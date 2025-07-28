Прогноз курсу на 28 липня — 3 серпня: чому євро готується піти вище 50 грн

СполученіШтатита Європейський союз досягли домовленостей щодо торговельної угоди. Вона включаєстягнення15% мита на європейські товари, що ввозяться в Штати. Про це заявив у неділю президент Дональд Трамп, перебуваючи в Шотландії. Ця подіябезпосередньо вплинена пару євро/долар і вартість євровалюти в Україні. Розберемопоточнуситуаціюна нашому валютному ринку більш детально.

Для початкунагадаюголовніподії, що відбулися на валютному ринку минулого тижня.Середнихможна виділитинаступні:

Курс долару мінімально скоригувався з 41,86 до 41,77 грн на міжбанку, попри збереження високого попиту. Курс готівкового долару залишився майже без змін — поблизу 41,95 грн. НБУ змушений був стримувати зростання долару після відновлення зростання євро.

Євро безготівковий зріс із 48,45 до 49,10 грн, а готівковий — з 48,99 до 49,40 грн. Драйвером руху стало відновлення зростання пари EUR/USD на світовому ринку майже на 1%. Цьому сприяли дві події.

По-перше, Штати продовжували перемовини з ЄС щодо торгової угоди. Надію на можливе зниження тарифів із 30 % до 15 % інвестори сприймали, як позитив для євро.

По-друге, ЕЦБ залишив ключову ставку незмінною на рівні 2,15%. Це створило підтримку для євро та показало, що монетарна політика ЄС набуває стабільності.

Податковий період трохи підвищив пропозицію валюти лише на початку тижня, проте значне погашення гривневих ОВДП додало гривневої ліквідності, розширило можливості для покупців. В результаті на міжбанку середньодобовий дефіцит несуттєво знизився до $133 млн (за понеділок-середу, доступних на момент підготовки огляду), що знизило потреби в інтервенціях.

Валютні інтервенції НБУ знизились до $811 млн (-10,5%). Попри це, такий обсяг залишається вищим щодо середньотижневих рівнів цього року.

На готівковому ринку зберігається відносна стабільність (за даними НБУ, за понеділок-середу, доступних на момент підготовки огляду). З валютних рахунків населення продовжує активніше продавати валюту, ніж купляти. Це підтримує позитивне сальдо операцій — близько $5 млн на добу.

На готівковому ринку фіксуємо несуттєве послаблення попиту при сталій пропозиції, яке знизило дефіцит готівкової валюти до $9 млн середньодобово. Чистий попит на готівку скорочується вже 4 тижні поспіль.

На що звернути увагу

Подія, яка може сформувати довгостроковий вплив на економіку України, її сталість та, відповідно, валютний ринок, — зміни в підпорядкуванні антикорупційних органів. Рада швидко проголосувала, Президент стрімко підписав, обурені люди вийшли на майдан. Світові ЗМІ та партнери написали про зміни української антикорупційної політики, що може стати ризиком майбутніх реформ.

Європейці безпосередньо заявили, що антикорупційна політика України вплине на фінансування, а також прогрес вступу України до ЄС. Оскільки економічно Україна (бюджет та оборона) критично залежать від допомоги: її зменшення серйозно вплине на валютний ринок. 24 липня Президент України Володимир Зеленський зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт № 13533, який передбачає відновлення процесуальних повноважень Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП). Очікується, що Верховна Рада розгляне законопроєкт між 29−31 липня, після завершення парламентської перерви.

Як і очікувалось, НБУ залишив параметри монетарної політики без змін, й ставку на рівні 15,5%. В релізі Нацбанку, серед іншого, відмічаються погіршення безпекових ризиків, ризик відсутності підтверджень з боку партнерів щодо частини необхідної допомоги на 2026−2027 роки, а також ризик виникнення додаткових бюджетних потреб для підтримання обороноздатності. Також НБУ значно погіршив свої очікування щодо ключових показників:

Зростання реального ВВП на 2025 рік знижено з 3,1% до 2,1%, на 2026 рік — з 3,7% до 2,3%.

Прогноз інфляції підвищений з 8,7% до 9,7% у 2025 році, й з 5% до 6,6% — у 2026 році.

Також погіршено сальдо поточного рахунку (загалом це сальдо торгівельного балансу між товарами та послугами, плюс сальдо доходів від інвестицій, оплати праці, приватних трансфертів) і обсяг міжнародних резервів.

Новий міністр оборони Денис Шмигаль заявив, що Україні потрібні ще $6 млрд цього року для фінансування озброєнь. На 2026 рік на оборону знадобиться $120 млрд. Ведуться перемовини з партнерами щодо $60 млрд. Взагалі, наближення 2026 року ще більше актуалізує питання щодо фінансування та підтверджень від партнерів щодо фінансування, особливо у разі продовження активних бойових дій.

