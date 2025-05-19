Прогноз курсу долара та євро на 19-23 травня: чи є загроза новій девальвації гривні

З огляду на всі події минулого тижня, говорити про повну стабілізацію на міжнародному валютному ринку вочевидь передчасно. 90-денне перемир'я між США та Китаєм у торговельній війні тарифів частково знизило розпал пристрастей і ненадовго повернуло оптимізм на основні ринки. Однак цей позитив незабаром затьмарили інші новини, які безпосередньо позначаться на поведінці пари євро/долар та вартості євровалюти в Україні.

Невирішене в Стамбулі питання про 30-денне перемир'я змусить ЄС і США активніше запроваджувати нові санкції проти рф, що призведе до нових ралі за парою євро/долар на зовнішніх майданчиках і позначиться на курсі євро в Україні.

Тому НБУ знову доведеться активно проводити інтервенції з продажу долара на торгах, щоб підтримати курс гривні. Але якщо за доларом своїми інтервенціями, їх обсягами, частотою та часом виходу на ринок Нацбанк може повністю тримати ситуацію під контролем, то за курсом євро щодо гривні наш регулятор зможе згладжувати наслідки коливань євро/долар на зовнішніх ринках лише частково. І без такого прямого ефекту, як у ситуації із американською валютою.

У результаті євро цього тижня знову стане головним інструментом для спекулятивних операцій на готівковому ринку як за парою євро/долар (при обміні доларів на євро за поточним крос-курсом обмінників), так і за курсом євро щодо гривні.

Крім того, варто врахувати, що цей тиждень — період розрахунків клієнтів із бюджетом за податками та зборами. Брак гривневих ресурсів в експортерів призведе до зростання пропозиції ними валютного виторгу на міжбанку, а в імпортерів — до зниження можливостей щодо купівлі валюти на торгах.

У результаті дефіцит гривні підстрахує курс нацвалюти на валютному ринку, полегшуючи завдання Нацбанку зі згладжування курсових коливань за доларом.

Суттєво додасться активності з боку покупців та продавців валюти у ці четвер-п'ятницю. Річ у тім, що наступний понеділок — вихідний у США. Штати відзначають День поминання, і американські банки не працюватимуть 26 травня. Тобто український міжбанк цього дня працюватиме за доларом на ТОМі, чого не люблять ані українські клієнти, ані самі банки.

Тому всі намагатимуться закрити максимальну кількість своїх угод щодо долара у четвер-п'ятницю, 22−23 травня, або відразу перенести їх уже на наступний вівторок, 27 травня. У результаті статистика торгів у ці два дні буде більшою за звичайну, а п'ятничний ефект зниження активності клієнтів перед вихідними — цього разу повною мірою не спрацює.

До додаткових чинників, здатних «гойдати» світовий валютний ринок за парою євро/долар цього тижня, і, відповідно, курс євро в Україні, можна віднести такі нещодавні та майбутні події:

15 травня було опубліковано звіт про засідання ЄЦБ від 17 квітня, на якому було ухвалено рішення знизити відсоткові ставки ще на 0,25% річних. За ідеєю, поява такого документа мала прояснити для інвесторів подальші плани та настрої європейського регулятора.

Але тональність цього звіту виявилася дещо розмитою: у ньому є натяки на те, що ЄЦБ і надалі знижуватиме ставки, але є й сигнали до того, що процес активного пом'якшення монетарної політики найближчим часом може бути припинений.

Таким чином, інвестори мають визначити для себе самі, яких сигналів у цьому протоколі ЄЦБ вони отримали більше — про подальше зниження ставок чи, навпаки, про припинення цього процесу. Відмінність у трактуваннях здатна спровокувати різну тактику світових інвесторів та спекулянтів щодо євро, а отже — призвести до нових ралі за євро/доларом вже найближчими днями. Особливо, якщо частина інвесторів знайдуть для себе в цих протоколах натяки саме на можливу нестабільність європейської економіки на найближчі два-три місяці.

