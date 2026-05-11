Валютні інтервенції НБУ: регулятор продав $783 мільйони

Валютні інтервенції НБУ

З 4 квітня по 8 травня Нацбанк продав на міжбанку $783,6 млн, що на $5 млн більше, ніж минулого тижня. При цьому, за тиждень Нацбанк не купував долари.

З початку 2026 року Нацбанк жодного разу не купував валюту на міжбанку.

Що відбувалося на ринку

З початку травня офіційна гривня укріпилась й до долару й до євро. Чарівна палочка НБУ у вигляді посилених інтервенцій зробила своє діло, посиливши котирування гривні.

До долару офіційна гривня укріпилась на 0,6% до 43,80 грн, офіційний євро укріпився на 0,1% до 51,54 грн. Такий рух був виключно в рамках глобальних тенденцій пари EURUSD.

В світі євро укріпився до долару як раз на 0,5%. А отже, якщо євро до гривні укріпився на 0,1%, то долар потрібно було опустити на 0,6%. Що ми й побачили. Готівкові курси майже не змінились. Долар знизився на 0,1% до 43,89 грн, євро зріс на 0,1% до 51,84 грн.