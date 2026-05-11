11 травня 2026, 12:46

Стало відомо, коли Україна отримає перші кошти з кредиту на 90 мільярдів євро

Перші нарахування з європейського кредиту на підтримку України на 2026−2027 роки на 90 мільярдів євро можуть бути надіслані вже протягом наступного тижня. Про це заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ, передає Укрінформу.

Що відомо про виплату

«Все, що стосується України — моя відповідальність. Це відповідальність Європейської комісії, тому, я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо надіслати перші платежі», — заявила Кос.

Відповідаючи на запитання про те, чи допоможе кредит, на її думку, зупинити війну, вона відповіла: «Я б хотіла мати можливість сказати, що ці гроші зупинять війну. Я не можу цього сказати, але ці гроші дозволять Україні захищати не лише країну, а й Європу та європейські цінності».

Вона нагадала, що виплати розраховані до кінця 2027 року, в той час, як дискусії про фінансування України у наступному багаторічному бюджеті ЄС ще тривають.

«Але наразі, в тому числі за допомогою донорів, я думаю, що ми можемо забезпечити достатньо грошей, або значну частину грошей, не лише для військової частини потреб України, але й для нормального функціонування держави, адже частково ці гроші підуть до державного бюджету», — сказала вона.

Кос додала, що для цього Україна має впроваджувати реформи: «І вона їх впроваджує».

Як писав «Мінфін», у четвер, 23 квітня, Рада ЄС схвалила остаточне рішення, необхідне для запуску нового фінансового інструменту для України — Ukraine Support Loan обсягом до 90 млрд євро на 2026−2027 роки.

Фінансування залучатиметься через запозичення ЄС на міжнародних ринках капіталу, а зобов’язання за ними будуть забезпечені бюджетним резервом Європейського Союзу.

Для надання позики внесено зміни до багаторічної фінансової перспективи ЄС на 2021−2027 роки, що створює правові підстави для запозичення та подальшого спрямування коштів Україні.

Очікується, що у 2026 та 2027 роках Україна отримуватиме по 45 млрд євро щороку.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
EconomistPetya
11 травня 2026, 13:26
Спасибо Е С за безкомпромисную поддержку Украины с борьбе с агрессором. Все прекрасно понимают что только мы являемся стальным дикообразом, который держит восточный фронт ЕС от ванек-встанек и только Президент Зеленский и его команда могут сдерживать натиск орков. Украина это Европа.
zzel
11 травня 2026, 13:29
Украина это щит Европы
Vlad UKR
11 травня 2026, 15:31
Ви мали на увазі як зелені за війну богатіють та не витримують натиску грошей в кишенях? Що зелені і кого стримують, піклються про свої тільки гаманці, приклади Міндічів та іншіх 40 кримінальних проваджень Слуг не народу?
Coreinside
11 травня 2026, 15:50
Де тут 15 жирних смайлів можна поставити?І от якби ще й державною,то взагалі не придрешся.
Kanarej
11 травня 2026, 16:35
:))) жгём не по детски
