може бути декілька. Політичне: напевно, Маск недаремно крутиться навколо Трампа і є найбільшим донором його кампанії — розраховує, що щось перепаде. Економічне: дешева модель та Robotaxi справді матимуть дуже позитивний вплив на прибутковість компанії. Психологічне: Маск — геній продажів, віра в якого безмежна, особливо у інвестиційного mass market.

Складність виконання

Чи справдяться обіцянки? Нічого не можу стверджувати щодо можливих преференцій для Tesla у випадку перемоги Трампа — життя покаже. Щодо дешевої моделі, Model 2, то на неї ринок чекає дуже давно — як споживачі, так і інвестори. Маск обіцяв вивести її на ринок ще у 2020 році, так само, як і Robotaxi, 1 000 000 одиниць яких мали перевозити пасажирів дорогами США ще чотири роки тому. До речі, в тому ж 2020-му перші покупці вже мали сісти за кермо ще однієї новинки компанії — Roadster.

Що з обіцяного було виконано?! Нічого! Robotaxi ми побачили лише два тижні тому, та й то у вигляді виставкового екземпляру. Головна проблема для бізнесу таксі, яку буде дуже складно вирішити, — це отримання ліцензії на надання послуг, адже навряд чи технологію безпілотного управління автомобілем вже можна вважати перевіреною та надійною.

Model 2 та Roadster — це лише плани, втілення яких вимагатиме значних зусиль та витрат, що «з'їдатиме» прибутковість, якій ринок так щиро радів цього тижня. Та й ще далеко не факт, що «дешева» модель буде справді дешевою. Щодо психологічного аспекту, то історія людства і відомих релігій переконливо доводить, що «віра» — це могутній інструмент в умілих руках. За неї вбивають, вмирають, зраджують, що вже там про гроші та акції говорити…

Загалом же тиждень минув без видимих потрясінь. Дохідність держоблігацій США залишається високою, що навряд чи стимулює зростання ринку акцій. Ціни на акції чималі, і щоб штовхати їх ще вище вгору, потрібні надзусилля, а не всім компаніям так пощастило з продавцями майбутнього, як Tesla.

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Настрої щодо зниження відсоткової ставки змінюються і гарний стан американської економіки — точно не найкращий стимул для ФРС. Ймовірність того, що одне з двох засідань центрального банку, які лишилися до кінця року, пройде взагалі без знижень, становить 28%, і може зрости, якщо звіт про стан ринку праці, який буде оприлюднено наступного тижня, виявиться оптимістичним. Ну й політичні ризики напередодні виборів, до яких лишилося якихось десять днів, теж чималі! Напевно, краще перечекати…