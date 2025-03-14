Ціна на золото продовжує зростати: перевищила позначку $3000

Ціна фʼючерсу на золото з поставкою у квітні вперше перевищила $3000 за тройську унцію. Про це свідчать дані фʼючерсної біржі Comex, пише Форбс Україна.

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Ціна на золото встановила рекорд в ніч на 14 березня, досягнувши позначки в $3005 за унцію.

Згодом ціна відкотилася і на 9:30 за Києвом становить $2996.