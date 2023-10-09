Офіційні переговори — формальність: що насправді ЄС вимагатиме за вступ України

В одному з провідних міжнародних видань Politico минулого тижня було опубліковано низку статей про труднощі на шляху України до ЄС, зокрема, про високу корупцію та зростання невдоволення можливим вступом України до Союзу. Про що сигналізують такі публікації та до чого варто готуватись нашій державі, розповіла ексзамміністра закордонних справ із питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

Свіжі заголовки в Politico — чудова ілюстрація процесів, що розпочалися в ЄС після того, як наш вступ до Євросоюзу став цілком реальним. Саміт в іспанській Гранаді підняв на поверхню суть внутрішньоєвропейських дискусій. За ними треба стежити, бо їх зміст вже найближчим часом перетвориться на жорстку переговорну позицію ЄС.

Ця переговорна позиція аж ніяк не стосуватиметься виключно впровадження норм законодавства ЄС в Україні, як ми до цього звикли раніше. Вона буде жорсткою та цинічною, і на неї жодним чином не впливатимуть наші «європейські амбіції» та вже традиційна мегаломанія в планах.

Чому я так у цьому впевнена?

Бо твердження Юнкера про корупцію, безумовно, перетвориться на вимогу перевірки: «А як Україна застосовує вимоги ЄС у своєму законодавстві? Чи бізнес часом не обходить їх, просто даючи хабарі?»

Історія з обрахунками сум із бюджету ЄС, необхідних після вступу України, ставить питання: «А як держави ЄС, що втратять мільярдні дотації, компенсують їх собі?». Або ж: «Яким буде внесок України в економіку цих країн?». Відповіді на це питання немає, але воно вже поставлене дуже чітко і не зникне після перемовин. Один із варіантів відповіді — це можливість компаніям із цих держав заробляти в Україні. І про це доведеться говорити.

Класична структура переговорів, вироблена ЄС за роки, буде, радше, формальним фасадом. Найцікавішими будуть вимоги, які ставитимуться на «технічному рівні». Йдеться про ставки податків, які треба виводити на рівень ЄС, про структуру власності великих компаній з побажаннями мати акціонерів із ЄС, тощо…

Є очевидним, що ми здатні схвалити всі необхідні закони та формально виконати вимоги за 2 роки, як це визначено наразі. Але доки ЄС не отримає відповіді на глибші питання, наш вступ до Євросоюзу або гальмуватиметься, або відбуватиметься на умовах, які остаточно «покладуть на лопатки» залишки українського бізнесу.

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І навіть формула «спочатку реформа ЄС, а потім вступ України» — це теж про вимоги до нас. Йдеться не просто про зміну правил, за якими рішення про вступ України можна пришвидшити. Йдеться саме про визначення нашого місця та внеску в ЄС.