Валютний ринок готується до масованого вкидання гривні: як відреагує курс долара

Перший робочий тиждень грудня відзначиться відразу декількома важливими подіями, які суттєво впливатимуть на курс долара та євро в Україні щонайменше найближчі 1−1,5 місяці.

Серед міжнародних подій варто виділити наближення останнього цьогорічного засідання Європейського центрального банку щодо відсоткових ставок. Воно відбудеться наступного четверга, 12 грудня, після чого 18 грудня щодо аналогічного питання збереться керівництво ФРС США.

Досить слабкі дані щодо європейської економіки, та ще й з перспективою запровадження новим президентом США Дональдом Трампом мит на низку європейських товарів за наявності бурхливої біля кордонів ЄС війни рф проти України, — не залишають особливого вибору чиновникам ЄЦБ. Якщо вони реально хочуть оживити європейську економіку, їм доведеться й надалі знижувати ставки. Питання лише в радикальності цього кроку — на 0,25%, чи відразу на 0,5% річних.

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Тут варто враховувати ще й політичні проблеми у Німеччині, «головному економічному локомотиві Євросоюзу»: після розпаду коаліційного уряду канцлера Олафа Шольца 23 лютого там мають відбутися дострокові парламентські вибори. З огляду на всі ці обставини, Європейський центробанк, найімовірніше, не наважиться на найрадикальніші кроки і максимум — знизить ключову ставку ще на 0,25% річних.

У цьому разі, подальша поведінка пари євро/долар багато в чому залежатиме вже від дій Федрезерва США у відповідь і головне — риторики Трампа та його команди щодо побудови подальших економічних відносин із Китаєм та ЄС.

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Вступ на посаду нового господаря Білого дому та його подальша зовнішня політика, наявність величезного держборгу американського бюджету в $36 трлн, маса геополітичних викликів та військових конфліктів, мають у собі масу інтриг щодо подальших перспектив долара, як світової валюти та головного розрахункового засобу в глобальній торгівлі.

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Втім, перспективи американської економіки в очах інвесторів у зв'язці з обіцяними Трампом реформами та зниженням податків на даному етапі працюють на американську валюту Та й загалом перспективи американської економіки виглядають оптимістичніше, ніж найближче майбутнє економіки ЄС. Недарма поки що долар зміцнюється з моменту оголошення результатів президентських виборів у Штатах.

Графік євро/долар із початку листопада 2024 р.

Україна у своїй валютній політиці поки що робить ставку на американську валюту і прив'язала курс гривні саме до долара. Тому курс євро щодо гривні у нас формується не стільки прямим попитом та пропозицією євровалюти на міжбанку, скільки простим перерахунком поточного співвідношення пари євро/долар та курсу долара щодо гривні.

Тому, чим більше лихоманитиме пару євро/долар на зовнішніх майданчиках, тим серйознішими будуть коливання курсу євро щодо гривні в Україні.

Останній приклад — ралі за парою євро/долар під час передвиборних перегонів у США, а потім і на новинах за результатами виборів.

Результат — обвал євро у світі та просідання курсу євро в Україні з рівнів близько 46−46,50 грн до рівнів близько 44 грн на нашому міжбанку на момент написання статті. При цьому ще на початку минулого тижня продаж євро на торгах взагалі стартував із позначки 43,27 грн.

Це дуже суттєві стрибки курсу євровалюти в Україні, та ще й в умовах війни. Тому Нацбанку доводиться враховувати подібні валютні ризики у своїй політиці і, за можливості, згладжувати їх за рахунок свого впливу на міжбанку на курсовий тренд за курсом долара щодо гривні.

ЗВР України, з огляду на останні рішення наших міжнародних партнерів щодо фінансування України — від МВФ, Світового банку, G7 та інших великих світових гравців, дозволяють Нацбанку підтримувати відносну стабільність гривні щодо долара, хоча й з певним девальваційним трендом. А ось від рішень ЄЦБ та ФРС найближчим часом залежатиме масштаб ралі за парою євро/долар у світі, і, відповідно, амплітуда коливань курсу євро в Україні.

Серед внутрішніх економічних чинників, які впливатимуть на наш валютний ринок, цього тижня варто виділити необхідність у компаній остаточно розрахуватися зі своїми міжнародними контрагентами за результатами торгівлі імпортними товарами за період листопадових розпродажів «чорної п'ятниці».

Традиційно впливатимуть обстановка на фронтах, ступінь обстрілів української критичної інфраструктури росією, а також потреби держкомпаній у придбанні валюти на міжбанку для забезпечення завдань ЗСУ та закриття потреб ЖКГ в умовах зими.

Крім цього, варто враховувати «девальваційний чинник» кінця року в Україні. У цей період Держказначейство та бюджетні організації починають розраховуватися зі своїми підприємствами-контрагентами за підсумками року за надані послуги та виконані роботи.