А з огляду на питання, що залишається відкритим, про укладення 30-денного перемир'я між Україною та рф і необхідністю реагувати на це Євросоюзу і, можливо, США новими санкціями проти країни-агресора, поведінка ринків може бути малопрогнозованою.

Цього тижня не можна скидати з рахунків і вплив чинника непередбачуваних заяв Дональда Трампа щодо економічних та політичних питань. З огляду на те, що цього тижня американський президент багато виступатиме, у зв'язку з його нещодавнім вояжем країнами Близького Сходу та його результатами, а також у зв'язку з його можливою зустріччю з керівництвом рф, шансів розгойдати фондовий, валютний та сировинний ринки будь-якою новою гучною заявою буде більш ніж достатньо.

Тим паче, що після малорезультативних переговорів у Стамбулі президент США, можливо, все ж таки посилить американські санкції проти росії. Ця подія може спричинити великий інформаційний та економічний резонанс, що, зі свого боку, спровокує серйозні зрушення на всіх ринках, у тому числі й на валютному.

Тож елемент непередбачуваності та інтриги на світовому валютному ринку буде присутній практично весь цей тиждень. Проблемою для всіх інвесторів та спекулянтів світового валютного ринку цими днями залишиться суттєва роль у поведінці всіх країн — провідних гравців саме геополітичних мотивів, які часто взагалі далекі від економічної доцільності, а отже, й мало прогнозовані.

Серед суто українських нюансів, які психологічно суттєво впливають на курс, варто виділити нещодавню заяву депутата Ярослава Железняка про можливу нестачу 200 млрд грн на армію. Отже, це вимагатиме перегляду окремих статей бюджету 2025 року. І хоча депутат запевнив, що ситуація не є критичною, питання, де взяти ці потенційні 200 млрд грн, буде актуальним для всіх. Найімовірніше, їхній дефіцит закриватимуть за рахунок додаткових внутрішніх запозичень через довипуск ОВДП.

При цьому чиновники Нацбанку в неофіційних розмовах кажуть, що за досить високого обсягу ЗВР ($46,7 млрд на 1 травня 2025 року) регулятор має всі можливості пройти цей етап дофінансування видатків бюджету без додаткової емісії гривні.

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Це справді досить реалістично, якщо частину необхідної суми буде знайдено за рахунок перевиконання інших доходних статей бюджету, а уряд та Нацбанк попрацюють командно.

Прогноз курсу долара та євро на 19−23 травня

Міжбанк

Обсяги щоденних операцій на міжбанку за системою Блумберг протягом тижня перебуватимуть в межах від $145 млн до $240 млн. НБУ буде присутнім на торгах практично щодня, а обсяги його інтервенцій з продажу долара на міжбанку складуть від $35 до $80−90 млн на день.

Чинник ситуації на фронтах також збереже свій вплив на настрої всіх учасників нашого валютного ринку.

На цей тиждень я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,108 до 1,122 долара за євро. Котирування долара на міжбанку 19−23 травня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,25 до 41,75 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 45,70 до 46,84 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків працюватимуть зі спредом за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — від 20 до 30 копійок. Оптові обмінники пропрацюють ці дні зі спредом 15−20 копійок як за доларом, так і за євро.

У разі непередбачених ситуацій на зовнішніх ринках за парою євро/долар, що дуже ймовірно, із огляду на всі чинники, українські обмінники фінкомпаній та банків ситуативно розширюватимуть спред за доларом до 25−30 копійок і за євро до 40−60 копійок.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,05 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — у межах від 41,20 до 41,85 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах досить широкого коридору купівлі та продажу від 45,60 до 47,10 гривень, а в обмінниках фінкомпаній цей коридор цінників буде значно вужчим — у межах від 45,80 до 47,00 гривень.

Але, з огляду на постійні суттєві коливання євро на світових ринках, більшість мереж обмінників намагатимуться пропрацювати цей тиждень, все ж таки не виходячи за межі коридору від 46 до 47 гривень за євро, щоб не відлякувати постійних клієнтів. Особливо — у разі оптової купівлі/продажу валюти клієнтами у розмірі від 1 000 доларів/євро та більше.