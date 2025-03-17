Прогноз курсу долара та євро на 17-21 березня: що може перекреслити позитив для гривні

Ситуація на українському валютному ринку цього тижня залишиться дуже непростою, але досить позитивною для гривні. Відразу декілька чинників підстрахують нацвалюту найближчі п'ять робочих днів. Зупинюся на них докладніше.

На користь відносної стабільності гривні спрацюють:

Період бюджетних платежів у бізнесу. Вже з понеділка та практично до кінця тижня компанії розраховуватимуться за своїми податковими зобов'язаннями з державою. У цей період підвищується потреба у гривні як експортерів, так і імпортерів. Це підтримає курс нацвалюти на міжбанку та збільшить статистику торгів за рахунок зростання кількості продавців на ринку.

За моїми розрахунками, обсяги операцій з 17 до 21 березня на міжбанку перебуватимуть в межах від $170 млн до $290 млн. Пік активності валютних клієнтів припаде на 18−20 березня. Саме цими днями більшість клієнтів проводитимуть свої основні валютні угоди для забезпечення як гривневих розрахунків із бюджетом, так і закриття зовнішньоекономічних контрактів.

Активні інтервенції НБУ з продажу долара на торгах для згладжування коливань курсу американської валюти, а також опосередковано — і для зниження коливань курсу безготівкового євро. Нацбанк буде присутній на торгах цього тижня практично щодня. Але в умовах активнішого розпродажу валюти експортерами обсяги інтервенцій регулятора не будуть рекордними. За моїми прогнозами, за цей тиждень НБУ витратить на підтримку курсу гривні з резервів від $520 млн до $860 млн максимум.

Відносна прогнозованість поведінки готівкового ринку. Населення продовжить активно купувати валюту, доки сума валюти, яку здають громадяни, буде меншою, ніж обсяг її купівлі населенням у банків та в обмінниках.

Операції фізичних осіб із купівлі /продажу іноземної валюти (30 днів)

Але й особливого ажіотажу зі скуповування валюти теж не буде. На день «чистий» продаж валюти населенню, за моїми розрахунками, залишиться в межах від $35 млн до $65 млн в еквіваленті, і це абсолютно робоча сума для нашого валютного ринку. Банкам доведеться періодично виходити на міжбанк, щоб відкупити собі на валютну позицію обсяги валюти, які вони продали громадянам на картки чи через свої каси.

Вже кінець другої декади березня. А це означає, що більшість українців, серед тих, хто хотів купити валюту собі на картки в дозволених Нацбанком межах (щомісяця 50 тисяч гривень в еквіваленті, або до 200 тисяч гривень в еквіваленті на валютні депозити строком від 3 місяців), це вже зробили. Відповідно, вибуху попиту на валюту за рахунок таких операцій громадян зараз уже не буде. А отже, і тиск на валютний курс це чинитиме вже дуже посильний для нашого ринку.

Дещо посилять турбулентність на світовому та українському валютному ринку два чинники, на які Україна жодним чином не впливає:

19 березня відбудеться засідання Федрезерва щодо відсоткових ставок. Нагадаю, наразі вони перебувають у межах 4,25−4,5% річних. Дональд Трамп вже неодноразово публічно вимагав від керівника Федрезерва Джерома Пауелла їхнього зниження, що призводило навіть до відкритих суперечок між головою американського регулятора та президентом США.

На тлі досить активного зниження ставок Європейським центральним банком для стимуляції економіки ЄС ФРС поки що поводиться досить стримано. Американський регулятор побоюється зростання інфляції та охолодження ринку праці через підвищення тарифів Дональдом Трампом на товари з Китаю, Канади, Мексики і, незабаром, можливо, з Європи, та масових скорочень держслужбовців.

Стан ринку праці та інфляція є головними маркерами для Федрезерва після ухвалення рішення про відсоткові ставки. Загальні показники економіки Штатів зараз досить гарні, але політика Трампа багаторазово посилила інфляційні ризики.

Чи наважиться Федрезерв у цій ситуації на зниження ставок ще на 0,25% річних (до 4−4,25% річних) або знову візьме тайм-аут — стане зрозуміло вже цієї середи. Для передбачення подальших дій Федрезерва щодо ставок важливим є й те, що інфляція в США вперше за 5 місяців почала знижуватися.

Зростання індексу споживчих цін (CPI) у США знизилося до 2,8% у лютому, порівнюючи з 3% у січні. Таким чином, шанси на зниження ставок ФРС на найближчому засіданні регулятора різко збільшилися. Але не факт, що Федрезерв набереться сміливості тільки на підставі цього разового позитивного сигналу все ж таки знизити відсоткові ставки. На тлі постійних «цунамі Трампа» ситуація з динамікою цін усередині США наразі є підвішеною.

