Курс долара та євро на понеділок

У понеділок, 11 травня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився в покупці і додав 1 копійку у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 9 копійок.

Валютний ринок

Середній курс долара в обмінних не змінився у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 4 копійки.

На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,60−44,10 грн. Євро купують за 51,30 грн, а продають за 51,97 грн.

За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,75−43,85, євро — 51,60−51,80 грн.

Міжбанк відкрився у діапазоні 43,88−43,91 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,64−51,66 грн/євро.

