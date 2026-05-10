В Україні пропонують запровадити податок на електромобілі, щоб компенсувати відсутність акцизу на пальне. Власників електрокарів можуть зобов’язати щомісяця сплачувати внески на утримання доріг у розмірі 4000 грн. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк, повідомляє «Телеграф».
В Україні хочуть ввести податок на електромобілі: кому доведеться платити 4000 грн щомісяця
► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини
Що відомо про новий податок
За його словами, з власників електрокарів хочуть стягувати щомісячні податки — до 4 000 гривень залежно від вартості авто.
«Може бути градація для категорій авто. Для автомобіля вартістю близько $30 000 це орієнтовно 4 000 гривень на місяць», — зазначив він.
Як зазначає Нагорняк, фактично держава вже неодноразово підтримувала власників електрокарів, причому йдеться не лише про пільгове ввезення, а й про постійні дотації.
«Держава субсидіювала їх тричі: спочатку дозволила ввезти електрокари без сплати мита, потім постійно дотує їхнє заряджання за пільговим тарифом, і ще — жодної копійки не відраховується у дорожній фонд, бо акциз на пальне вони не сплачують», — пояснив нардеп.
Читайте також: Власників електромобілів в Україні можуть зобов'язати платити новий податок
Зазвичай кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та утримання доріг.
«Вони заряджають свої авто вночі по 2,16 грн замість денних 4,32 грн», — додав Нагорняк.
Що кажуть в Податковому комітеті
Очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що наразі такі ініціативи не перебувають на розгляді.
«В Комітеті є багато законопроектів, у яких, скажімо м’яко, перспективи сумнівні. Тому ні, податок на електрокари, як і будь-які інші нові податки, Комітетом не розглядаються!» — написав Гетманцев.
Коментарі - 7
Нагадаю, акциз на дизель — 250 євро на 1000 літрів. Або 12000 грн. Тобто, на думку не шановного нагорняка, EV їздять на еквівалент 4000 літрів дизеля на рік. Якихось 80 тис пробігу.
Чергова кампанія з дискредитації EV. Дуже вже вони жмуть паливному бізнесу.