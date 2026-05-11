Трамп поки передумав вводити 25% мито на машини з Євросоюзу

Президент США Дональд Трамп відмовився від негайного підвищення мит на автомобілі з Європи. Хоча ще минулого тижня він заявляв про намір збільшити тариф із 15% до 25%, цього не сталося, а дедлайн для укладання торгової угоди перенесли до 4 липня, пише Сarscoops.

Нові тарифи Трампа

Трамп пояснював можливе підвищення тим, що Європейський Союз нібито не виконує умови погодженої торгової домовленості. Нові тарифи мали почати діяти вже цього тижня та стосувалися легкових автомобілів і вантажівок, які імпортуються до США з Європи.

Втім, після телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн американський лідер змінив позицію. У соцмережах він заявив про «дуже хорошу розмову» та погодився відкласти підвищення тарифів до Дня незалежності США. При цьому Трамп попередив, що у разі провалу переговорів мита можуть «негайно зрости до значно вищих рівнів».

У Єврокомісії підтвердили, що сторони продовжують працювати над угодою. Урсула фон дер Ляєн заявила, що прогрес у питанні зниження тарифів уже є, а завершити переговори можуть на початку липня.

Паралельно адміністрація Трампа отримала ще один удар у судах. Суд міжнародної торгівлі США визнав незаконним новий глобальний тариф у 10%, який Білий дім запровадив за Section 122 Trade Act 1974 після попередньої поразки у Верховному суді. Суд дійшов висновку, що ця норма не дає президенту права вводити масштабні торговельні обмеження за нинішніх економічних умов.

Нагадаємо

«Мінфін» писав, що Японія та Південна Корея готуються реалізувати масштабні інвестиційні зобов'язання перед США на загальну суму $900 млрд. Це стало результатом домовленостей з президентом Дональдом Трампом, який минулого року погодився обмежити мита для цих країн на рівні 15% в обмін на колосальні вливання в американську економіку.