NO FOMO — як інвестору боротися зі страхом втраченої можливості

Сьогодні, у швидкому темпі життя, серед великої кількості інформації та щоденних змін тенденцій на фондовому ринку, інвестори можуть піддаватися так званому «FOMO», або ж страху втраченої можливості. Це явище стало серйозним психологічним бар'єром для прийняття раціонального рішення, наслідком чого є поспіх та нехтування власним аналізом. На чому будується FOMO, що може пом’якшити його вплив та як відрізнити справжні можливості від тимчасових «бульбашок», розповів інвестиційний експерт і лектор Біржового університету Євгеній Тригубченко.

Що стоїть за FOMO?

Розуміння FOMO в інвестуванні починається із чіткого визначення — це побоювання втратити можливість вкласти кошти з перспективою значних винагород. Цей психологічний феномен глибоко вкорінений у поведінці людей, а деякі основні чинники тільки підсилюють його вплив і змушують інвесторів діяти поспішно та приймати неоптимальні рішення:

соціальні мережі, де більшість користувачів прагнуть показувати свій успіх, що часто демонструється поза контекстом важкої роботи або нелегальних прибутків;

швидке поширення інформації, через що бракує часу на її перевірку;

бажання не відставати від інших;

отримання миттєвого прибутку завдяки «вчасній інвестиції» та великим показникам, що роздуті спекуляціями.

Історичні події зі страхом втраченої можливості

Можна навести чимало історичних прикладів, коли FOMO спотворює судження та спонукає інвесторів до спекулятивної поведінки: від «тюльпанового божевілля» у 16 столітті до бульбашки доткомів наприкінці 1990-х, різкого зростання цін на ринку криптовалют та буму штучного інтелекту сьогодні. Ці ситуації вкотре наголошують на необхідності усвідомлення психологічних чинників.

Окремої уваги заслуговує статистика молодих інвесторів, котрі почали заходити на ринок цінних паперів під відчуттям FOMO. Згідно з опитуванням Інституту CFA та Фонду освіти інвесторів Управління з регулювання фінансової індустрії (FINRA), понад 40% зумерів у США, Британії та Канаді вкладають кошти в криптовалюти та вибіркові акції через стурбованість життям «від зарплати до зарплати» та інфляцією. 80% із них почали інвестувати у віці до 21 року. Проте страх втраченої можливості й досі може переслідувати їх під час торгів, що призведе до збитків у спекулятивних «бульбашках».

Орієнтир тільки на реальні значення

Щоб пом’якшити вплив FOMO, інвестори можуть прийняти декілька стратегічних підходів:

розробка чіткого та ретельно дослідженого інвестиційного плану, який узгоджується з фінансовими цілями та толерантністю до ризику — основа надійної стратегії.

з’ясуйте для себе чіткий набір цілей, таких як накопичення на пенсію або фінансування освіти дитини.

встановлення цілей SMART (конкретних, вимірних, досяжних, релевантних і обмежених у часі) підвищить зрозумілість та фокус.

диверсифікація інвестиційного портфеля розподіляє ризик між різними класами активів, чим зменшує спокусу погнатись за трендовими акціями чи секторами. Тобто не вкладати всі кошти в єдину високопродуктивну технологічну акцію, яку стимулює ажіотаж, а розподіляти ресурси між акціями, облігаціями та нерухомістю.

Слідування власним стратегіям та принципам, окрім збереження «холодного розуму», також допомагає в управлінні ризиками, прищеплює дисциплінований підхід, який протидіє імпульсивним рішенням під керівництвом FOMO.

Де справжні інвестиційні можливості?

Вміння відрізняти справжні інвестиційні можливості від «ринкового божевілля» є необхідним для усіх інвесторів, адже від цього залежить прийняття того чи іншого рішення. Зазвичай реальні перспективи прибутку характеризуються фундаментальними показниками, стабільною продуктивністю та довгостроковою життєздатністю, тоді як спекулятивні тенденції часто не мають суттєвої підтримки. Проведення належної перевірки, ретельне дослідження й аналіз потенційних інвестицій дає змогу інвесторам розрізнити їх.

Перш ніж інвестувати в трендові акції, інвестор повинен оцінити фінансовий стан компанії, її ринкову позицію та потенціал зростання. До того ж важливо переглядати помилки в минулому та звертати увагу на ринкові цикли, адже вони несуть цінну інформацію. Фінансова криза 2008 року служить гострим нагадуванням про небезпеку спекулятивного інвестування: багато інвесторів втратили значний капітал, коли піддались «стадному ефекту» вкладення в цінні папери, які не мали реальної вартості.

Шляхом зміцнення дисциплінованого підходу до купівлі акцій чи інших вкладень, і надання переваги раціональному, інвестори можуть ефективно орієнтуватися навіть в складні періоди на ринку, та не стати жертвою FOMO.

Принцип інвестування — NO FOMO

Хоча FOMO є поширеним викликом у світі інвестування, розуміння його психологічних коренів і впровадження ефективних стратегій може дати можливість інвесторам приймати обґрунтовані фінансові рішення.

Розробка надійного інвестиційного плану, встановлення чітких цілей, диверсифікований портфель та вміння виявляти справжні можливості від ринкового ажіотажу — необхідні навички інвестора для успішної протидії страху втратити потенційний прибуток.

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Зрештою, виховання дисциплінованого та аналітичного мислення має важливе значення для орієнтування в постійно змінюваному ландшафті інвестиційних можливостей, оскільки це ваша гарантія, що рішення керуються знаннями та стратегією, а не страхом.