Торговельна політика президента Дональда Трампа налякала інвесторів ймовірним економічним спадом, через що фондовий ринок втратив $4 трильйони від пікових значень S&P 500 минулого місяця. Про це повідомляє агентство Reuters.
Американські акції втратили $4 трильйони через Трампа
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Рішення Трампа й реакція ринку
Хвиля нових рішень президента спричинила невизначеність для бізнесу, споживачів та інвесторів, особливо через митні суперечки з Канадою, Мексикою та Китаєм.
Від рекорду 19 лютого S&P 500 вже втратив 8,6%, а падіння на 10% означатиме офіційну корекцію ринку. Технологічний Nasdaq опустився більш ніж на 10% від грудневого максимуму.
Розпродаж акцій посилився в понеділок: індекс S&P 500 впав на 2,7% — це найбільше денне падіння цього року. Nasdaq втратив 4%, що стало його найгіршим показником з вересня 2022 року.
Трамп відмовився передбачати, чи може США опинитися в рецесії, попри занепокоєння інвесторів через його торговельну політику.
Інвестори також уважно стежать за тим, чи зможе Конгрес ухвалити бюджет і уникнути часткового закриття уряду. У середу вийде важливий звіт про інфляцію.
Деталі
У понеділок технологічний сектор S&P 500 впав на 4,3%, акції Apple та Nvidia подешевшали на 5%, а Tesla втратила 15%, втративши $125 мільярдів ринкової вартості.
Падіння зачепило й інші ризикові активи — біткоїн подешевшав на 5%. Водночас захисні сектори, такі як комунальні послуги, показали кращу динаміку, а держоблігації США користувалися підвищеним попитом — прибутковість 10-річних облігацій знизилася до 4,22%.
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