Євро слабшає — долар зростає: чи досягнуть ці валюти паритету до кінця року

Трамп почав підготовку до тарифних війн, що означає сильніший долар . На результати виборів президента США долар відреагував зміцненням. Але чи варто очікувати, що долар досягне паритету з євро ще до кінця року?

З 2020 року людство увійшло до нової низки глобальних викликів. Пандемія COVID-19 не лише збільшила смертність населення планети, а й спровокувала значне подорожчання товарної логістики, перебудову роботи більшості світових транснаціональних компаній, переділ ринку праці та ресурсів.

Як популісти керують світовою економікою

Агресія росії проти України оголила невідповідність реаліям міжнародних інституцій, створених для підтримки світового демократичного порядку. Позначилося це і світовому фінансовому ринку.

Протистояння США-Китай, посилення регіональних економічних груп, багато в чому орієнтованих на різних країн-лідерів (Євросоюз, БРІКС та інші), а також кінець епохи глобалізації (яскравою ознакою якого став вихід Великобританії з ЄС) позначалися на поведінці пари євро/долар.

Співвідношення цієї пари практично завжди, як лакмусовий папір, показувало реальний стан двох із трьох провідних економік світу — США та ЄС. Третя з найбільших економік, Китай, з його валютою юанем через свою специфіку, часткову закритість і заполітизованість, часто відображала не так реалії співвідношення долара або євро щодо юаня, як «завдання» економічного блоку Китайської комуністичної партії.

Останнім часом над реальною економікою у всьому світі знову збираються хмари. Вона стає все менш залежною від суто раціональних принципів функціонування валютного та фінансового ринків. І все більше залежить від геополітики з її, з одного боку, цинічною прагматичністю, а з іншого — імпульсивністю, непередбачуваністю, популізмом та бажанням окремих груп впливу перетягнути ковдру на себе.

Керування настроями економічних суб'єктів та громадян за допомогою постів у соцмережах, спроби створювати тренди на ринку за допомогою політичних гасел та популістських заяв стають дедалі агресивнішими та масовішими. У результаті до реальних стресів світової економіки, викликаних диспропорціями розвитку окремих країн, дедалі більше додається елемент політики.

Як нові реалії впливають на пару євро/долар

Не стали винятками й ці жовтень-листопад, коли чинники геополітики, війни та економіки сплелися воєдино та серйозно вплинули на співвідношення пари євро/долар у світі. А опосередковано — і на курс євро в Україні. У нашій країні євро за останні два-три місяці то злітав до рівнів продажу у 46,50 грн, то просідав до позначок близько 43,65 грн і навіть нижче.

Особливо складною виявилася перша половина листопада, коли співпали декілька чинників, що впливають на ключову валютну пару: вибори у США 5 листопада, засідання ФРС США 7 листопада, загострення війни в Україні та на Близькому Сході. Це призвело до суттєвого просідання євро.

Поведінка пари євро/долар у жовтні-листопаді 2024 року

Тобто за невеликий проміжок часу євро на тлі політичних президентських перегонів у США, економічних обіцянок Дональда Трампа, а також рішень ЄЦБ і ФРС просів майже з 1,11 до трохи більше 1,09 долара, а після перемоги Трампа на виборах обвалився до позначок близько 1,055−1,06 доларів.

Це дуже значне просідання, з погляду як конкурентоспроможності американських товарів на європейському ринку, так і з погляду макропоказників і дій європейського та американського регуляторів. Адже у спробі пожвавити свою економіку на тлі уповільнення інфляції цикл зниження відсоткових ставок проводить як ЄЦБ, так і Федрезерв. Але лише з різним ступенем агресивності та з огляду на рівень інфляції в цих регіонах.

ЄЦБ (ключова відсоткова ставка):

ФРС США (ключова відсоткова ставка):

Зниження ставки ЄЦБ і Федрезерва теоретично має активізувати економіку. Якщо з січня 2025 року новий президент Дональд Трамп проводитиме агресивнішу політику протекціонізму американських товарів та захисту свого ринку капіталу, це посилить долар. Саме перемога Трампа вже зараз підштовхнула інвесторів та спекулянтів до додаткової уваги до долара та американських активів загалом, від ринку акцій та облігацій до коротко- та середньострокових казначейських зобов'язань Міністерства фінансів США.

Сильний долар, з одного боку, вигідний населенню та бізнесу, що працює на внутрішній ринок США, але матиме негативні наслідки для зовнішньої американської торгівлі. Оскільки американські товари будуть дорожчими за рахунок надто «дорогого» долара.

Продовження торгових війн із КНР при Трампі є цілком зрозумілим. Саме під час його попереднього президентського терміну Штати переглянули свою зовнішньоекономічну політику, значно збільшивши тарифи на китайську продукцію. Причин для цього було цілком достатньо — від крадіжки інтелектуальної власності Пекіном до протекціоністської політики Китаю, який вимагає, щоб глобальний ринок був відкритий для його компаній, але не хоче відкривати власний ринок для глобального бізнесу.

Але, крім цього, Трамп уже заявив про плани запровадити мита у розмірі 20% на низку товарів із Європи. А це буде геополітичною помилкою, з огляду на все більший розподіл світу на конкуруючі групи впливу. Занадто сильний долар на цьому тлі — не дуже гарна допомога для американської економіки при планах на повернення США раніше загублених торгових позицій у світі.

Сильний долар та ціни на нафту

Зазвичай, за сильного долара ціни на нафту падають. Ця обставина може також зіграти у плюс новому президентові. Америці вигідна дешева нафта, яка забезпечує нижчу інфляцію на ринку.

