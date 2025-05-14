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14 травня 2025, 12:53

Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти рф

У середу, 14 травня, посли країн Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти росії. Про це повідомила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

У середу, 14 травня, посли країн Європейського Союзу схвалили 17-й пакет санкцій проти росії.
Фото: AI

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Вона написала у X, що вітає домовленість про 17-й пакет санкцій ЄС проти рф.

«Ми ще більше обмежуємо доступ до технологій, які використовуються на полі бою. І ми внесли до списку ще 189 суден „тіньового флоту“, щоб націлитись на російський експорт енергоносіїв. Ця війна повинна закінчитися. Ми й надалі чинитимемо сильний тиск на Кремль», — зазначила фон дер Ляєн.

За даними Європейської правди, ЄС також схвалив введення санкцій проти близько 30 нових компаній, причетних до обходу санкцій (особливо щодо товарів подвійного призначення).

За словами дипломата однієї з країн блоку, Євросоюз схвалив 75 нових індивідуальних санкцій проти фізичних і юридичних осіб, пов’язаних з військово-промисловим комплексом рф.

Окрім цього, посли також схвалили додаткові санкції проти росії за порушення прав людини, гібридні втручання по всьому світу та розповсюдження хімічної зброї.

Зазначимо, 17-й пакет санкцій проти росії мають затвердити під час Ради ЄС у закордонних справах 20 травня.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор стрічки новин Роман Мирончук
Пише на теми: Економіка, фінанси, банки, криптовалюти, інвестиції, технології
Джерело: Мінфін
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Коментарі - 2

+
+53
Я_ __
Я_ __
14 травня 2025, 12:56
#
«Посли ЄС схвалили новий пакет санкцій проти рф»

Це все супер, тільки поруч треба вказувати скільки ЄС витрачає на рік на допомогу Україні, і на скільки ЄС закупили в кацапстану газу і нафти, ну, для повноти картини))
+
+15
Romanenkas17
Romanenkas17
14 травня 2025, 13:33
#
Ці ссанкції україні як «мертвому припарка». Коксу може в поїзді більше привезуть, тільки і всього))
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