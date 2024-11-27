Як Трамп одним рішенням може перемогти Китай та росію

Набагато нижча цінова межа на російську нафту, підкріплена жорсткішими санкціями, не залишила б росії іншого вибору, окрім як піти з України. Це, зі свого боку, надішле потужний сигнал союзникам росії та китайському керівництву: будь-хто, хто нападе на сусіда, зазнає нищівних економічних наслідків. Як реалізувати цей сценарій, у статті для Project Syndicate розповіли володар Нобелівської премії з економіки 2024 року Саймон Джонсон та колишній економічний радник президента України Олег Устенко. «Мінфін» публікує переклад ключових тез.

Обраний президент США Дональд Трамп сповнений рішучості протистояти Китаю економічно та стратегічно. Це складна проблема, оскільки дуже багато товарів, що закуповуються в Сполучених Штатах, мають ланцюжки поставок із глибоким корінням у китайській виробничій базі.

Якщо нові мита США призведуть до знецінення китайського юаня, що здається ймовірним, китайська продукція залишиться конкурентоспроможною, принаймні, в короткостроковій перспективі; і якщо вартість китайських імпортних товарів у США справді зросте, це задушить американців із низькими доходами та підірве конкурентоспроможність американських виробників, які наразі використовують імпортні компоненти. Пропоновані мита та пов'язаний з ними галас можуть спонукати світові компанії перенести виробництво з Китаю до В'єтнаму, Мексики та інших країн із нижчою заробітною платою, але не повернуть багато хороших робочих місць у США.

Але Трамп може здобути швидку та вражаючу перемогу над Китаєм: повністю вигнавши росію з України та відновивши кордони, що існували до вторгнення.

Такий драматичний дипломатичний переворот підвищив би престиж США у світі і зміцнив позиції Трампа у відносинах із Китаєм щодо інших питань. Це також було б просто: росія дуже залежить від експорту нафти, і Трамп може скоротити чистий дохід росії від цього експорту практично до нуля з першого дня. Без цього прибутку російська військова машина зупиниться.

Зв'язок росії та Китаю

Росія має відносно невелику економіку. Її ВВП у 2024 році становитиме близько $2,2 трлн, що становить менше ніж 8% економіки США. Росія підвищує свою економічну вагу, вступивши в союз із Іраном (для безпілотників та іншої військової техніки), з Північною Кореєю (для артилерійських снарядів та солдатів) та з Китаєм (для основних компонентів та споживчих товарів). У цьому Альянсі агресії Китай має найбільшу економіка.

Путін попросив мовчазне схвалення у голови КНР Сі Цзіньпіна перед вторгненням в Україну у 2022 році. Згідно з достовірними джерелами, Сі попросив путіна почекати до закінчення зимових Олімпійських ігор у Пекіні, і путін зробив так, як йому сказали. Він вчинив мудро, виявивши повагу: у 2023 році Китай поставив понад 50% всього російського імпорту, пов'язаного з бойовими діями (включно з критично важливими компонентами для російської армії) загальною вартістю близько $5,5 млрд. Без постійної наявності китайських компонентів запас ракет росії швидко виснажиться, і перевага в повітряному просторі має рішуче зміститися на користь України.

Китай не надає ці товари росії (або будь-кому) безкоштовно. Він також не зацікавлений у російському боргу — лідери Китаю не вірять у здатність і готовність путіна виплачувати борг. Це означає, що для роботи російської військової машини на китайських компонентах потрібна готівка за фактом поставки (або навіть авансові платежі).

Як позбавити росію грошей

Росія генерує ці гроші, продаючи нафту за долари США. Майже вся решта російського експорту досить мала через санкції. Але G7 та Європейський союз домовилися зберегти російську нафту на світовому ринку, здебільшого тому, що росія є таким великим постачальником — близько восьми мільйонів барелів на день (щоденне світове споживання становить близько 100 мільйонів барелів).

У свій перший день на посаді Трамп може оголосити, що запровадить жорсткі санкції США проти будь-якої компанії, яка заплатить понад $15 за барель російської нафти (і проти будь-кого, хто бере участь у будь-якій угоді вище за цей рівень).

Як добре відомо Трампу, погрози іноді бувають найдієвішими, коли не вдаватися до будь-яких дій. Під час своєї першої адміністрації він хотів, щоб Мексика закрила свій південний кордон із Гватемалою, тому він оголосив, що підвищуватиме тарифи щотижня, доки не будуть вжиті дії. Мексиканський уряд вважав це шаленою загрозою, але цілком правдоподібною, і вони задіяли свої сили безпеки, щоб закрити кордон. Додаткові тарифи залишились на полиці.

Адміністрація президента Джо Байдена довго і наполегливо працювала над тим, щоб домовитися про цінову межу G7-ЄС на російську нафту, яка зараз становить $60 за барель. Але хоча ця ініціатива була бажаним прикладом співпраці між союзниками України, за цієї ціни росія все одно отримує суттєвий дохід, оскільки її граничні витрати видобутку низькі ($15−20 за барель). Перевага Трампа одностороннім діям, підкріпленим пихатістю і невизначеними загрозами, цілком відповідало б моменту.

У тій мірі, в якій більше нафти переміщується з росії до Китаю, «тіньовий флот» танкерів, які її перевозять, повинен зазнавати переслідувань за кожної можливості, що призведе до зростання експлуатаційних витрат і подальшого скорочення російської маржі. Конфіскуйте декілька тіньових танкерів за можливі порушення санкцій і спостерігайте, як злетять ціни на транспортування російської нафти.

Навіть при ціні $15 за барель росія, найімовірніше, продовжить качати стільки нафти, скільки зможе, тому що путін відчайдушно потребує грошей. Але що, якщо погрози та дії Трампа підштовхнуть світову ціну на нафту? Це дуже порадує союзників Трампа у галузі викопного палива, а також заохотить та виправдає велику розвідку нафти та газу.

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Набагато нижча межа цін на нафту, підкріплена жорсткішими санкціями проти компаній і країн, які ведуть нелегальну торгівлю з росією, не залишила б путіну іншого вибору, окрім як піти з України. Це, зі свого боку, надішле потужний сигнал Альянсу агресії та китайському керівництву, зокрема: будь-хто, хто нападе на сусіда, зазнає нищівних економічних наслідків.