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9 жовтня 2023, 8:40 Читать на русском

Офіційні переговори — формальність: що насправді ЄС вимагатиме за вступ України

В одному з провідних міжнародних видань Politico минулого тижня було опубліковано низку статей про труднощі на шляху України до ЄС, зокрема, про високу корупцію та зростання невдоволення можливим вступом України до Союзу. Про що сигналізують такі публікації та до чого варто готуватись нашій державі, розповіла ексзамміністра закордонних справ із питань європейської інтеграції Олена Зеркаль.

В одному з провідних міжнародних видань Politico минулого тижня було опубліковано низку статей про труднощі на шляху України до ЄС, зокрема, про високу корупцію та зростання невдоволення можливим вступом України до Союзу.

Свіжі заголовки в Politico — чудова ілюстрація процесів, що розпочалися в ЄС після того, як наш вступ до Євросоюзу став цілком реальним. Саміт в іспанській Гранаді підняв на поверхню суть внутрішньоєвропейських дискусій. За ними треба стежити, бо їх зміст вже найближчим часом перетвориться на жорстку переговорну позицію ЄС.

Ця переговорна позиція аж ніяк не стосуватиметься виключно впровадження норм законодавства ЄС в Україні, як ми до цього звикли раніше. Вона буде жорсткою та цинічною, і на неї жодним чином не впливатимуть наші «європейські амбіції» та вже традиційна мегаломанія в планах.

Чому я так у цьому впевнена?

Бо твердження Юнкера про корупцію, безумовно, перетвориться на вимогу перевірки: «А як Україна застосовує вимоги ЄС у своєму законодавстві? Чи бізнес часом не обходить їх, просто даючи хабарі?»

Історія з обрахунками сум із бюджету ЄС, необхідних після вступу України, ставить питання: «А як держави ЄС, що втратять мільярдні дотації, компенсують їх собі?». Або ж: «Яким буде внесок України в економіку цих країн?». Відповіді на це питання немає, але воно вже поставлене дуже чітко і не зникне після перемовин. Один із варіантів відповіді — це можливість компаніям із цих держав заробляти в Україні. І про це доведеться говорити.

Класична структура переговорів, вироблена ЄС за роки, буде, радше, формальним фасадом. Найцікавішими будуть вимоги, які ставитимуться на «технічному рівні». Йдеться про ставки податків, які треба виводити на рівень ЄС, про структуру власності великих компаній з побажаннями мати акціонерів із ЄС, тощо…

Є очевидним, що ми здатні схвалити всі необхідні закони та формально виконати вимоги за 2 роки, як це визначено наразі. Але доки ЄС не отримає відповіді на глибші питання, наш вступ до Євросоюзу або гальмуватиметься, або відбуватиметься на умовах, які остаточно «покладуть на лопатки» залишки українського бізнесу.

Читайте також: Україна може отримати 186 мільярдів євро після вступу до ЄС — FT

І навіть формула «спочатку реформа ЄС, а потім вступ України» — це теж про вимоги до нас. Йдеться не просто про зміну правил, за якими рішення про вступ України можна пришвидшити. Йдеться саме про визначення нашого місця та внеску в ЄС.

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Коментарі - 6

+
+29
Rubi0
Rubi0
9 жовтня 2023, 9:01
#
Признание украинских дипломов будет хороший шаг показать серьезность намерений ЕС по интеграции Украины, а не бла бла бла. Миллионы наших беженцев там не могут реализоваться профессионально по этой причине, хотя европейская боллонская система образования действует в Украине уже почти 20 лет. Я честно не понимаю зачем тогда ее водили делали все эти модные реформы, если ЕС не признает дипломы хотябы топ 5 — 10 вузов Украины.
+
+42
neverice
neverice
9 жовтня 2023, 9:18
#
Та визнають в ЄС наші дипломи без проблем. Принаймні, на законодавчому рівні питань немає. І тисячі працюючих лікарів в Німеччині тому підтвердження. Бо диплом лікаря — один з найскладніших в плані відповідальності.
Питання стоїть зазвичай лише у знанні мови. Плюс ще може бути актуальність професії. Бо, наприклад, юрист навряд чи добре знає законодавство всіх інших країн.
+
+30
yarg
yarg
9 жовтня 2023, 9:25
#
«Один із варіантів відповіді — це можливість компаніям із цих держав заробляти в Україні. І про це доведеться говорити.»

да. видимо придется разрешить немецким компаниям строить у нас заводы…
+
+15
SkrudjMacduck
SkrudjMacduck
9 жовтня 2023, 10:25
#
Не про дозволи німцям… а про дозволи на підключення до мереж, про свавілля місцевих князьків звиділенням земель.
+
+15
Riojas
Riojas
9 жовтня 2023, 10:40
#
Радует, что подход «нас должны принять в ЕС потому, что мы этого 10 лет добивались и вообще сейчас защищаем всех кругом» сменился на более реалистичный «а с чем мы вообще приходим к столу?» и что мы можем предложить ЕС.
+
0
Ranet
Ranet
9 жовтня 2023, 11:04
#
Любому здравомыслящему политику, уже не говоря о предпринимателях, это было понятно, изначально. Но как она пела, будучи в МИДе 😂
Интересно, в скольки наблюдательных советах сейчас эта дама харчуется? И что ее там уже не устраивает?
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