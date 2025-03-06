ЄЦБ знизив процентні ставки на 25 базисних пунктів

Європейський центральний банк (ЄЦБ) очікувано знизив усі три основні відсоткові ставки на 25 базисних пунктів (б.п.) за підсумками березневого засідання, яке завершилося у четвер.

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Як змінили ставки

Як йдеться у повідомленні регулятора, ставка за депозитами тепер становить 2,5%, ставка основних операцій рефінансування (main refinancing operations, MRO) — 2,65%, ставка за маржинальними кредитами — 2,9%.

Рішення співпало з очікуваннями аналітиків та учасників ринку.

«Грошово-кредитна політика стає суттєво менш обмежувальною у міру того, як відсоткові ставки, що знижуються, зменшують вартість нових запозичень для компаній і домогосподарств», — йдеться в прес-релізі за підсумками засідання.

При цьому керівництво центробанку зауважило, що дезінфляційний процес іде відповідно до плану, а динаміка інфляції загалом відповідає очікуванням співробітників ЄЦБ, при цьому березневий прогноз для інфляції слабко відрізняється від попереднього.

Інфляція

Як повідомлялося, ЄЦБ підвищив прогноз темпів зростання споживчих цін цього року до 2,3% із прогнозованих раніше 2,1%. У 2026 році, як і раніше, очікується підвищення на 1,9%, а оцінка на 2027 рік була переглянута до 2% з 2,1%.

Інфляція в єврозоні залишається підвищеною, головним чином через те, що цінам і зарплатам у певних секторах економіки все ще потрібен час, щоб скоригуватися з урахуванням стрибка інфляції, що спостерігався раніше. Водночас темпи зростання зарплат стають помірнішими, як і очікувалося.

Загалом «більшість базових показників інфляції свідчать про те, що інфляція стабілізується близько цільових 2% у середньостроковій перспективі», зазначається у прес-релізі.

Рада ЄЦБ, як і раніше, має твердий намір забезпечити повернення інфляції до середньострокової мети в 2% і готова скоригувати всі наявні інструменти для її досягнення.

Для цього керівництво регулятора продовжуватиме стежити за статданими, що надходять, і ухвалювати рішення про ставки на кожному засіданні окремо, «особливо в поточних умовах зростаючої невизначеності».

«Рішення про ставки будуть засновані, зокрема, на оцінках інфляційного прогнозу у світлі економічних і фінансових даних, що надходять, і на динаміці базової інфляції», — наголошується в прес-релізі.

ЄЦБ не має заздалегідь визначеного плану щодо конкретного рівня ставок у майбутньому.

Портфель паперів, придбаних регулятором у рамках програм викупу активів PEPP та APP, скорочується помірними та передбачуваними темпами, оскільки регулятор більше не реінвестує надходження від паперів, що погашаються.