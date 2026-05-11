Прем’єр Індії закликав громадян економити пальне, менше купувати золото та рідше їздити за кордон

Прем'єр Індії Нарендра Моді закликав громадян економити пальне, менше купувати золото та рідше їздити за кордон. Про це пише Bloomberg.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

До чого закликає Моді

«Настав час використовувати бензин, дизельне паливо та газ з великою обережністю», — сказав Моді в неділю під час відкриття проєктів у Хайдарабаді на півдні Індії.

«Ми повинні докласти зусиль, щоб використовувати лише стільки, скільки необхідно для економії іноземної валюти та зменшення негативних наслідків воєнних криз».

Втрати Індії

Південноазіатська країна, третій за величиною імпортер нафти у світі, постраждала найбільше, оскільки курс рупії впав до нового рекордно низького рівня за останні тижні. За даними центрального банку, зростання цін на сиру нафту на 10% скорочує економічне зростання на 15 базисних пунктів та підвищує інфляцію на 30 базисних пунктів.

Заклик Моді пролунав на тлі поглиблення енергетичної кризи, спричиненої тривалою нестабільністю на Близькому Сході, яка порушила судноплавні маршрути та посилила занепокоєння щодо світових поставок сирої нафти.

Читайте також: Експерти назвали, хто має найбільші запаси нафти у світі

Також він порадив працювати дистанційно, як під час Covid-19, щоб зменшити витрати бензину й газу та зберегти валюту в країні.

Він також запропонував фермерам вдвічі скоротити використання хімічних добрив. «Якщо ми зробимо невеликі зміни протягом року, ми зможемо заощадити значну іноземну валюту», — додав він.

Станом на 1 травня запаси долара Індії впали до найнижчого рівня за понад місяць, оскільки ціни на золото зазнали тижневого падіння. Станом на 1 травня валютні резерви становили 690,7 мільярда доларів, що покриває приблизно 10−11 місяців імпорту.

Падіння рупії

У понеділок індійська рупія впала найбільше за понад тиждень, знизившись на 0,5% до 94,9438 за долар. Акції також впали, індекс NSE Nifty 50 знизився на 1%, що зробило його одним із найгірших основних ринків Азії. Виробники ювелірних виробів постраждали найбільше, акції Titan Co. впали на цілих 6,4%.

Як повідомляло минулого місяця Bloomberg News, уряд зараз спирається на свій план дій у зв'язку з Covid, щоб пом'якшити наслідки для підприємств і споживачів, які постраждали від дефіциту газу та стрімкого зростання рахунків за нафту.

Нагадаємо

Індія є другим за величиною ринком злитків у світі після Китаю, з річним імпортом близько 700 метричних тонн. Золото також становить найбільшу частку імпорту Індії після нафти.