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25 липня 2025, 8:00

ЄЦБ залишив базову процентну ставку на рівні 2,15%

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вирішив залишити на тому ж рівні базову процентну ставку. Вона становить 2,15%, випливає з пресрелізу регулятора. Ставка за маржинальними кредитами та депозитна ставка також були залишені без змін на рівні 2,4% та 2% відповідно.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) вирішив залишити на тому ж рівні базову процентну ставку.

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У пресрелізі зазначається, що інфляція знаходиться на середньостроковому цільовому рівні 2%, ціновий тиск знижується, а також сповільнилося зростання заробітних плат.

«Почасти завдяки попереднім зниженням відсоткових ставок радою керуючих економіка досі демонструє загальну стійкість у складних глобальних умовах. Водночас ситуація залишається вкрай невизначеною, особливо через торговельні спори», — йдеться у повідомленні.

Також там уточнюється, що рада буде готова скоригувати свої інструменти для забезпечення стабілізації інфляції на рівні таргету в 2%, а також для збереження безперебійної роботи механізму трансмісії грошово-кредитної політики.

У майбутньому регулятор прийматиме рішення щодо ставки на кожному засіданні виходячи з економічних даних, що надходять, зазначається в пресрелізі. ЄЦБ не бере на себе жодних зобов'язань щодо тієї чи іншої подальшої траєкторії ставок, додається в документі.

Рішення ЄЦБ щодо ставок співпало з очікуваннями ринку. Опитані Bloomberg аналітики прогнозували, що ЄЦБ відкладе зниження ставок. Більшість розраховують на зниження у вересні, проте зросла частка тих, хто очікує на пом'якшення ДКП ще пізніше — у грудні.

«ЄЦБ перебуває в режимі очікування. Ми вважаємо, що зрештою це призведе до подальшого пом'якшення ДКП у вересні та грудні. Тим часом ми очікуємо, що формулювання Керуючого радою після засідання 24 липня будуть аналогічні формулюванням червня, які допускають можливість додаткових знижень, але не гарантують їх», — вважає старший економіст по єврозоні Bloomberg Economics Девіда Пауелла.

Річна інфляція в єврозоні за підсумками червня, за попередніми даними, зросла до 2%, порівняно з 1,9% у травні, повідомив Євростат.

Нагадаємо

На попередньому засіданні у червні 2025 року Європейський центробанк знизив відсоткові ставки на 25 б.п. Депозитну ставку було знижено до 2%, базову ставку — до 2,15%, маржинальну кредитну ставку — до 2,4%. Наступне засідання ЄЦБ, на якому обговорюватимуть грошово-кредитну політику, заплановане на 10−11 вересня 2025 року.

ЄЦБ розпочав цикл пом'якшення грошово-кредитної політики влітку 2024 року, після дев'яти місяців утримання ставок на рекордно високому рівні.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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