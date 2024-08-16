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16 серпня 2024, 16:22

Ринки зростають, але професійні інвестори приберігають гроші до «гірших» часів

Битва між «биками» та «ведмедями», яку дехто, включно зі мною, пророкував на цей тиждень, не відбулася — «ведмедям» не підвезли снарядів, а ось у «биків» їх було скільки завгодно, будь-якого калібру, потужності та вбивчої сили. Що саме наповнило ринки оптимізмом, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Битва між «биками» та «ведмедями», яку дехто, включно зі мною, пророкував на цей тиждень, не відбулася — «ведмедям» не підвезли снарядів, а ось у

Інфляція знижується

У понеділок ринки розгойдувалися, згадуючи драматичні події попереднього тижня та шукаючи напрямок руху, а ось у вівторок та середу отримали винагороду за стійкість. Дані про інфляцію, спочатку виробничу (РРІ), а потім споживчу (СРІ), виявилися справжнім дороговказом, який відкрив ФРС прямий шлях до зниження ставки на черговому засіданні у вересні, а ринкам — до подальшого зростання.

Четверте поспіль зниження індексу споживчих цін — до 2,9% в липні — виявилося кращим за очікувані 3%, і найменшим, починаючи з березня 2021 року. Отже, схоже, що боротьба ФРС зі зростанням цін і послідовність Пауелла дала результат. Хоча, є й невеличка ложка дьогтю в бочці з медом: інфляція все ще суттєво вище цільового показника у 2%. Але ложка ця настільки мала, що, почувши про зниження інфляції, ринки навіть не відчули присмаку гіркоти і рвонули вперед що є сили.

Економіка тримається

Безперечно, успіхи ФРС у приборканні інфляції очевидні, але останнім часом ринки хвилює, яку ціну доведеться заплатити за те, що центральний банк вже досить довго тримає ставки на рівні вище 5%. Чимало інвесторів вважає, що розплатою має стати економічна криза, і, власне, саме ці побоювання і стали причиною драматичного падіння у понеділок, 5 серпня.

Зі свого боку, ФРС продовжує наполягати на «м'якій посадці». Економічні дані, опубліковані в четвер, — обсяги роздрібних продажів та первинні заявки з безробіття — продемонстрували, що криза ще «не на часі». Кількість заявок виявилася нижче, ніж попереднього тижня, і менше прогнозу. Не схоже, щоб ринок праці був у кризовому стані, а, отже, люди продовжують витрачати гроші, стимулюючи зростання економіки. Ще одна прекрасна новина для ринку!

Достойної відповіді на бронебійні аргументи «биків» «ведмеді» не знайшли: в результаті, за чотири дні тижня, станом на ранок п’ятниці, коли я писав ці рядки, основні індекси зросли в діапазоні 2,7% — 5%, повністю відігравши падіння позаминулого понеділка, коли здавалося, що криза вже стоїть на порозі та стукає у двері.

Що далі

Ми всі чудово знаємо, що робити прогнози — це захоплююча, але часто-густо марна справа. Також, нам відомо, що поведінка ринків визначається далеко не лише фундаментальними показниками, але, і мабуть, насамперед настроями інвесторів. І з огляду на це, результати чергового опитування Bank of America, що охопило 189 респондентів, в управлінні яких знаходиться $508 мільярдів, точно стануть в нагоді тим, хто хоче зазирнути в майбутнє. Отже, згідно опитуванню, на початку серпня 47% респондентів вважали, що економіка ослабне. Це чимало, але все ж на 20 в.п. менше, ніж місяць тому. 76% опитаних сподіваються на «м'яку посадку» для глобальної економіки, або й взагалі вважають, що обійдеться без «посадки» — економіка продовжить зростати.

Читайте також: NO FOMO — як інвестору боротися зі страхом втраченої можливості

Подібні очікування ґрунтуються на прогнозованому зниженні ставок — 93% респондентів вважать, що через рік ставки будуть нижчими, ніж зараз. Щодо структури інвестиційних портфелів, то обсяги готівки на рахунках інвесторів збільшилися, а частка інвестицій в акції, навпаки, зменшилася. Все ж таки, попри непогані економічні дані та загальний оптимізм, пов’язаний зі зниженням ставок, схоже, що думка про можливу кризу все ж не полишає інвесторів. Ось вони й не квапляться купувати акції «на всі», а приберігають гроші для майбутніх покупок, коли подешевшає…

Автор:
Компан Іван
Фінансист, засновник First Kyiv Investment Club Компан Іван
First Kyiv Investment Club
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