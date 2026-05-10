Онлайн-шопінг як антистрес: понад 55% українців купують онлайн кілька разів на місяць

Українці шукають швидкі й доступні способи підтримати емоційний баланс на тлі виснаження від повномасштабного російського вторгнення. Одним із таких варіантів стає онлайн-шопінг. Можливість здійснювати покупки будь-де й будь-коли допомагає відновити відчуття нормальності та отримати позитивні емоції. Про це свідчить нова хвиля щорічного дослідження Gradus.

Онлайн-шопінг як швидке джерело емоцій

69% респондентів у 2026 році повідомляють про низький рівень енергії. Це формує нові моделі поведінки, де люди шукають швидкі способи емоційного відновлення.

Один із таких способів — «малі радощі» через споживання. Дослідження показує: частка українців, які відчувають більшу потребу в особистих задоволеннях під час війни, щороку зростає.

Водночас поступово слабшає і відчуття провини за імпульсивні або «необов'язкові» покупки. Фактично формується нова модель поведінки, де шопінг виступає не лише можливістю закрити свої потреби, а й про використовується як джерело ендорфінів і спосіб емоційної саморегуляції.

Цей тренд підсилює і розвиток онлайн-шопінгу: уже 56% українців купують онлайн кілька разів на місяць або частіше, зокрема 19% — щотижня. і ця частка стабільно зростає на 4−5% щороку. Лише 3% респондентів взагалі не користуються онлайн-каналами.

Що цінують користувачі на онлайн-платформах

Ключовими драйверами залишаються раціональні фактори: вигідні ціни, широкий вибір і зручний користувацький досвід. Але за ними все чіткіше проглядається емоційна мотивація: у ситуації хронічного стресу саме простота, доступність і миттєве задоволення роблять онлайн-шопінг особливо привабливим для споживача.

Методика дослідження

Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus.

Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18−60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за винятком тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій. Період проведення поля: 23−24 березня 2026 року. Розмір вибірки: 1000 респондентів.