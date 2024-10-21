Конференція МВФ та СБ: Україна чекає на подробиці щодо умов кредиту G7 на 50 млрд

Минулого тижня золото знову оновило історичний рекорд, подолавши позначку в $2 700 за унцію. Летить вгору і вартість біткоїну. Інвестори перебудовують портфелі через зниження відсоткових ставок основними центробанками, ризик ескалації конфлікту на Близькому Сході та невизначеність результатів виборів у США. Про головні події минулого тижня та новини, за якими стежитимуть інвестори всього світу найближчі 5 днів, розповість «Мінфін».

Ціна на золото: новий, але не останній рекорд

Новому рекорду «золотих» цін сприяли декілька чинників, зазначає Trading Economics. Європейський Центробанк у четвер знизив відсоткові ставки втретє цього року і заявив, що процес уповільнення інфляції «йде на повний хід».

Того ж дня Ізраїль підтвердив загибель одного з ключових лідерів ХАМАС Ях'ї Сінвари, що посилило побоювання інвесторів щодо ескалації конфлікту у регіоні.

Крім того, ціни на дорогоцінні метали підтримує вихід глобальних інвесторів із ризиковіших активів у Китаї. Він посилився після того, як Пекін виявив обережність та не озвучив конкретних сум стимулювання економіки, що розчарувало гравців ринку акцій. Золото скуповують і через невизначеність, пов'язану із президентськими виборами в США. За три тижні до голосування розрив між кандидатами Камалою Харріс та Дональдом Трампом в опитуваннях виборців, як і раніше, близький до статистичної похибки.

Обмежують зростання цін на золото сильні економічні дані із США. Стійкість американської економіки дозволяє Федрезерву знижувати відсоткові ставки повільніше, ніж очікувалося.

Золото з січня подорожчало на понад 30%, ставши одним із найефективніших сировинних товарів цього року. За даними Dow Jones Market Data, контракти на золото, що найактивніше торгуються, з початку року оновили рекордні максимуми 33 раза — це найкращий показник із 2011 року.

За словами управляючого партнера Altavest Майкла Армбрюстера, золото навряд чи досягне цінової стелі найближчим часом. Тренд висхідний, а ключовий чинник зростання цін — неконтрольовані витрати бюджету США, що послаблюють долар, — нікуди не подівся, заявив він сайту MarketWatch.

Європейська акція, що випередила Nvidia

На засіданні минулого четверга Європейський центробанк знизив три ключових ставки, продовживши цикл пом'якшення грошової політики. Депозитна ставка ЄЦБ зменшилась на 25 б.п. — до 3,25%. При цьому ринки очікують на подальше зниження ставок.

Європейський центральний банк, найімовірніше, знизить ключову відсоткову ставку до «природного» рівня 2−3%, але йому, можливо, доведеться знизити її ще більше, якщо інфляція почне згасати, заявив сьогодні, 21 жовтня, член правління ЄЦБ Гедімінас Шимкус.

Поки що, за визнанням більшості аналітиків, американські ринки виглядають для інвесторів привабливішими. Водночас і на фондовому ринку Європи можна знайти зіркові акції. Так, акції німецького виробника обладнання для енергетичної галузі Siemens Energy зросли з початку року на понад 200%, що перевищує темпи зростання паперів Nvidia — головного світового виробника процесорів та відеокарт для штучного інтелекту. Ті додали «всього» 179%. Минулого року Siemens Energy, навпаки, була одним із головних аутсайдерів серед європейських акцій.

Акції Siemens Energy зросли за підсумками шостого тижня поспіль, а збільшення ціни у понад утричі зробило їх найкращими у європейському фондовому індексі Stoxx 600, зазначив Bloomberg.

Акції Siemens Energy зростають разом із паперами інших компаній, які працюють у сфері відновлюваної енергетики, завдяки зростанню сектора комунальних послуг: він чутливий до дохідності облігацій, а найбільші центробанки сигналізують про намір і надалі знижувати ставки, пише Bloomberg.

На європейському ринку минулого тижня відбулася ще одна знакова подія: німецький розробник програмного забезпечення SAP випередив нідерландського виробника обладнання для випуску чипів ASML і став найдорожчою технологічною компанією Європи.

Злети та падіння тижня на американському фондовому ринку

«Мінфін» вибрав топ-3 акцій, які показали найвище зростання та падіння на американському фондовому ринку.

Акції Coinbase Global, Inc. (COIN) зростали з наближенням біткоїну до позначки $70 тис. Минулого тижня ціна криптовалюти номер один підвищилася до максимуму з липня цього року: 16 жовтня вона досягла $68 375,29, показала онлайн-біржа CoinMarketCap.

