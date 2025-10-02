Що чекає гроші та платіжні системи в майбутньому

Майбутнє грошей та платіжних систем характеризуватиметься еволюцією, а не якоюсь радикальною криптореволюцією, яку уявляють прихильники біткоїна. Гроші є занадто суспільним благом та проблемою національної безпеки, щоб залишати їх приватним, анонімним, децентралізованим акторам. Про те, що чекає на гроші та платіжні системи в майбутньому в колонці для Project Syndicate розповіли старший радник Hudson Bay Capital Management LP Нуріель Рубіні та генеральний директор Rosa & Roubini Брунелло Роза. «Мінфін» обрав головне.

Яке майбутнє грошей

Що чекає на гроші та платіжні системи в майбутньому? Хоча воно, безсумнівно, буде включати безпрецедентні технології, для того, щоб передбачити повну картину, потрібен історичний контекст.

Традиційно грошові та платіжні системи функціонували на комбінації грошової бази (випущеної центральним банком) та грошей приватного сектору, які зазвичай випускаються комерційними банками через депозити до запитання, кредитні картки тощо. Оскільки новіші фінтех-платіжні системи, такі як Alipay, WeChat, Venmo або PayPal, все ще пов'язані з банківськими депозитами та кредитними картками, вони являють собою еволюцію, а не революцію.

Що стосується біткоїна та інших децентралізованих криптоактивів, жоден з них не став валютою, оскільки жоден з них не є розрахунковою одиницею, масштабованим засобом платежу, стабільним засобом заощадження або цифровим засобом (еталоном для інших подібних активів). Сальвадор навіть оголосив біткоїн законним платіжним засобом, але в кращому випадку близько 5% трансакцій з товарами та послугами розраховуються з його допомогою.

Щоправда, оскільки адміністрація Трампа створила Стратегічний резерв біткоїнів, а все більше інституційних інвесторів додали його до своїх портфелів, деякі коментатори вважають, що біткоїн з часом стане засобом заощадження. Але це ще належить перевірити.

Які ще можливості створюють технології розподіленого реєстру (DLT)? Якщо не враховувати криптоактиви, які залишатимуться волатильними токенами для спекулятивної діяльності, з'явилися три інші варіанти: цифрові валюти центральних банків (CBDC), стейблкоїни та токенізовані депозити.

Побоювання щодо того, що цифрові валюти центрального банку (CBDC) витіснятимуть банки з посередництва або сприятимуть масовому зняттю коштів з банків під час фінансової паніки, зменшилися тепер, коли на баланси CBDC, ймовірно, будуть запроваджені обмеження. У більшості випадків центральні банки прагнутимуть лише забезпечити публічний безпечний актив для цифрових гаманців людей, а не альтернативу платіжним системам приватного сектору; і більшість CBDC не будуть «програмованими» або такими, що приносять відсотки.

Це означає, що рішення приватного сектору й надалі домінуватимуть у платежах. Фінтех може пропонувати дешеві, безпечні та ефективні варіанти, які не обов'язково базуються на DLT; а тепер уряди пропонують банкам та корпоративним фірмам платіжні системи в режимі реального часу, які сприяють дешевим та негайним розрахункам. І навіть у сфері DLT токенізація фондів грошового ринку або процентних «флеткоїнів» (прив'язаних до кошика активів) може призвести до впровадження нових форм квазі- або широких грошей, які можна безперешкодно конвертувати в цифрові гроші, що надають платіжні послуги.

Перевага стейблкоїна

Але вподобання суттєво відрізняються залежно від юрисдикції. У Сполучених Штатах ідеологічна опозиція адміністрації Трампа до CBDC призвела до того, що вона віддала перевагу стейблкоїнам (що викликало попередження Банку міжнародних розрахунків (BIS) про повернення до хаотичного вільного банківського обслуговування дев'ятнадцятого століття, тільки в цифровому форматі).