Одним із неофіційних гасел виборчої кампанії Трампа (втім, про це він говорив і раніше) був слоган «Drill, baby, drill!» («Бури, бейбі, бури!»). Трамп неодноразово обіцяв наростити нафтовидобуток, знизити вартість нафти до $40 за барель протягом року та підняти нафтову галузь. Він говорив про скасування всіх обмежень щодо нафтовиків, які запроваджувалися демократами, і створення додаткових стимулів для галузі.

Але падіння цін на нафту через сильний долар негативно позначатиметься на інших країнах. Ось як це працює:

Ціни на нафту номіновані у доларах США. Нафта торгується на світових ринках переважно у доларах. Коли долар зміцнюється щодо інших валют, іноземним покупцям нафти стає дорожче її купувати, оскільки їм потрібно більше своїх національних валют для придбання тієї ж одиниці нафти. Це знижує попит на нафту.

Зниження купівельної спроможності інших країн. Зміцнення долара здорожує обслуговування зовнішніх боргів інших країн, номінованих у долар. Це може призвести до послаблення економік інших країн та зниження загального попиту на енергоресурси.

Спекулятивний чинник. Фінансові інвестори на ринках нафти можуть почати коригувати свої очікування щодо цін на нафту, виходячи з курсу долара. Зміцнення долара часто сприймається, як сигнал до зниження цін на сировинні товари.

Вплив на виробників. У країнах, які видобувають нафту, але чия валюта слабшає щодо долара, експортери можуть продовжувати видобуток навіть за зниження цін, щоб компенсувати втрати через валютний курс. Це може призвести до надлишку пропозиції нафти та додаткового зниження її вартості.

Тому для реалізації свого плану США потрібно все ж таки домовитися з найбільшими гравцями на цьому ринку.

Динаміка цін на нафту марки Brent ($/барель)

Але треба розуміти, що на тлі політики зі скорочення інвестицій у Китай та закриття американського ринку для китайських товарів суттєво йти проти основних світових економічних гравців та своїх основних союзників (а ЄС тут відіграє ключову роль) Трамп також не зможе.

Чи буде паритет долара та євро

І останнє. Ми бачимо, що просідання євро майже до паритету з доларом і навіть дещо нижче останніми роками фіксувалося лише у вересні 2022 року. Після цього євро швидко повертався до кордонів коридору від 1,05 до 1,11 долара із ситуативними коливаннями у цих межах.

Пара євро/долар за 2022−2024 роки на момент написання статті

Але зараз уже почався цикл зниження відсоткових ставок ЄЦБ та ФРС, зросла геополітична напруга, ще більше стало точок бойових дій у світі. На цьому фоні значне зміцнення долара також спрацює проти Штатів. І все це при зростанні держборгу США вже понад $36 трлн і спроб деяких країн відходити від долара, як основної валюти для міжнародних розрахунків. Тому загалом надто «сильний» долар на цьому етапі буде невигідним і самим Штатам.

Я вважаю, що просідання євро щодо долара вже майже досягло свого «дна», і нижче за поріг у 1,03−1,04 долара за євро це співвідношення до кінця цього року вже не зміцнюватиметься. Занадто багато аргументів «проти» такого розвитку подій є навіть з боку самих США. Тобто вихід на паритет євро до долара є малоймовірним, із огляду на інтереси усіх світових гравців.

Тому до кінця року, найімовірніше, на нас чекає коридор від 1,03 долара до 1,07 долара за євро з ситуативними коливаннями в межах цього коридору, як реакції на геополітичні та економічні світові новини та події.

Єдине, що може винести пару євро/долар за межі цього коридору в цей період — це зовсім нестандартні та непрогнозовані дії нового президента США. Але оскільки він насамперед бізнесмен, а лише потім політик, навряд чи буде готовий приймати рішення, які підриватимуть основи економіки США. ФРС також не зацікавлений в авантюрних рішеннях. Не готовий до них і Євросоюз. Тому, найімовірніше, мій сценарій та прогноз коридору євро/долар і спрацює у цей період.

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Прогноз для України

На нашому низькооб'ємному та дуже затиснутому обмеженнями валютному ринку практично курсовий тренд за доларом формує Нацбанк своїми цінниками та обсягами інтервенцій. Він опосередковано впливає і на курс євро щодо гривні. Відбувається це через автоматичний перерахунок світового співвідношення пари євро/долар на зараз та поточного курсу долара щодо гривні.

Тому при подальшому просіданні євро щодо долара та умовно майже стабільному курсі долара щодо гривні, ми отримаємо подальше просідання євро щодо гривні. Але в менших масштабах, ніж це було нещодавно.

У цьому разі, я б радив громадянам, які хочуть заробити на євро при рівнях близько «дна» (у моєму прогнозі 1,03−1,04 долара за євро), саме в цей момент купувати євро за гривні.

Після того, як євро знову зростатиме (дивись вищевказаний графік євро/долар за 2022−2024 роки), вони зможуть зафіксувати свій прибуток у гривні за рахунок продовження поступового зростання курсу долара щодо гривні (реалії України) та зміцнення позицій євро щодо долара.

Я починав би фіксувати свій прибуток від такої операції в той момент, коли євро повернеться до рівнів 1,06 і вище щодо долара, та рівня в межах близько 45 гривень за долар в Україні (як це передбачено у проголосованому вже Верховною Радою бюджеті нашої країни на кінець 2025 року).