Паливом для зростання біткоїну стали ринки ставок, які вказують на вищі шанси Дональда Трампа на перемогу на виборах президента США, написав MarketWatch із посиланням на гендиректора криптоінвестиційної платформи Eaglebrook Кріса Кінга. За його словами, перемога Трампа стане «надзвичайно позитивною» для ринку криптовалют.

Проте з'являється більше ознак і того, що кандидат від демократів Камала Харріс може бути доброзичливішою до криптовалют, ніж поточна адміністрація Джо Байдена, зазначив MarketWatch.

14 жовтня Харріс пообіцяла підтримати справедливе законодавче регулювання в сфері криптовалют, після чого курс біткоїну та акції криптокомпаній теж різко подорожчали.

Bloomberg раніше припускав, що зростання біткоїну могло бути зумовлене також реакцією азіатських ринків, де неоднозначні заходи стимулювання економіки з боку китайської влади підштовхнули спекулянтів до купівлі криптовалют, а не акцій китайських компаній.

CNBC однією з головних причин зростання вартості біткоїну на 53% цього року називає появу прив'язаних до нього біржових фондів. У липні також з'явилися ETF, прив'язані до Ethereum. Цей тип активів дозволив роздрібним інвесторам вкладати гроші у криптосферу, не купуючи криптовалюти безпосередньо.

Серед причин, що сприяють зростанню акцій COIN, експерти також називають:

Бичачі настрої на фондовому ринку США;

Очікування сильних доходів — Coinbase має намір звітувати про результати за третій квартал для інвесторів 30 жовтня. На думку аналітиків Zacks, Coinbase Global може опублікувати прибуток у розмірі $0,34 на акцію цього кварталу, що на 3 500% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Минулої середи акції United Airlines Holdings, Inc. (UAL) продемонстрували найвищу динаміку в індексі S&P 500, додавши 12% і досягнувши найвищого рівня з лютого 2020 року, коли поширення COVID-19 вперше почало впливати на акції туристичних компаній, пише Investopedia.

Попит на поїздки сповільнився, порівнюючи з розквітом постпандемічних «подорожей помсти» у 2022 році, але залишається стійким. За даними пропускної здатності TSA, цього року в аеропортах США зафіксовано рекордно високий трафік.

Хороша динаміка туристичних подорожей доповнилася зростанням ділових поїздок, оскільки компанії або запровадили вимоги про повернення до офісу, або перейшли на гібридну роботу та заохочували працівників, які працюють дистанційно, знову відвідувати офіс.

Керівництво UAL заявило, що авіаційна галузь США досягла «переломного моменту», і прогнозовані показники дохідності та маржі покращаться наступного року.

Акції Cameco Corporation (CCJ) стали бенефіціаром підвищеного інтересу інвесторів до атомної енергетики, оскільки на неї звернули увагу великі компанії. Слідом за Microsoft і Alphabet атомників до співпраці залучає Amazon.

Всі вони таким чином мають намір забезпечити зростаючу потребу в електроенергії, яка потрібна для роботи хмарних сервісів та штучного інтелекту.

Google 14 жовтня заявив про домовленість з Kairos Power про створення малих модульних реакторів і придбання вироблюваної ними енергії. Перший такий реактор має запуститися до 2030 року. У сумі Google очікує потужності до 500 МВт.

Microsoft у вересні уклала угоду з постачальником енергії Constellation Energy, яка передбачає перезапуск ядерного реактора на АЕС Three Mile Island. Constellation назвала цю угоду найбільшою у своїй історії.

«Поряд із виробниками електроенергії та комунальними службами інвестори також можуть купувати акції компаній, які підтримують атомну енергетику. Cameco працює у трьох сегментах, і це одна з найкращих акцій для інвестицій, якщо ви хочете грати в ядерну тему», — вважає інвестиційний портал Motley Fool.

Сегменти бізнесу Cameco включають потужності з виробництва урану (у компанії є три великі підприємства: два в Саскачевані та одне в Казахстані), бізнес із надання послуг у сфері уранового палива (постачання, очищення, конвертація та виробництво ядерного палива), а також 49% акцій компанії Westinghouse, яка надає послуги з обслуговування діючих заводів.

Минулого вівторка Goldman Sachs підтвердив рейтинг «Купляти» для Cameco Corporation із незмінною цільовою ціною у $55.

Топ-5 економічних подій тижня

Цього тижня про доходи за третій квартал відзвітують Tesla і ще близько 20% компаній із американського індексу S&P 500, пише Barron's. У Європі інвестори чекають на дані про квартальні продажі косметичного гіганта L'Oreal і одного з лідерів ринку товарів повсякденного попиту Unilever.