У Європі, навпаки, побоювання щодо ризиків стейблкоїнів, такі як нова петля між казначейством та емітентами стейблкоїнів, а також погана практика боротьби з відмиванням грошей та принципу «знай свого клієнта», означають перевагу CBDC та токенізованим депозитам.

А в Китаї небажання потенційно децентралізованих стейблкоїнів призвело до того, що уряд віддав перевагу CBDC, а також фінтех-платіжним рішенням.

В ідеалі, кожне з цих рішень співіснувало б та відігравало б різну роль у добре організованій системі цифрових валют. CBDC була б публічним безпечним активом у цифрових гаманцях людей, забезпечуючи основу довіри для всієї системи.

Стейблкоїни потім використовувалися б для внутрішніх однорангових або міжнародних платежів, а токенізовані депозити використовувалися б для міжбанківських транзакцій.

Поки що однією з небагатьох юрисдикцій, яка, здається, усвідомила важливість впровадження цієї «піраміди» цифрових валют, є Об'єднані Арабські Емірати, які створюють найсприятливіше середовище для цифрових активів на глобальному рівні.

У цьому контексті варто зазначити, що хоча нові цифрові форми грошей базуються на певній формі DLT, більшість із них працюють на централізованих, а не децентралізованих реєстрах, і вони, як правило, отримують дозволи від уповноважених та довірених валідаторів, а не через транзакції без дозволу та довіри. Або, іншими словами, вони ближчі до традиційних централізованих реєстрів, ніж до справжнього DLT.

Тим не менш, багато хто з тих, хто токенізує реальні активи, схоже, обирають DLT як бажану «об'єднуючу платформу», деномінуючи цифрові активи в власних цифрових валютах. Таким чином, замість того, щоб зосереджуватися на гонці за домінування над внутрішніми або транскордонними платіжними системами, ми пропонуємо стежити за геополітикою цифрових валют, враховуючи їхній потенціал служити глобальними резервними активами.

Прагнучи посилити глобальну роль юаня, частково для зменшення ризику майбутніх фінансових санкцій США, Китай наполягає на використанні своєї центральноамериканської валюти (CBDC), електронного юаня (e-CNY), у транскордонних трансакціях між країнами, що беруть участь в китайській ініціативі «Один пояс, один шлях» (та її сестринському проекті «Цифровий шовковий шлях»).

Завдяки m-Bridge, технології, спочатку розробленій разом з BIS, електронний юань можна використовувати для обходу доларових каналів та системи SWIFT для транскордонних транзакцій; насправді, Китай вже має власну альтернативу SWIFT: CIPS (Система міжбанківських платежів).

Ці кроки свідчать про те, що єврозона може бути затиснута між домінуючим доларом (роль якого буде посилена широким впровадженням стейблкоїнів, прив'язаних до долара) та зростаючим електронним юанем. Тому Європа швидко рухається до запровадження цифрового євро, що може допомогти зберегти роль єдиної валюти як глобального резерву та надати певну «стратегічну автономію» Європейському Союзу.

Зрештою, адміністрація Трампа просуває стейблкоїни (за допомогою нещодавнього Закону GENIUS), щоб зберегти домінуючу роль долара у світових платежах та як резервної валюти. Оскільки стейблкоїни на основі долара зараз повторно доларизують світову економіку, і Китай, і єврозона переглядають свій попередній скептицизм і розглядають можливість випуску власних стейблкоїнів.

Майбутнє грошей та платіжних систем характеризуватиметься еволюцією, а не якоюсь радикальною крипто-революцією.

Мережеві ефекти дають сучасним системам перевагу в управлінні. Через понад півтора десятиліття після запуску біткоїна головним досягненням у криптовалюті став стейблкоїн, який є просто цифровою версією фіатної валюти; і навіть впровадження стейблкоїнів буде поступовим.

Гроші є занадто суспільним благом і занадто проблемою національної безпеки, щоб залишати їх приватним, анонімним, децентралізованим акторам. Так чи інакше, вони залишатимуться в компетенції держави.