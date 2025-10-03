Multi від Мінфін
3 жовтня 2025, 19:59

Шатдаун у США та посилення напруженості у світі: що буде з курсом долара та євро 4-5 жовтня

Попри активізацію агресії росії проти України на фронтах та масовані обстріли нашої цивільної інфраструктури, гривня на валютному ринку гідно витримала тиск. Учасники ринку без особливих проблем закрили попередній місяць та третій квартал 2025 року та швидко увійшли до звичайного ділового ритму у новому звітному періоді.

Попри активізацію агресії росії проти України на фронтах та масовані обстріли нашої цивільної інфраструктури, гривня на валютному ринку гідно витримала тиск.

Стрибки пари євро/долар на тлі поточних світових геополітичних та економічних подій позначалися і на українському валютному ринку, проте були згладжені діями НБУ через політику «гнучкого курсоутворення». Під час зростання котирувань євро на світових ринках Нацбанк, щоб не допустити надмірних коливань валют, за допомогою своїх інтервенцій у доларі США м'яко «притискав» зростання котирувань американської валюти на нашому ринку, чим не давав можливості євровалюті серйозно дорожчати щодо гривні.

Читайте також: Чому НБУ боїться послабити гривню

Коли ж котирування євро на зовнішніх майданчиках пристойно просідали щодо долара, Нацбанк, залишаючись найбільшим продавцем валюти, зміцнював долар (продаючи його менше на міжбанку), і цим опосередковано утримував офіційний курс євро щодо гривні у відносно спокійному фарватері.

Графік долар/євро

Динаміка офіційного курсу гривні щодо долара США та євро

Фактично, напруженість у світі, що зберігається, і шатдаун у США не змогли особливо сильно «розгойдати» український валютний ринок. А ступінь знервованості світових інвесторів можна оцінити за поведінкою золота з його новими рекордними цінниками, що доходили до $3 900 за унцію.

Графік золота

І в результаті, за період із 29 вересня до 3 жовтня, якщо порівнювати початкову та кінцеву дати періоду, курс продажу долара на українському міжбанку просів лише на 4 копійки — з рівня 41,37/41,40 до 41,33/41,36 гривень. А курс продажу безготівкового євро за цей період виріс на 3 копійки — з 48,4939/48,5125 до 48,5172/48,54 гривень. Хоча в останній день вересня долар короткочасно просідав до рівнів 41,08/41,11 гривень, а євро — до 48,2073/48,2302 гривень.

На готівковому ринку ввечері п'ятниці, 3 жовтня, долар США в обмінниках фінкомпаній і касах банків продавався за 41,25 — 41,40 гривень, а євро — за 48,75 — 48,95 гривень.

За такого розкладу на міжбанківському валютному ринку цими вихідними власники обмінників в Україні знову пропрацюють у форматі «з обороту» зі спредом як за доларом, так і за євро в межах 15−25 копійок. А оптові обмінники продовжать виставляти спред між купівлею та продажем за доларом та євро в межах 15−20 копійок.

Читайте також: Що чекає гроші та платіжні системи в майбутньому

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 4−5 жовтня

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та у працюючих касах відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 40,90 до 41,20 гривень та продаж від 41,30 до 41,60 гривень.

Курс готівкового євро цими вихідними перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,30 до 48,65 гривень та продаж від 48,75 до 49,00 гривень.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
