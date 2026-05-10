В Україні хочуть ввести податок на електромобілі: кому доведеться платити 4000 грн щомісяця

В Україні пропонують запровадити податок на електромобілі, щоб компенсувати відсутність акцизу на пальне. Власників електрокарів можуть зобов’язати щомісяця сплачувати внески на утримання доріг у розмірі 4000 грн. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк, повідомляє « Телеграф ».

Що відомо про новий податок

За його словами, з власників електрокарів хочуть стягувати щомісячні податки — до 4 000 гривень залежно від вартості авто.

«Може бути градація для категорій авто. Для автомобіля вартістю близько $30 000 це орієнтовно 4 000 гривень на місяць», — зазначив він.

Як зазначає Нагорняк, фактично держава вже неодноразово підтримувала власників електрокарів, причому йдеться не лише про пільгове ввезення, а й про постійні дотації.

«Держава субсидіювала їх тричі: спочатку дозволила ввезти електрокари без сплати мита, потім постійно дотує їхнє заряджання за пільговим тарифом, і ще — жодної копійки не відраховується у дорожній фонд, бо акциз на пальне вони не сплачують», — пояснив нардеп.

Зазвичай кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та утримання доріг.

«Вони заряджають свої авто вночі по 2,16 грн замість денних 4,32 грн», — додав Нагорняк.

Що кажуть в Податковому комітеті

Очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що наразі такі ініціативи не перебувають на розгляді.

«В Комітеті є багато законопроектів, у яких, скажімо м’яко, перспективи сумнівні. Тому ні, податок на електрокари, як і будь-які інші нові податки, Комітетом не розглядаються!» — написав Гетманцев.

