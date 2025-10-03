Multi від Мінфін
3 жовтня 2025, 12:10

Чому НБУ боїться послабити гривню

Статистика приросту депозитів в українських банках створює оманливе враження, адже насправді гроші концентруються в руках невеликої групи найзаможніших вкладників. Більшість населення не має значних заощаджень, а ті, хто їх має, тримають кошти переважно на поточних рахунках, що створює значні ризики для фінансової стабільності у разі ослаблення національної валюти. Про це пише фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

Ілюзія зростання: де насправді гроші українців?

Коли кажуть про приріст депозитів банків, здається що це про всіх нас. Але це не зовсім так, або зовсім не так. Що відбувається насправді? Гроші концентруються в руках багатих людей, яких меньше 2%. Й у 2% вкладників вони кубляться й розмножуються, а у більшості (98%) вони не затримуються. А ще 70,27% вкладів — це гроші на замовлення, а простими словами гроші на розрахунковому рахунку. Й це найвищий показник (принаймні з початку року). Ну тобто більшість сидить в кеші, щоб за необхідності дуже швидко мати «живі» гроші (з обмеженням на зняття до 100 тис грн в день).

Але давайте по порядку. Беремо статистику Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Фонд здебільшого показує дані у вигляді часток й відсотків, що виглядає пристойно. Але якщо перевести відсотки у цифри, то картинка дещо змінюється.

Хто багатіє в українських банках?

Отже, з початку 2025 року вклади українців та ФОП в банках зросли майже на 100 млрд грн до 1492,0 млрд грн. З них 65% — це гривня й 34% це валюта фізичних осіб, все інше гривня у ФОПів.

З початку 2025 року 98,1% вкладників банків з сумою до 200 тис. грн наростили вклади й депозити в банках лише на 1,3 млрд грн до 409 млрд грн. Цей приріст, це менше, ніж можливі відсотки по вкладам і вказує, що левова частка цієї суми це просто гроші на рахунку.

Ще 1,3% вкладників банків (які мають на рахунках та депозитах від 200 тис грн до 600 тис грн) наростили вклади і депозити на 19,3 млрд. грн до 322,4 млрд грн. Ось тут, здається, є й сума реального приросту, й капіталізованих відсотків.

0,59% вкладників банків (з депозитом від 600 тис грн) наростили свої влади й депозити на 79,1 млрд грн до 760,6 млрд грн. Тут, схоже, здебільшого чистий приріст нових грошей плюс відсотки на вклад.

За даними ФГВФО

Ризики для гривні та кредитування

Отже, більшість населення майже не має депозитів, й здебільшого це залишки на рахунках. Люди зі статками активно нарощують свою вклади в банках, і виходить, що система тримається саме на них, але й вони тримають дуже багато просто на рахунках для повсякденного життя або про всяк випадок.

Враховуючи це, зрозуміло, чому НБУ боїться послабити гривню, бо кошти здебільшого не на строкових депозитах і в руках не широкого круга осіб, й при прийнятті відповідного рішення можуть швидко піти на купівлю валюти. А це більше 800 млрд грн (я не враховував гроші ФОП та валютні вклади).

Плюс, також такий розклад пояснює, чому банки не можуть нарощувати кредитування активніше ніж бажалось. Бо гроші левова частка грошей просто на рахунках, й в любий момент кошти можуть бути затребувані кліентом, або переведені на інший рахунок. Й потрібно тримати багато ліквідності щоб підтримувати цей стан.

Автор:
Шевчишин Андрій
фінансовий аналітик Шевчишин Андрій
Коментувати

Коментарі

Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
