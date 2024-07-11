У Фрідом Фінанс зайшло нове керівництво: чи допоможе це повернути гроші клієнтам

Вже понад півтора року минуло з того часу, як було запроваджено санкції щодо брокерської компанії Фрідом Фінанс Україна. Внаслідок обмежень постраждало близько 12 тис. її клієнтів, чиї рахунки виявились заблокованими. Шанс на вирішення цієї проблеми з'явився після того, як в компанію було призначене тимчасове керівництво. Чи допоможе це клієнтам повернути свої гроші, розбирався «Мінфін».

Що відбувається зараз

Цього року парламент вніс зміни до Закону «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків». Ці зміни, зкрема, відкривають можливість введення тимчасового керівництва до професійних учасників ринків капіталу у випадку «наявності фінансової нестабільності, відповідно до критеріїв, визначених Комісією».

Під цей критерій потрапила і підсанкційна Фрідом Фінанс Україна (ФФУ), а тому НКЦПФР призначила для компанії тимчасового керівника. Ним став Олександр Бондарчук. За інформацією з відкритих джерел, Бондарчук Олександр Петрович — арбітражний керуючий, член Асоціації правників України. Спеціалізується на банкрутстві підприємств та поверненні боргів. Він керуватиме ФФУ до 10 червня наступного року.

Як розповідають у Нацкомісії, тимчасовий керівник має провести повний аудит компанії, в тому числі зобов’язань та власних коштів. Також він має надати НКЦПФР детальний план подальших дій.

Очевидно, що всіх клієнтів Фрідом Фінанс найбільше цікавить, як тимчасовий керівник вирішуватиме питання з поверненням їм коштів. Але тут для них є погані новини: плану таких дій наразі немає, і навіть невідомо, чи вдасться його підготувати.

У НКЦПФР зазначають, що на основі інформації, наданої тимчасовим керівником, можна буде оцінити спроможність та терміни повернення заблокованих активів клієнтів. Адже санкції щодо ФФУ після введення тимчасового керівника не знімаються.

«Обмеження діють так само, а процес повернення активів не буде моментальним та автоматичним. Комісія також не виключає, що, з метою повного та остаточного завершення процесу повернення активів, необхідно буде прийняти додаткові зміни до законодавства», — говорять у НКЦПФР.

Водночас введення тимчасового керівника, сподіваються у Нацкомісії, активізує всі необхідні дії для вирішення зазначеної проблематики, а також забезпечить збереження цілісності інформації та інших активів компанії.

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Власникам же рахунків у ФФУ залишається лише сподіватися, що вирішення їхнього питання не затягуватиметься, і конкретні кроки вдасться побачити хоча б до завершення цього року.

Як пропонувалося вирішити проблему

З моменту запровадження санкцій звучала низка пропозицій, як повернути кошти клієнтам брокера. Найперша з них — позбавлення ліцензії ФФУ. Зокрема, таку позицію відстоював голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

У випадку анулювання ліцензії брокера, НКЦПФР перевела б його клієнтів до іншої установи, яка і забезпечила б проведення всіх заморожених виплат.

Водночас проти таких дій виступали у Нацкомісії, адже частина клієнтів Фрідом Фінанс вклали кошти не безпосередньо у облігації, а в інвестиційний продукт, який було створено на їх основі (щось подібне до ETF). У випадку позбавлення брокера ліцензії, їм кошти не повернули б. Також зникли б гроші, які лежали на рахунках брокера або були переведені для придбання облігацій, але на момент запровадження санкцій операція ще не відбулася.

Крім цього, пояснили «Мінфіну» в Нацкомісії, важливо зберегти ліцензію з метою розповсюдження на ФФУ вимог законодавства, як до суб'єкта первинного фінансового моніторингу та ліцензіата. «Це потрібно, щоб не допустити втрати інформації та документів про клієнтів, включаючи також інформацію про їх операції», — говорять в НКЦПФР.

Нацкомісія розробила законопроєкт, який передбачав декілька процедур повернення активів. Вони мали бути акумульовані, залежно від типу, у Центральному депозитарії, Депозитарії Нацбанку та Розрахунковому центрі. Далі клієнти мали звертатися до відповідної установи з проханням переказати активи на рахунок обраної інвестиційної фірми.

Ці зміни так і не було ухвалено, натомість депутати підготували проєкт, який передавав вирішення питання ФФУ до сфери відповідальності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Та черга до розгляду цієї ініціативи також не дійшла.

За що було запроваджено санкції та хто постраждав

Рішення про запровадження санкцій щодо Фрідом Фінанс Україна РНБО ухвалила 19 жовтня 2022 року, а невдовзі після цього його затвердив Президент. Тоді під санкції потрапив не лише ФФУ, а загалом майже 1400 юросіб, серед яких великі промислові підприємства, проросійські медіа та навіть пов'язані з рф видавництва.

Як пояснювали в РНБО, санкції запроваджувалися щодо осіб, які «не виступили на захист людяності та міжнародного права, або які певним чином залучені до агресивних кроків проти України». Хоча аргументів щодо кожних конкретних компаній тоді не наводилося.

Найімовірніше, обмеження щодо Фрідом Фінанс запроваджувалися через зв'язки з росією. Саме в рф компанія починала роботу, і цей ринок називали другим серед найважливіших для холдингу. Також засновник Фрідом Фінанс Тимур Турлов був громадянином рф, хоча незадовго після початку повномасштабної війни змінив паспорт на казахський.

Влада застосувала до підсанкційних компаній широкий перелік заходів, а саме:

блокування активів;

повне припинення торгівельних операцій;

запобігання виведенню капіталів за межі України;

зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;

анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів;

заборона участі у приватизації та оренді держмайна.

Реагуючи на санкції, НКЦПФР призупинила ліцензію Фрідом Фінанс. Водночас проблема виникла через те, що обмеження стосувалися не лише рахунків безпосередньо брокера, але й його клієнтів.

Їхні кошти та цінні папери виявились заблокованими. При цьому записи про право власності на них залишалися, ніхто їх не конфісковував. Власникам ОВДП навіть нараховувались купонні виплати, але якось розпоряджатись активами чи просто забрати кошти вони не могли. Виплати за облігаціями надходили на рахунки Нацбанку, звідки мали б йти до брокера. Але оскільки той під санкціями, залишалися у регулятора.

Як розповіли «Мінфіну» клієнти Фрідом Фінанс, у НБУ їм пояснювали, що гроші будуть виплачені відразу, як це буде дозволено. Тобто, теоретично, це може відбутися після зняття санкцій або переведення клієнтів на обслуговування до іншої установи.

Загалом на момент запровадження санкцій у ФФУ було відкрито 12 748 рахунків у цінних паперах, 95% із них належали фізичним особам. Загальна вартість заблокованих на рахунках компанії активів становить 3,5 млрд грн.

«Найганебніше, що 2,5 тис. клієнтів Фрідом Фінанс інвестували через цього брокера у військові облігації, а зараз держава їх просто кинула», — обурюється народний депутат Ярослав Железняк.