На ремонт доріг місцевого значення дадуть ще 3,5 млрд грн

Уряд для ремонту місцевих доріг додатково спрямує 3,5 млрд грн. До 1 червня будуть завершені поточні ремонти на всіх дорогах загального користування. На цьому наголосила прем'єр-міністр Юлія Свириденко.

План Кабміну

«Очікуваний план — 10 млн квадратних метрів дорожнього покриття. Пріоритет — дороги з найбільшим навантаженням, пошкодженнями та значенням для логістики, оборони, евакуації й роботи громад», — зазначила Очільниця Уряду.

Юлія Свириденко повідомила, що станом на початок травня вже завершені основні роботи на ключових міжнародних трасах.

«Державна спеціальна служба транспорту продовжує ремонти у 40-кілометровій зоні біля лінії зіткнення. Роботи тривають на 59 ділянках загальною протяжністю понад 1200 км», — підкреслила прем'єр-міністр України.

Скільки коштує ремонт доріг

За словами першого заступника голови транспортного комітету ВР Юлії Клименко, у 2020−2023 роках лише з державного бюджету на будівництво, реконструкцію та ремонт доріг було витрачено понад 300 млрд грн — це найбільший обсяг фінансування за всю історію незалежності. Окремо залучалися кредитні кошти, за якими держава нині сплачує 15−19 млрд грн щороку у вигляді відсотків і погашення тіла боргу. Попри масштабні витрати, стан частини автошляхів залишається проблемним.

За словами Клименко, у державному бюджеті на 2026 рік на утримання доріг (без капітального відновлення) передбачено 12,6 млрд грн. Водночас на погашення боргів за кредитами, залученими у 2019−2023 роках, планується спрямувати близько 15 млрд грн. Таким чином, обсяг коштів на обслуговування боргу перевищує видатки на саме утримання дорожньої мережі.