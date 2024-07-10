Розмитнення авто: чому митники активно завищують платежі та як цього уникнути

Українські водії скаржаться, що митники знову почали суттєво завищувати платежі за вживані автівки. «Мінфін» розбирався, що зараз відбувається з розмитненням автомобільного секонд-хенду.

За розмитнення транспорту на українській митниці нараховують декілька видів податків та зборів — ПДВ, мито та акциз. Два з них — податок на додану вартість та мито — прив'язані до оціночної вартості авто та становлять 20% та 10% відповідно. Розмір акцизного збору залежить від обсягу двигуна та року випуску машини.

Тобто, залежно від того, як митники оцінять авто, вартість оформлення може суттєво змінюватись. «Різниця варіюється від декількох сотень до декількох тисяч доларів», — каже керівник Інституту досліджень авторинку Станіслав Бучацький.

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«Зайві» тисячі євро

Проблема завищення митної вартості авто для українських водіїв не є новою. Але останнім часом вона помітно загострилася.

Як розповів «Мінфіну» киянин Віталій одну з типових історій, до якої зараз масово потрапляють наші співвітчизники-автолюбителі. Ще декілька місяців тому Віталій придбав у Німеччині вантажний Volkswagen Transporter 2021 року випуску.

«Спеціально вибирав авто з електричним двигуном, розраховував, що його взагалі можна буде ввезти з мінімальними податками, оскільки в Україні діють пільги на розмитнення електрокарів (ПДВ та мито — 0%, акциз залежить від ємності батареї, але в будь-якому разі не перевищує декількох сотень євро — ред.). Машину придбав після ДТП зі значними пошкодженнями, але дешеву — всього за 7,5 тисяч євро, що для трирічного авто такого класу — взагалі не гроші», — каже Віталій.

Послугу з доставки автомобіля до України він замовив приватному підприємцю з Івано-Франківської області. Відповідно, розмитнення автівки відбувалося через місцеву митницю.

«Там нарахували просто величезну суму. Виявилося, що на вантажні електрокари, на відміну від легкових, потрібно платити не лише акциз, а ще й збір у 10% від вартості автівки. І тут розпочалися сюрпризи.

Машину, яку я купив за 7,5 тисячі євро, митники оцінили в 17,9 тисячі євро. І з цієї суми нарахували платіж за розмитнення майже 1,8 тисяч євро. Договір купівлі-продажу із зазначеною сумою угоди до уваги не прийняли, як і результати додаткової експертизи про те, що машина сильно пошкоджена та потребує ремонту, адже вона взагалі не на ходу", — розповідає Віталій.

Втім, за його словами, проблему вдалося вирішити через знайомого брокера, який допоміг розмитнити авто на іншій митниці за «нормальною» ціною — за 750 євро. Тобто платіж знизився на понад тисячу євро. Але довелося заплатити 300 євро «подяки».

Подібних історій у водійському співтоваристві — величезна кількість. Водії скаржаться, що їм «на рівному місці» нараховують на 500−1000, а то й декілька тисяч євро більше. І вибір невеликий — плати, домовляйся або вивозь авто назад до Європи.

Самі водії пов'язують загострення на кордоні з підвищенням планів зі зборів, яке спустили митниці. Мовляв, через це митники «звіріють». У Державній митній службі зазначили, що оформлення транспорту відбувається згідно із законодавством — оціночну вартість авто визначають за критеріями, прописаними у Митному кодексі.

Водночас Бучацький підтвердив, що розмитнення вживаних автівок обросло численними схемами. І Митний кодекс із прописаними у ньому формулами розрахунку ціни авто цьому не заважає.

Митні формули

У Митному кодексі прописані 6 методів визначення митної вартості товару. До машин зазвичай застосовують два з них. Перший — документальний.

Власник транспортного засобу має надати пакет документів, що підтверджують суму, за яку авто було придбано: договір купівлі-продажу, довідку з банку про перерахування коштів, експортно-імпортну декларацію, дані щодо вартості доставки, страхування (якщо воно проводилося).

Якщо пакет документів неповний або ж у митників виникли сумніви щодо їх достовірності, включається додатковий метод оцінки — експертний.

«Тут беруться до уваги висновки експерта про стан авто, дані про вартість аналогічних транспортних засобів за кордоном та в Україні», — пояснив Бучацький.

Нерідко додатковий метод оцінки застосовується у тому разі, якщо автоматична система визначає операцію з розмитнення транспортного засобу, як ризикову. Таке може статися, якщо внесена до системи вартість авто дуже відрізняється від середніх значень аналогічних транспортних засобів, які є в базі митників.

Зазначимо, що через додатковий метод оцінки в Україні пускають дуже багато вживаних автівок, які завозять пересічні громадяни.

Річ у тім, що більшість наших водіїв купують авто в Європі за готівку, тобто вони не мають підтвердження з банку про перерахування коштів. Почасти причина в тому, що українці не можуть перерахувати кошти через банк, оскільки вони не мають документів, що підтверджують джерело їх походження. Отже, вони не мають одного з найважливіших документів, який необхідний для першого методу митної оцінки. Саме цей факт змушує митників пускати у хід додаткові формули.

«Договору купівлі-продажу недостатньо для підтвердження вартості авто. Як показує практика, багато водіїв занижують суми у таких договорах. У багатьох європейських країнах домовитися про „потрібну“ ціну у договорі цілком реально, особливо якщо покупець платить готівкою. І українці цим користуються. Тому підозрілість митників тут є цілком обґрунтованою», — каже Бучацький.

