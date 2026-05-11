Спекулянти готові «підірвати» світовий ринок: що буде з доларом і євро в Україні

Середина травня на міжнародному валютному ринку мине нервово, оскільки весь світ залишається заручником геополітики і насамперед воєнних дій на Близькому Сході, та туманних перспектив перемир'я між США та Іраном. Інвестори також сильно налякані перспективою подальшої ескалації війни рф в Україні після 9 травня. Безперечно, все це позначається і на вітчизняному валютному ринку.

Міжнародний ринок

Риторика всіх сторін близькосхідного конфлікту більше нагадує військові ультиматуми та погрози, аніж підготовку до мирного процесу. Але якщо подивитися на факти без емоцій і хайпа, то невеликий прогрес у розблокуванні логістики в Ормузькій протоці (нехай навіть за рахунок конвоїв США) все ж таки є.

Це вселяє стриманий оптимізм для більшості найбільших світових гравців фондового та валютного ринків. А спекулянтів же підбиває на пошуки нового «ельдорадо» для швидких заробітків.

Значні спекулятивні капітали, які ще недавно активно «розгойдували» то ринок дорогоцінних металів, то американський фондовий ринок, то ціни на нафту, зараз опинилися майже «без діла». Тож у найближчій перспективі можна очікувати на нові спекулятивні ралі як на геополітичних та воєнних новинах, так і на економічних подіях.

Більшість основних світових фінансових гравців зараз намагаються передбачити, куди підуть ці «гарячі» мільярди доларів. Варіантів декілька:

криптовалюта, що навіть для спекулянтів завжди дуже ризикований ринок;

срібло та мідь — ймовірність більша, але потрібен сплеск серйозного платоспроможного попиту з боку реального сектору світової економіки та приватних інвесторів;

нафта, газ та продовольство — один із найімовірніших сценаріїв, оскільки вся світова логістика подорожчала в рази. Але що цікаво: попри очевидні інфляційні ризики для самих США через високі ціни на нафту, через порушення логістики до травня 2026 року Штати стали найбільшим новим експортером нафти, випередивши навіть Саудівську Аравію. І це є серйозним позитивом для долара;

американський борг, але він зростає такими швидкими темпами, що багато навіть найконсервативніших інвесторів вже не хочуть в нього вкладати кошти «повною мірою». Особливо після новини про те, що до 2056 року борг США може становити близько $182 трлн, а його співвідношення щодо ВВП Штатів до 2050 року перевищить 200%. Нагадаю, що станом на травень 2026 року американський держборг уже перевищив $39 трлн, встановивши черговий історичний антирекорд;

золото. Але тут для масштабної спекуляції необхідний збіг низки чинників: подальше посилення геополітичних і воєнних ризиків, висока інфляція в США, Європі та Китаї, активне скуповування золота центробанками великих країн і реальний скандал у золотодобувній промисловості з повною або частковою зупинкою видобутку однією з першої п'ятірки-десятки країн-видобувачів золота.

Зростаюча напруга на всіх світових ринках у поєднанні із зависанням вирішення близькосхідної проблеми, війни рф проти України, та наявність величезного спекулятивного капіталу, який зараз шукає точки прикладання, вже тиснуть на світові ринки. І незабаром знайдуть, де «підірвати» ринок. Тому ці тиждень-два на зовнішніх ринках я б розглядав як недовгий перепочинок перед черговими спекулятивними цунамі.

Каталізатором для швидкої можливої спекулятивної атаки на світові ринки може стати і майбутня передача повноважень чинного голови ФРС США Джерома Пауелла своєму наступнику Кевіну Воршу, який схильний більше прислухатися до побажань американського президента Дональда Трампа щодо політики Федрезерва.

Джером Пауелл вже заявив, що після звільнення посади керівника ФРС США він залишиться в раді керуючих до кінця своїх повноважень у 2028 році та своїх поглядів не змінює. Тому протистояння різних шкіл управління грошово-кредитною політикою США обіцяє спекулянтам значні бариші щонайменше на перших заявах і, головне, діях нового голови ФРС .

Весь цей мікс проблем серйозно впливатиме на поведінку пари євро/долар найближчими днями.

