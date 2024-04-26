Прогноз курсу долара та євро: чи потрібно робити ставку на різке просідання курсу

Погоду на валютному ринку України останніми днями зробили дві найважливіші події: позитивне рішення про виділення військової та фінансової допомоги Україні від США та рішення Нацбанку щодо грошово-кредитної політики. Як на ці події реагував ринок і який курс побачимо цими вихідними — у свіжому прогнозі «Мінфіну».

Цього тижня український валютний ринок почувався досить впевнено, попри низку подій, які за іншого напряму розвитку могли б суттєво і різко змінити розклад сил на всіх сегментах фінансового сектору України.

По-перше, нарешті закінчилася епопея з рішенням американського політикуму щодо фінансової та військової допомоги нашій країні. Довгоочікуване рішення США про виділення Україні понад $60 млрд військової та фінансової допомоги суттєво підстрахувало позиції гривні у коротко- та середньостроковій перспективі. Зниження розпалу пристрастей навколо цього питання позитивно позначилося на всіх сегментах українського воєнного, політичного та фінансового життя.

Саме через такий розвиток подій, гривня, яка до цього скотилася до рівнів практично близько 40 гривень за долар на міжбанку і почала закріплюватися на рівні продажу валюти за курсом понад 40 гривень за «бакс» на готівковому ринку, змогла повернутися до рівнів, які нижчі за цю важливу психологічну позначку.

І хоча деякі банки та обмінники фінкомпаній досі намагаються періодично тестувати рівень у 40 гривень на готівковому ринку, вже переважна більшість гравців «бачить» рівень все ж таки трохи нижче 40 гривень за долар як за безготівкою, так і на готівковому ринку.

І якщо ще 22 квітня, у понеділок, міжбанк починався рівнем долара 39,91/39,95 гривень, а євро 42,556/42,5986 гривні, то п'ятничні торги 26 квітня на 17:00 за київським часом завершилися рівнями 39,67/39,69 гривень за долар та 42,4826/42,4960 гривень за євро. Зміцнення гривні за тиждень за безготівковим доларом склало за курсом продажу 26 копійок, а за курсом продажу євро — майже 10 копійок.

Графік поведінки курсу долара на міжбанку за останній тиждень:

Графік поведінки курсу євро на міжбанку за останній тиждень:

Як повівся готівковий ринок

Слідом за міжбанком дещо знизилися котирування й готівкового ринку.

Але успіх гривні був очевидно меншим, порівнюючи з міжбанком, оскільки попит на валюту з боку громадян все одно залишається на високому рівні.

До вечора п'ятниці, 26 квітня, долар в основній частині обмінників фінкомпаній можна було купити за 39,88−39,95 грн, а євро — за 42,90−43,00 грн. Але залишалися й досить «вперті» мережі обмінників, які в окремих місцях продовжували виставляти курс продажу готівкового долара в межах 40 гривень.

Тобто готівковий ринок поки що все ж таки займає відносно обережну позицію щодо перспектив долара на найближчий час і не поспішає особливо знижувати свої цінники.

Тим паче, що на пресконференції 25 квітня Нацбанку щодо облікової ставки посадовці почали говорити про послаблення валютних обмежень щодо обслуговування зовнішніх комерційних боргів бізнесу.

А це означає, що попит на валюту на міжбанку після таких рішень Нацбанку зросте, що опосередковано підтримуватиме курс долара на високому рівні й на готівковому ринку. Саме на такий сценарій найближчим часом і розраховують власники обмінників, не кваплячись особливо знижувати свої котирування продажу валюти у пунктах обміну.

Графік поведінки курсу готівкового долара за тиждень

Як на курсі позначаться рішення НБУ

Другою важливою новиною, яка суттєво впливає на поведінку гривневого ресурсного та, опосередковано, валютного ринків, були рішення Нацбанку щодо облікової ставки, оголошені 25 квітня. Причому як самі рішення щодо облікової ставки, так й інші зміни початкових даних, які НБУ вніс для своїх підопічних банків.