Але експерти мають питання до додаткового методу оцінки. Скажімо, там застосовують дані щодо вартості аналогічного авто за кордоном чи в Україні. Але не враховують, що, наприклад, продавець може дати велику знижку чи транспортний засіб дуже пошкоджений. Тому підтвердити цінник власнику авто дуже складно.

Дохідна арифметика

Схеми на розмитненні, зазвичай, починаються саме на етапі додаткових методів оцінки.

«Практика на нашій митниці взагалі дуже відрізняється від теорії. У критерії додаткової оцінки ніхто особливо не вникає. У митниці є таблиця з найходовішими моделями та цінами на них. І митний брокер вже заздалегідь приблизно знає, яка ціна „прохідна“ і скільки коштуватиме розмитнення», — каже Бучацький.

Тут підключається «людський фактор»: через брокерів, які мають зв'язки серед митників, можна домовитися про «правильну ціну» і заощадити на розмитненні. Щоправда, не безкоштовно. Багато автолюбителів, із якими спілкувався «Мінфін», назвали такий прайс: брокеру в цьому випадку платять до 200 євро, митнику — 300 євро. У випадку з дорогими автомобільними сумами можуть зрости вдвічі-втричі.

Варто сказати, що цією «послугою» користуються не лише водії, які домагаються чесної оцінки, а й ті, хто хоче розмитнити авто за заниженою вартістю.

«Склався свого роду корупційний консенсус. Багато водіїв готові заплатити 500 євро, щоб їм нарахували розмитнення на 1000−1500 євро менше. А митники роблять винятки та „не помічають“ надто дешевих авто», — каже Бучацький.

За його словами, виникла парадоксальна ситуація — на різних митницях одне й те саме авто можуть оцінити в різну суму та нарахувати платежі за оформлення, які відрізняються у декілька разів. Тому водії, яким «не підійшла» сума, виставлена на одній із митниць, просто їдуть на іншу та намагаються домовитися про «знижки» там.

Але можуть бути проблеми, оскільки авто, що «засвітилося», але не оформлене через одну митницю, нерідко вносять до «чорного списку». Тому воно автоматично потрапляє «під підозру» і на решті митниць, — розповів «Мінфіну» Віталій.

Як змусити митників рахувати чесно

За словами Бучацького, щоб мінімізувати ризики неправильної оцінки авто, власнику варто максимально ретельно готувати пакет документів. Зокрема, потрібно подбати про наявність підтвердження про перерахування коштів продавцю авто із банку. Щоб його отримати, необхідно купувати автомобіль за безготівковим розрахунком: якщо покупка йде за готівку, ви вже ризикуєте потрапити під підозру митників.

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Також автовласник чи його представник має надати договір купівлі-продажу, документи про зняття авто з обліку за місцем колишньої реєстрації, на його вивезення, довідку про вартість доставки, страховки.

Якщо авто має значні пошкодження, краще відразу ж замовити його експертну оцінку із зазначенням пошкоджень і рівня зносу деталей, а також приблизну калькуляцію відновлення.

Як аргумент для митників, можна зберегти посилання на оголошення на профільному іноземному ресурсі, за яким ви купили авто (зазвичай там публікується ціна, виставлена продавцем).

Але навіть наявність всіх довідок та експертиз не виключає ризику неправильної оцінки, особливо якщо авто машина дійсно куплена «підозріло дешево». І тут краще звернутися до юристів. Але варто враховувати, що їхні послуги можуть виявитися дорожчими, ніж переплата за розмитнення авто. Крім того, доки йтимуть розгляди, машина має залишатися на спеціальному майданчику, паркування на якому коштує від 200 до 600 гривень на добу.

Що змінить розмитнення через «Дію»

Про «людський» чинник у справі розмитнення авто добре відомо українській владі. Щоб його прибрати, оформлення машин хочуть перенести в «Дію». «Мінфін» вже докладно писав про цю ініціативу. У Раді зареєстровано законопроєкт № 10380, який прописує митне очищення за новими правилами.

Як заявив голова Мінцифри Михайло Федоров, головне завдання нової послуги — виявитися від «ручного» оформлення та автоматизувати визначення митної вартості авто. Федоров впевнений, що це вб'є корупцію і зробить розмитнення прозорим та зручним, сама процедура займатиме не більше години та коштуватиме дешевше, завдяки відмові від послуг митних брокерів.

Учасники ринку налаштовані не так оптимістично. Як каже голова Autoconsulting Олег Омельницький, все залежить від того, як випишуть остаточну редакцію проєкту. Адже «Дія» теж може рахувати неправильно — все залежить від того, якому алгоритму її навчать.

Наприклад, у нинішній версії проєкту не передбачено окремого алгоритму розмитнення для авто після ДТП. Тобто система може оцінити їх у таку суму, як і авто без пошкоджень.

«Незрозуміло також, чи залишать альтернативу — розмитнювати авто через „Дію“ чи так, як зараз — через брокерів та митницю. У цьому випадку водії просто шукатимуть варіанти — подивляться, скільки їм нарахують „Дія“ та брокер, і виберуть, де вигідніше. У цьому випадку корупційні схеми, коли за певну суму можна буде „виторгувати“ знижку, найімовірніше, залишаться», — підсумував Бучацький.