Це означає масований викид гривні на рахунки компаній, що в результаті починає суттєво тиснути на курс та ціни. Нинішній рік, та ще й із поправкою на зростаючі військові витрати держави, не стане винятком. Щобільше, саме бюджетні вливання гривневих коштів на рахунки юридичних та фізичних осіб стануть головним викликом для стабільності курсу нацвалюти протягом усього грудня.

Понеділок, 2 грудня, буде традиційно спокійнішим на валютному міжбанку: клієнти і самі банки в перший робочий день місяця підбиватимуть підсумки роботи за листопад і визначатимуться із завданнями на новий звітний період. Хоча попит на валюту продовжить перевищувати пропозицію. Але вже з вівторка, 3 грудня, міжбанк увійде до свого робочого ритму.

Крім того, з одного боку, збільшиться попит на валюту з боку імпортерів, яким треба буде остаточно розраховуватись зі своїми іноземними партнерами за продані у період акцій «чорної п'ятниці» товари. Це збільшить попит на валюту на торгах та спрацює проти гривні.

З іншого боку, підстрахує нацвалюту необхідність у бізнесу накопичити гривню для розрахунків із персоналом за підсумками листопада та фінансування своєї госпдіяльності на початку останнього місяця року.

Для цього експортерам доведеться активніше продавати валютний виторг, що збільшить пропозицію на міжбанку. Тоді Нацбанку треба буде закривати лише брак пропозиції долара на торгах. Це для нього вже звичне завдання. Від того, як оперативно і в яких обсягах він закриватиме ситуативний дефіцит валюти під час щоденних торгових сесій, і залежатиме курсовий тренд на конкретний день за доларом.

За моїми розрахунками, НБУ доведеться цього тижня витратити щонайменше $520 млн — 840 млн із резервів, щоб забезпечити відносну стабільність гривні на міжбанку.

Готівковий ринок за доларом та євро орієнтуватиметься при виставленні своїх цінників купівлі/продажу валюти на два основні чинники:

поведінка та котирування безготівкового долара та євро на міжбанку;

реальний попит та пропозиція за готівковою валютою з боку населення в даному регіоні.

Практика останніх місяців показала, що у разі сильних стрибків курсу євро як на міжнародних майданчиках щодо долара, так і на нашому міжбанку щодо гривні, готівковий ринок реагує на них «стриманіше», хоча й досить оперативно.

Причина проста. Якщо обмінники «набралися дорогого» євро, а курс на міжбанку в цей момент просів, вони спочатку продають свої раніше куплені євро за такими рівнями, щоб не бути «у мінусі», або «розбавляють» спочатку його середній курс прийому за рахунок викупу нових порцій євро, що подешевшало. І лише потім коригують свій курс продажу євровалюти у бік зниження.

Відповідно, якщо обмінники накупилися «дешевого» євро, а він на міжбанку подорожчав, це лише збільшує їхню маржу під час продажу євро за вже новими, підвищеними, рівнями котирувань. Тоді обмінники мають можливість вкотре заробити за рахунок обороту, не повністю прив'язуючись до котирувань міжбанку і навіть роблячи невелику знижку для великих покупців.

Саме ця специфіка роботи готівкового ринку дещо згладжує ситуативні багаторазові щоденні коливання міжбанку.​

Прогноз курсу долара та євро на 2−6 грудня

Міжбанк

НБУ залишиться основним продавцем долара на торгах. Попит на валюту традиційно перевищуватиме її пропозицію. Дефіцит долара (в межах 35−55% від загального обсягу попиту на валюту) перекриється інтервенціями Нацбанку.

Спокійнішим, за обсягами операцій, буде перший робочий день місяця, 2 грудня. Цього дня обсяги торгів за системою Блумберг навряд чи перевищать $150 млн — 170 млн. Але вже з 3 до 6 грудня міжбанк увійде до свого звичайного ритму з обсягами щоденних операцій від $165 млн до $240 млн. Найактивнішими на торгах будуть дні з вівторка, 3 грудня, до четверга, 5 грудня.

З 2 до 6 грудня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,044 до 1,06 долара за євро.

Котирування долара на міжбанку, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,40 до 41,85 грн із тенденцією на послаблення нацвалюти. У цьому випадку через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 43,22 до 44,36 грн.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та кас банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок і за євро — у межах від 20 до 35 копійок. При значних стрибках євровалюти на міжнародному ринку та на нашому міжбанку фінансисти досить часто змінюватимуть свої цінники купівлі/продажу євро протягом дня з розширенням спреду за європейською валютою в межах до 35−40 копійок на євро.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах від 41,25 до 42,10 грн, а в обмінниках фінкомпаній — від 41,35 до 42,00 грн.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору покупок і продажів від 43,15 до 44,65 грн. А в обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 43,20 до 44,60 грн.

Тенденція до широкого розкиду котирувань євро у різних мережах обмінників та в касах банків збережеться.