Щодо ставки — регулятор «не підвів» аналітиків і досить очікувано знизив облікову ставку з 14,5% річних, що діяли раніше, на 1% — до 13,5% річних. Разом зі зниженням облікової ставки також на 1 в.п. зменшено розміри ставок за депозитними сертифікатами «овернайт» та тримісячними депозитними сертифікатами — до 13,5% та 16,5% відповідно. Крім того, НБУ знизив відразу на 2 в.п. ставку за кредитами рефінансування — до 17,5% річних.

Це позначиться на відсотковій політиці практично всіх банків із залучення коштів населення, оскільки майже всі фінустанови активно «заганяли» частину залучених від громадян ресурсів на купівлю даних видів депсертифікатів, що частково й знижувало тиск гривневого навісу на валютному ринку.

Обсяг операцій НБУ з регулювання ліквідності банків

Зниження ставок за депозитними сертифікатами призведе до необхідності корекції банками ставок за вкладами громадян, які знову залучаються, у бік їх зниження.

Причому робити вони це будуть досить оперативно. «Іноземці» та держбанки зроблять це агресивніше, а банки з вітчизняним капіталом — обережніше й менш активно. Побоювання втратити клієнтуру змусить їх бути обережнішими в цьому питанні.

Деякі з вітчизняних банків в умовах конкуренції за вкладників навіть зроблять хід конем: підвищать ставки за деякими депозитними продуктами на досить довгі за мірками воєнного часу терміни — 6−12 місяців, щоб утримати базу клієнта, або навіть на цьому фоні перехопити частину клієнтури конкурентів.

За рахунок зниження маржі між зниженою ставкою за депсертифікатами та своїми ставками за вкладами вони втратять у дохідності просто зараз. Але стратегічно виграють за рахунок зростання бази клієнтів, яку вони «захоплять» такими акціями у конкурентів.

Саме так вже за два дні до рішення НБУ про зниження облікової ставки зробив один із найбільших вітчизняних роздрібних банків, дещо підвищивши свої ставки за вкладами від 6 місяців і більше.

Прогноз готівкового курсу долара та євро на 27−28 квітня

Розстановка крапок над «i» з двох ключових питань — рішення США щодо виділення допомоги Україні та питання щодо облікової ставки Нацбанку в комплексі зі змінами правил гри регулятором у грошово-кредитній політиці — дає більше зрозумілості фінансистам щодо перспектив нацвалюти найближчим часом. Звичайно, з поправкою на фактор війни та пов'язані з цим ризики.

Це дозволить власникам обмінників цими вихідними працювати переважно у форматі «з обороту» зі середнім рівнем спреду між курсами купівлі та продажу як долара, так і євро. І без особливих спроб розгойдування курсу чи гри «на підвищення».

Але й активного зниження цінників готівкового ринку поки що очікувати не варто — перспектива послаблення Нацбанком валютних обмежень потенційно збільшить попит на валюту. І фінансисти зараз не хочуть помилитися з курсом до моменту остаточного озвучення Нацбанком розміру анонсованих на найближчий час валютних послаблень.

Спред за американською валютою у більшості обмінників перебуватиме в межах від 20 до 25 копійок, а за євро — від 20 до 35 копійок. Тільки в районах із низьким рівнем конкуренції між обмінниками частина обмінників продовжить практику утримання спреду як за доларом, так і за євро в межах до 1 гривні.

Курс долара у більшості обмінників фінкомпаній у суботу та неділю перебуватиме в межах: прийом від 39,20 до 39,75 гривень та продаж від 39,80 до 39,99 гривень .

А курс євровалюти цими вихідними перебуватиме в межах цінників: прийом від 42,50 до 42,85 гривень та продаж від 42,95 до 43,10 гривень.