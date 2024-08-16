Ринки зростають, але професійні інвестори приберігають гроші до «гірших» часів

Битва між «биками» та «ведмедями», яку дехто, включно зі мною, пророкував на цей тиждень, не відбулася — «ведмедям» не підвезли снарядів, а ось у «биків» їх було скільки завгодно, будь-якого калібру, потужності та вбивчої сили. Що саме наповнило ринки оптимізмом, розповів засновник First Kyiv Investment Club Іван Компан.

Інфляція знижується

У понеділок ринки розгойдувалися, згадуючи драматичні події попереднього тижня та шукаючи напрямок руху, а ось у вівторок та середу отримали винагороду за стійкість. Дані про інфляцію, спочатку виробничу (РРІ), а потім споживчу (СРІ), виявилися справжнім дороговказом, який відкрив ФРС прямий шлях до зниження ставки на черговому засіданні у вересні, а ринкам — до подальшого зростання.

Четверте поспіль зниження індексу споживчих цін — до 2,9% в липні — виявилося кращим за очікувані 3%, і найменшим, починаючи з березня 2021 року. Отже, схоже, що боротьба ФРС зі зростанням цін і послідовність Пауелла дала результат. Хоча, є й невеличка ложка дьогтю в бочці з медом: інфляція все ще суттєво вище цільового показника у 2%. Але ложка ця настільки мала, що, почувши про зниження інфляції, ринки навіть не відчули присмаку гіркоти і рвонули вперед що є сили.

Економіка тримається

Безперечно, успіхи ФРС у приборканні інфляції очевидні, але останнім часом ринки хвилює, яку ціну доведеться заплатити за те, що центральний банк вже досить довго тримає ставки на рівні вище 5%. Чимало інвесторів вважає, що розплатою має стати економічна криза, і, власне, саме ці побоювання і стали причиною драматичного падіння у понеділок, 5 серпня.

Зі свого боку, ФРС продовжує наполягати на «м'якій посадці». Економічні дані, опубліковані в четвер, — обсяги роздрібних продажів та первинні заявки з безробіття — продемонстрували, що криза ще «не на часі». Кількість заявок виявилася нижче, ніж попереднього тижня, і менше прогнозу. Не схоже, щоб ринок праці був у кризовому стані, а, отже, люди продовжують витрачати гроші, стимулюючи зростання економіки. Ще одна прекрасна новина для ринку!

Достойної відповіді на бронебійні аргументи «биків» «ведмеді» не знайшли: в результаті, за чотири дні тижня, станом на ранок п’ятниці, коли я писав ці рядки, основні індекси зросли в діапазоні 2,7% — 5%, повністю відігравши падіння позаминулого понеділка, коли здавалося, що криза вже стоїть на порозі та стукає у двері.

Що далі

Ми всі чудово знаємо, що робити прогнози — це захоплююча, але часто-густо марна справа. Також, нам відомо, що поведінка ринків визначається далеко не лише фундаментальними показниками, але, і мабуть, насамперед настроями інвесторів. І з огляду на це, результати чергового опитування Bank of America, що охопило 189 респондентів, в управлінні яких знаходиться $508 мільярдів, точно стануть в нагоді тим, хто хоче зазирнути в майбутнє. Отже, згідно опитуванню, на початку серпня 47% респондентів вважали, що економіка ослабне. Це чимало, але все ж на 20 в.п. менше, ніж місяць тому. 76% опитаних сподіваються на «м'яку посадку» для глобальної економіки, або й взагалі вважають, що обійдеться без «посадки» — економіка продовжить зростати.

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Подібні очікування ґрунтуються на прогнозованому зниженні ставок — 93% респондентів вважать, що через рік ставки будуть нижчими, ніж зараз. Щодо структури інвестиційних портфелів, то обсяги готівки на рахунках інвесторів збільшилися, а частка інвестицій в акції, навпаки, зменшилася. Все ж таки, попри непогані економічні дані та загальний оптимізм, пов’язаний зі зниженням ставок, схоже, що думка про можливу кризу все ж не полишає інвесторів. Ось вони й не квапляться купувати акції «на всі», а приберігають гроші для майбутніх покупок, коли подешевшає…