Графік пари євро/долар

За моїми прогнозами, коридор за парою євро/долар у період із 11 до 15 травня перебуватиме в межах від 1,163 до 1,191 долара за євро, вартість нафти BRENT у цей період перебуватиме в межах $95 — 135 за барель, а ціна золота цими днями травня перебуватиме в коридорі від $4 490 до $4 910 за унцію.

Щоденні коливання пари євро/долар можуть сягати 0,5−1,1 цента на євро, коливання ціни на нафту — до $3−11 за барель за день, а вартість золота протягом дня може змінюватися в межах до $35−130 на унції.

Український валютний ринок

Цього тижня вітчизняний валютний ринок залишиться під повним контролем Нацбанку. На тлі прискорення інфляції НБУ намагатиметься стримувати зростання котирувань міжбанку та забезпечити мінімальні стрибки курсу на ринку. Регулятор прагнутиме до того, щоб максимально нівелювати курсовий чинник у формуванні цін як на імпортні товари (насамперед енергоносії та промислове й енергетичне обладнання), так і на ціни вітчизняної продукції з імпортною складовою.

Зараз, в умовах постійних обстрілів рф наших промислових об'єктів, частка імпорту в товарній структурі вітчизняного ринку тільки зростає. Тому зростання курсу долара та євро за цих умов може ще більше розкрутити інфляційну спіраль, чого Нацбанк допустити не може.

Принциповим буде також графік реального надходження кредиту Євросоюзу Україні на загальну суму 90 млрд євро, оскільки наявність цих коштів зараз безпосередньо впливає не лише на фінансування бюджетних видатків, а й на розмір золотовалютних резервів України. А вони зараз ситуативно знизилися, що психологічно працює проти гривні на нашому валютному ринку і звужує можливості Нацбанку щодо підтримки курсу нацвалюти як щодо долара, так опосередковано — і євро.

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Динаміка міжнародних резервів

Серед додаткових внутрішніх чинників (крім війни рф проти України) цього тижня я б ще виділив:

Поточну діяльність клієнтів. Вже незабаром компаніям знадобиться гривня для розрахунків із персоналом за першу половину травня, поточної закупівлі сировини та матеріалів, а також майбутні розрахунки з бюджетом за податками. Для отримання необхідних обсягів гривневих ресурсів експортери активніше продаватимуть валютний виторг, а імпортери не зможуть постійно закуповувати значні обсяги валюти. Таким чином, тиск на курс на міжбанку за рахунок цього чинника дещо знизиться, що є позитивним для гривні.

Інтервенції Нацбанку, обсяги операцій на торгах та реакція населення на відносну стабільність гривні за останні декілька тижнів. Загальний тренд перевищення попиту валюту над її пропозицією на міжбанку збережеться. За моїми прогнозами, з 11 до 15 травня Нацбанку для підтримки гривні доведеться витратити з резервів щонайменше $690 млн-910 млн.

Обсяги угод на міжбанку, зареєстрованих за системою Блумберг, перебуватимуть в межах від $185 млн до $290 млн. Громадяни ж, спостерігаючи відносний курсовий затишок на готівковому ринку, почали менше скуповувати валюту, що теж страхує гривню. І це є позитивом для нацвалюти.

Прогноз курсу долара та євро на 11−15 травня

Міжбанк

Прогнозний коридор за парою євро/долар на світовому валютному ринку в цей період перебуватиме в межах від 1,163 до 1,191 долара за євро, коридор безготівкового долара на торгах — у межах від 43,55 до 44,15 гривень. У цьому випадку за рахунок активних дій НБУ зі згладжування стрибків курсу долара та опосередкованого євро, за моїм прогнозом, робочий коридор за безготівковим євро перебуватиме в межах від 51,05 до 51,95 гривень.

Готівковий ринок

Обмінники фінкомпаній і більшість банків цього тижня пропрацюють зі спредом за доларом у межах від 15 до 20 копійок, і за євровалютою — в межах від 20 до 40 копійок.

«Найжадібніші» мережі обмінників у торговельних центрах, великих магазинах та вокзалах, тобто там, де потреба у гривні у громадян є максимальною, встановлять спред і за доларом, і за євро в межах до 1 гривні. Вони занижуватимуть курс прийому у населення в найжвавіших місцях, а курс продажу валюти залишатимуть на середньому або високому для цього регіону рівні.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 43,30 до 44,35 гривні, а в обмінниках фінкомпаній — від 43,35 до 44,20 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 51 до 52,15 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 51,05 до 52 гривень.