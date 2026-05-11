Аналітик пояснив, чому укріпилася гривня та що очікувати від курсу цього тижня

Тиждень не обіцяє бути гарячим. Це більше міжсезоння, коли населення займається «збиранням та накопиченням» (попит мляво підростає), а бізнес без значних коливань балансу. Податковий період лише через тиждень. Важливих та сильних подій немає. Тож, це рух в фарватері світових тенденцій, та переварювання останніх новини. Про це написав фінансовфй аналітик Андрій Шевчишин.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Що очікувати від курсу

За словами Шевчишина, в базовому сценарії очікуємо спокійний тиждень для курсу. Готівковий долар очікується на рівні 43,75−44,25 грн, готівковий євро на 51,50−52,25 грн.

«Попереду, через тиждень, буде веселіше. Й старт податкового періоду, й місія МВФ в Київ, й деталі візиту Трампа в Китай, й новий голова ФРС, й голосування в Раді. Отже поки, ринок більше на паузі. Але, як би там не було, девальваційний тренд гривні залишається. Просто цілі ще не досягнені», — написав аналітик.

Що відбувалося на ринку

З початку травня офіційна гривня укріпилась й до долару й до євро. Чарівна палочка НБУ у вигляді посилених інтервенцій зробила своє діло, посиливши котирування гривні.

«Єдине питання залишається, а чого тоді потрібно було виганяти курс тоді у квітні? Ну й відповідь — щоб „гукріпивсяроїчно“ приборкати. Ну й авжеж показати що курс не лише падає, а й укріплюється, бо це керована гнучкість. А це вже необхідно, щоб й імпортери, й експортери не чекали найкращих часів для купівлі або продажу, а працювали день в день», — зазначає Шевчишин.

До долару офіційна гривня укріпилась на 0,6% до 43,80 грн, офіційний євро укріпився на 0,1% до 51,54 грн. Такий рух був виключно в рамках глобальних тенденцій пари EURUSD.

В світі євро укріпився до долару як раз на 0,5%. А отже, якщо євро до гривні укріпився на 0,1%, то долар потрібно було опустити на 0,6%. Що ми й побачили. Готівкові курси майже не змінились. Долар знизився на 0,1% до 43,89 грн, євро зріс на 0,1% до 51,84 грн.

Ринок в цифрах

Міжбанк

Активність міжбанку трохи зросла, значною мірою за рахунок більшої пропозиції валюти, в той час як попит залишався майже без змін. Скоріше за все тут спрацював фактор зарплатного періоду й збільшення продажу валюти експортерами. Відповідно за тиждень, середньодобовий дефіцит валюти на міжбанку знизився на 5% з 109 М до 103,5 М дол, що є мінімальним рівнем за останні тижні.

Готівковий ринок

Активність готівкового ринку також зросла. Але на відміну від міжбанку, більшу активність проявляли покупці (мабуть після отримання зарплат, трохи підкупили валюти). Саме тому й на готівковому ринку коливання курсу були стриманішими. Середньодобовий попит на валюту зріс на 4,8% до 83,3 М дол. Середньодобова пропозиція на 1,7% до 72,3 М дол.

Середньодобовий дефіцит готівкового ринку зріс на 29,5% з 8,8 М до 11,3 М дол. Незважаючи на значні темпи зростання, загальний показник дефіциту на готівковому ринку співставний з травнем минулого року, й значно менший за рівні кінця минулого та початку цього року (як й мало би бути).

Чому гривня укріпилась

«Справа в тому, що сумарний дефіцит валюти міжбанку та готівкового ринку продовжив знижуватись. Середньодобовий загальний дефіцит знизився на 2,4% з 118 М до 115 М. А от інтервенції НБУ навпаки зростали. НБУ наростив валютні інтервенції на 0,6% до 783,6 млн дол. Таким чином, позаринкові середньодобові інтервенції НБУ сягнули майже 42 М дол, що 10% більше показників минулого тижня й є багатотижневим максимумом. Отже, підсумовуючи, ми на тижні були свідками керованої ревальвації гривні», — пояснив Шевчишин.