У графіку макроекономічних публікацій Yahoo Finance виділяє майбутній звіт про споживчі настрої в США від університету Мічігану і публікацію нового випуску «Бежової книги» Федрезерва.

«Мінфін» вибрав топ-5 ключових подій тижня, про які говоритимуть фінансисти та інвестори всього світу.

Щорічні збори МВФ та СБ у Вашингтоні

Сьогодні, 21 жовтня, у Вашингтоні відкривається конференція Міжнародного валютного фонду та Світового банку. У ній візьмуть участь понад 10 тис. представників міністерств фінансів, центральних банків та груп громадянського суспільства, щоб обговорити можливості стимулювання глобального зростання, вирішення боргових проблем та фінансування переходу до «зеленої» енергетики.

Ключовою темою для обговорень у кулуарах, пише Reuters, стане потенційна перемога кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа на виборах 5 листопада, яка переверне міжнародну економічну систему за допомогою нових величезних мит США, а також відходу від співпраці у сфері клімату.

«Можливо, найважливіше питання для світової економіки — результат виборів у США — не стоїть на офіційному порядку денному цього тижня, але він у всіх на думці», — каже Джош Ліпскі, ексспівробітник МВФ, який нині очолює Центр геоекономіки Атлантичної ради.

МВФ оновить свої прогнози світового зростання у вівторок, 22 жовтня. Керуючий директор МВФ Крісталіна Георгієва минулого тижня вже позначила невтішні перспективи, заявивши, що світ, обтяжений високими боргами, рухається до повільного середньострокового зростання, і вказала на «важке майбутнє».

Однак Георгієва заявила, що вона «не надто песимістична» щодо перспектив, з огляду на вогнища стійкості, особливо в США та Індії, які компенсують слабкість у Китаї та Європі.

«Якщо відбудеться ескалація, яка поставить під загрозу постачання нафти і газу, це може мати набагато серйозніші наслідки для світової економіки», — заявила Георгієва в інтерв'ю агентству Reuters.

Важливою темою на полях конференції СБ та МВФ стане підтримка України. У США прискорився процес переговорів щодо надання 40% кредиту G7 Україні з погашенням за рахунок прибутку, отриманого від доходів від заморожених російських активів, повідомили джерела Financial Times (FT). Причиною стали побоювання, що вибори президента США виграє Дональд Трамп.

За інформацією британської газети, адміністрація Джо Байдена готова виділити $20 млрд, навіть якщо Угорщина не зніме вето на продовження термінів заморожування активів із 6 до 36 місяців. Передбачається, що міністри фінансів G7 виступлять із заявою про умови кредиту на поточній конференції у Вашингтоні.

Сезон звітності американських компаній

Сезон звітності триває на повний хід. У середу, 23 жовтня, дані про доходи опублікують Tesla, Boeing, Newmont, Kering, eBay та Coca-Cola. Опитані Bloomberg аналітики Волл-стріт в середньому очікують від Tesla скоригований прибуток на акцію в розмірі $0,6 за виторгу $25,42 млрд. Інвестори стурбовані після того, як презентація роботакси не виправдала їхніх очікувань.

З початку року акції Tesla втратили близько 11%, порівнюючи зі зростанням S&P 500 на 22,5%.

Інвестори почали оптимістичніше дивитися на перспективи економіки США після звіту про різке збільшення числа робочих місць та зниження відсоткової ставки ФРС. Проте слабкий звіт Tesla про доходи може знову спричинити побоювання щодо вартості акцій технологічних компаній.

Сьомий випуск «Бежової книги»

Також у середу, 23 жовтня, Федрезерв США опублікує сьомий випуск «Бежової книги». Вона з'являється у вільному доступі вісім разів на рік, по середах, за два тижні до чергових зборів комітету з відкритих ринків (FOMC).

«Бежова книга» складається на основі економічних даних 12 регіональних банків, що входять до системи ФРС.

Індекси ділової активності

У четвер, 24 жовтня, S&P Global опублікує індекси ділової активності менеджерів із закупівель у сфері виробництва та послуг у США за жовтень.

Дані за вересень свідчили про продовження постпандемійної тенденції: виробничий сектор відчував труднощі, а сектор послуг процвітав.

Черговий зріз настроїв американських споживачів

У п'ятницю, 25 жовтня, університет Мічігану оприлюднить остаточний індекс споживчих настроїв у США за жовтень. За його даними, американці, як і раніше, незадоволені високими цінами, попри уповільнення інфляції.

Це компенсує оптимізм на ринку праці. Ринки закладають до цін ще одне зниження ставки у США на 25 б.п. Проте в учасників комітету ФРС, яка регулює безробіття та інфляцію через споживчий попит, зараз немає єдиної думки щодо подальших дій.