Інтрига навколо подальшої динаміки ставок у будь-якому випадку спровокує ралі за парою євро/долар 18 та 19 березня, тобто напередодні та в день засідання ФРС. Це гарантовано призведе до нових стрибків курсу євро в Україні.

За моїми прогнозами, коливання пари євро/долар за рахунок цього чинника перебуватимуть у межах до 1 американського центу на євро на світових майданчиках, тобто до 40−42 копійок на євро на валютному ринку.

Торгові війни Дональда Трампа та його непередбачуваність у зовнішній та внутрішній політиці. Обвал фондового ринку США минулого понеділка спровокував саме черговий виток торгових воєн американського президента та побоювання інвесторів щодо можливої рецесії в США.

За фондовим ринком неминуче йде корекція валютного ринку, внаслідок чого останні два тижні ми вже спостерігали швидке зміцнення позицій євро та інших світових валют щодо долара.

Нещодавно Дональд Трамп знову пригрозив Європі запровадженням підвищених мит, на що ЄС пообіцяв вдатися до заходів у відповідь щодо американських товарів у країнах Євросоюзу. Суперечка вочевидь не закінчена.

Якщо Дональд Трамп перейде від погроз до справи, то, за моїми прогнозами, пара євро/долар знову отримає додаткову волатильність у межах від 1−2 центів на євро вже до кінця березня. І це також негайно вплине на курс євро в Україні в межах ще до 40−80 копійок на євро.

Нервовість інвесторів добре видно з поведінки такого традиційного захисного активу, як золото. Його ціна підібралася до нового рекорду в $3 000 за унцію, що говорить про глобальний страх інвесторів у всьому світі, спровокований жорсткою політикою США.

Графік ціни золота у доларах США у середині березня 2025 року

Пробивання порога за золотом у $3 000 за унцію в середині березня, коли Трамп ще тільки входить до піку торговельних воєн — це дуже тривожний знак для всієї світової економіки.

Усі перелічені чинники діятимуть на курс дуже різноспрямовано, що додасть нервозності на ринку як клієнтам банків, так і самим фінустановам та Нацбанку.

Вже традиційно на настрій та поведінку українського валютного ринку також впливатимуть обстановка на фронтах та рівень обстрілів нашої інфраструктури агресором.

Також важливим елементом психологічного тиску на курс буде ситуація довкола мирних переговорів. Спекуляцій та гучних заяв на цю тему зараз багато, але важливим є саме результат. І на момент написання статті він є досить туманним.

Прогноз курсу долара та євро на 17−21 березня

Міжбанк

На період 17−21 березня я прогнозую коридор за парою євро/долар у межах від 1,076 до 1,095 долара за євро з можливими додатковими відхиленнями в межах до 1 американського центу на євро від вказаного коридору у разі нових несподіваних сигналів Трампа або рішення ФРС 19 березня щодо відсоткових ставок.

Крім того, імпульс євро і долару в межах до 0,5 американського центу на євро дадуть події навколо війни рф проти України, якщо питання 30-денного перемир'я все ж таки почне входити в практичне русло з конкретними найближчими датами його початку.

Котирування долара на міжбанку 17−21 березня, за моїм прогнозом, перебуватимуть у межах коридору від 41,20 до 41,65 гривень. У цьому разі, через перерахунок пар євро/долар і долар/гривня, курс євро на торгах цього тижня перебуватиме в межах коридору від 44,33 до 45,61 гривень.

Готівковий ринок

Більшість обмінників фінкомпаній та банків виставлятимуть спред за доларом у межах від 20 до 25 копійок, а за євро — в межах від 20 до 50 копійок.

Якщо волатильність за парою євро/долар на міжнародних майданчиках посилиться, то український міжбанк і готівковий ринок оперативно реагуватимуть на це частою зміною котирувань протягом дня.

Особливо актуально це буде 18−19 березня — перед і під час оголошення рішень ФРС щодо відсоткових ставок. Причому міжбанк оперативніше та активніше реагуватиме на поведінку міжнародного ринку, а ось готівковий ринок менш імпульсивний і почне слідувати за міжбанком.

Курс купівлі та продажу готівкового долара в банках перебуватиме в межах коридору від 41,10 до 41,90 гривень, а в обмінниках фінкомпаній — в межах від 41,10 до 41,80 гривень.

Курс готівкового євро в банках перебуватиме в межах коридору купівлі та продажу від 44,25 до 45,85 гривень. В обмінниках фінкомпаній цей коридор перебуватиме в межах від 44,30 до 45,75 гривень.