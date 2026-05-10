10 травня 2026, 15:10

В Україні хочуть ввести податок на електромобілі: кому доведеться платити 4000 грн щомісяця

В Україні пропонують запровадити податок на електромобілі, щоб компенсувати відсутність акцизу на пальне. Власників електрокарів можуть зобов’язати щомісяця сплачувати внески на утримання доріг у розмірі 4000 грн. Про це повідомив народний депутат Сергій Нагорняк, повідомляє «Телеграф».

Що відомо про новий податок

За його словами, з власників електрокарів хочуть стягувати щомісячні податки — до 4 000 гривень залежно від вартості авто.

«Може бути градація для категорій авто. Для автомобіля вартістю близько $30 000 це орієнтовно 4 000 гривень на місяць», — зазначив він.

Як зазначає Нагорняк, фактично держава вже неодноразово підтримувала власників електрокарів, причому йдеться не лише про пільгове ввезення, а й про постійні дотації.

«Держава субсидіювала їх тричі: спочатку дозволила ввезти електрокари без сплати мита, потім постійно дотує їхнє заряджання за пільговим тарифом, і ще — жодної копійки не відраховується у дорожній фонд, бо акциз на пальне вони не сплачують», — пояснив нардеп.

Зазвичай кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються на будівництво та утримання доріг.

«Вони заряджають свої авто вночі по 2,16 грн замість денних 4,32 грн», — додав Нагорняк.

Що кажуть в Податковому комітеті

Очільник парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що наразі такі ініціативи не перебувають на розгляді.

«В Комітеті є багато законопроектів, у яких, скажімо м’яко, перспективи сумнівні. Тому ні, податок на електрокари, як і будь-які інші нові податки, Комітетом не розглядаються!» — написав Гетманцев.

Роман Мирончук
Коментарі - 7

Андрій М*дак
10 травня 2026, 15:38
Ї*аш їх вова. Хуже нє будєт.
Три літри
10 травня 2026, 15:48
Як зараз підгорає у деяких власників електричок -- не хочуть платити за дороги.
crowl
10 травня 2026, 16:39
Я електровелосипедист і платити не збираюсь
NicolaZnow
10 травня 2026, 16:00
Ця новина вигляда вже як справжнісінький боян
juular
10 травня 2026, 16:04
Страна-алкоголичка, не может не лезть в чужой карман и ноль пользы приносит.
neverice
10 травня 2026, 16:26
А нічого, що типовий власник дизеля платить десь 400 грн на місяць акцизу? Приблизно як за підписку на Netflix.
Нагадаю, акциз на дизель — 250 євро на 1000 літрів. Або 12000 грн. Тобто, на думку не шановного нагорняка, EV їздять на еквівалент 4000 літрів дизеля на рік. Якихось 80 тис пробігу.
Чергова кампанія з дискредитації EV. Дуже вже вони жмуть паливному бізнесу.
crowl
10 травня 2026, 16:38
Чому ви тут в коментах висловлюєте невдовольство, 73% має бути довольне.
