У понеділок, 11 травня, на готівковому ринку середній курс долара не змінився в покупці і додав 1 копійку у продажу. Євро у покупці не змінилося, а у продажу подорожчало на 9 копійок.
11 травня 2026, 10:46
Курс долара та євро на понеділок
► Читайте телеграм-канал «Мінфіну»: головні фінансові новини
Валютний ринок
Середній курс долара в обмінних не змінився у купівлі та додав 3 копійки у продажу. Євро у покупці додало 5 копійок, а у продажу 4 копійки.
На готівковому ринку котирування гривні до долара становлять 43,60−44,10 грн. Євро купують за 51,30 грн, а продають за 51,97 грн.
За даними валютного аукціону, в обмінниках долар торгується за 43,75−43,85, євро — 51,60−51,80 грн.
Міжбанк відкрився у діапазоні 43,88−43,91 грн/$. Торги євро проходять на рівні 51,64−51,66 грн/євро.
Підключайтеся до multi. Мобільний застосунок, який допомагає вигідно обмінювати валюту
Джерело: Мінфін
Стежити за новими коментарями
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
Коментарі