Жнива тривають, і для врожаю, що ще залишається на полях (кукурудза, ярові, сонях, інші), виникла нова проблема — сарана, яка активно рухається з Херсонщини та Дніпропетровщини на інші регіони. Це реальна загроза для всіх культур, яка може негативно вплинути на результати агровиробників, а відтак, і на макроекономічну ситуацію в країні.

Зі статистики відокремлю дані щодо цін виробників, які сповільнились до 13,1% р/р, що є 14-місячним мінімумом. Проте ціни виробників харчової промисловості залишаються досить високими (+21% р/р), що підтримує інфляційну складову.

Головні події цього тижня

На цьому тижні фінальнукрапкув русівалютформуєторговельнаугодаміж США і ЄС.За словами Трампа, воно передбачаєзначнізакупівліЄСамериканськоїенергіїта військової техніки, а також суттєві інвестиції в американську економіку.

Американськийпрезидентуточнив, що Європейський союз взяв на себе зобов'язання закупити у США енергоносії на суму $750 млрд і погодився інвестувати в економіку США $600 млрд.

ГоловаЄвропейськоїкомісіїУрсулафондер Ляєн такожпідтвердила, що угода включатиме 15%-ві мита на всіх товари, зазначивши, що цей захід допоможе «збалансувати» торгівлю між двома основними торговими партнерами.З $3,3 трлн., імпортованихСШАв минуломуроці, більше $600 млрд.надійшло з 27 країн-членів ЄС.

Доступнихдеталейпо угодіщене так багато, але те що є, вказує на відкриття перспективи для зростання євро до долара.Відповідно, на нашому ринку курс євро на готівковому ринку дотягнеться до 50 грн, що вимагатиме від НБУ утримання долара нижче 42 грн як на міжбанку, так і за готівкою.

30 липня ФРС оприлюднить своє рішення щодо облікової ставки. Воно, як і коментарі голови Федрезерву Джерома Пауелла, за результатами засідання регулятора, можуть вплинути на глобальні валюти. Проте, що більше вплине — ставка чи відставка Голови ФРС — подивимось. До речі, зниження ставки може зберегти голові ФРС місце в центробанку.

24 липня Трамп заявив, що між ним і Пауеллом «немає напруги», додавши, що він «не вважає за необхідне» звільняти голову центробанку. Водночас інсайдери ФРС і колишні співробітники побоюються, що Білий дім використовує подібні заяви, як привід для тиску на Пауелла і його можливого відходу до закінчення терміну в травні 2026 року, або навіть для звільнення «з причини», що зазвичай трактується, як посадовий злочин.

Американський президент наполегливо вимагає від ФРС розпочати зниження ключової ставки, оскільки її високий рівень збільшує витрати бюджету на обслуговування державного боргу США. Однак регулятор не поспішає виконувати побажання Трампа через побоювання повернення високої інфляції.

31 серпня — останній день перед запровадженням Штатами мит й підписанням торгівельних угод. Якщо ЄС не матиме угоди, то, найімовірніше, будуть запроваджені взаємні мита в 30% у ЄС та США, що стане негативом для євро. І, навпаки, якщо буде угода та мита на рівні 10%, пара євро/долар може відновити зростання в зону 1,2 і, відповідно, досягти 50+ грн за євро на нашому ринку.

Очікуємо великий блок статистики щодо зовнішньої торгівлі, платіжного балансу, валютних переказів й бюджету. Це суттєві показники для формування середньо- й довгострокового прогнозу щодо валютного ринку.

31 серпня НБУ опублікує Інфляційний звіт, який проллє світло на очікування НБУ, покаже детальний макропрогноз центробанку.

Виконання Україною структурних маяків для отримання коштів від ЄС: до 1 серпня вибрати нового директора БЕБ. А це, до речі, вливає на допомогу від Європи. Взагалі, через зрив оцих маяків ми вже маємо недоотримання траншей, затримку з отриманням нових кредитів та грантів. За програмою Ukraine Facility Україна отримала лише 3,05 млрд євро, проти планових 4,5 млрд євро. Зараз це не критично, але у 2026 році такі зволікання будуть зовсім недоречними.

Фінішна пряма за податками. Думаю, що більшість експортерів вже завела валюту для сплати, проте можуть бути ще продажі у понеділок-вівторок.

Початок місяця. Серпень — це переважно місяць девальваційних трендів. Особливо, з огляду на всі військові ризики, швидкість руху партнерів, складність перемовин з рф, слабкий врожай й рекордні виплати за зовнішніми зобов’язанням (в серпні — пікове навантаження).

Прогноз курсу на 28 липня — 3 серпня

Ввечері неділі з’явилась інформація про досягнення торгової угоди між ЄС та Штатами. З головного — це досягнення домовленості про запровадження 15% мит на європейські товари замість 30-відсоткових, значні інвестиції ЄС в оборонну промисловість США та енергетику.

Таким чином, шлях зростання для EURUSD в зону 1,2 відкрито, й це призведе до переоцінки євро на 50+ грн на нашому ринку через вартість долару. Чекаємо більше деталей по угоді.