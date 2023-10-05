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5 жовтня 2023, 10:53 Читать на русском

Скільки заплатять європейці за вступ України до ЄС і чи готові вони до цього

Вступ України до ЄС коштуватиме європейцям десятки мільярдів щороку. На що мають піти ці гроші і, головне, чи готові члени Союзу їх витрачати, розмірковує експрезидент Київстар Петро Чернишов.

Вступ України до ЄС коштуватиме європейцям десятки мільярдів щороку.

Вартість підтримки України

Роздуми на дивані — але з цифрами. Ми вже довго читаємо, як усі євробюрократи хочуть бачити Україну у Євросоюзі. І віримо, і радіємо. А ось газета Financial Times, яка пише для реальних людей, а не пропаганду для «рожевих поні», написала деякі цифри.

І я колись це читаю — розумію, що дуже важко буде Україні потрапити до ЄС.

Спочатку про терміни. У ЄС є загальний бюджет, куди багаті країни «здають» гроші, а бідні країни їх звідти отримують.

Основні статті видатків цього бюджету:

САР, або Загальна Сільськогосподарська політика — це найбільша стаття видатків загального бюджету. Головних завдань тут два: стабілізувати дохід фермерів у хороші та погані роки (коли врожай хороший чи ні), і керувати попитом та пропозицією на ринках ЄС — так, щоб фермери не страждали від зовнішніх чинників. Так, ви зараз скажете, що це все дуже не ринково, — а хто сказав, що ЄС — це ринкова структура?

У цей САР платять гроші всі країни, а отримують ті, де багато фермерів (переважно, Франція та Іспанія).

І Cohesion Funds — простыше кажучи, це про те, як інфраструктуру (дороги, мости, аеропорти тощо) відсталих країн привести до рівня багатих. У цей Фонд платять багаті країни (Німеччина, Франція, Нідерланди, переважно), а отримують бідні — тому, наприклад, у Португалії та Польщі стали такі гарні дороги. А в Греції — не стали, — вони гроші теж отримували, але витратили їх (як би м'яко сказати) нецільовим чином.

Так от, ЄС має формули, що залежать від доходу на душу населення країн, кількості фермерів і багато іншого. ЄС порахував, скільки ж Україна отримуватиме грошей за цими двома статтями, і якими будуть наслідки для інших країн. Але нікому не повідомив, а якісь «джерела» злили цю інформацію газеті.

Так от, за статтею САР Україна має отримувати приблизно 14 млрд євро на рік, а на розвиток інфраструктури — ще приблизно 9 млрд на рік (нагадаю, що до війни програма «Велике Будівництво» коштувала приблизно $4 млрд на рік).

Хто не готовий платити

А ось наслідки для інших: за САР фермерам із існуючих країн потрыбно буде зрізати «видачу грошей» на 20% — що дуже багато!

А за статтею «інфраструктура» — 9 країн-членів ЄС раптово більше не отримуватимуть гроші (серед них Чехія, Естонія, Литва тощо), бо з додаванням України, Молдови та шести балканських країн раптово стануть уже «багатими» країнами ЄС.

І важливо знати, що поки що всі рішення в ЄС приймаються одноголосно (ми це бачимо на прикладі Угорщини, яка може гальмувати допомогу Україні, скільки захоче). І також, що бунт французьких фермерів може повалити будь-який уряд у цій країні.

І як же ми думаємо за таких умов Україну прийматимуть до ЄС?

Ну і так само почнуть ставити питання і про Україну, — а ті 14 млрд на рік — чи підуть вони реальним бідним українським фермерам, чи агробаронам? Чи ще комусь? З огляду на багаті традиції нашої корупції — відповідь поки що незрозуміла.

Читайте також: 9 реформ для України, щоб отримувати допомогу: чому саме їх обрали для нас?

І також, якщо порівняти Україну з Грецією, то там корупція мінімальна. Які та куди дороги і мости ми будуватимемо за 9 млрд на рік?

Автор:
Чернишов Петро
підриємець, екс-президент Київстар Чернишов Петро
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Коментарі - 2

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nitrolog
nitrolog
5 жовтня 2023, 11:34
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yarg
yarg
5 жовтня 2023, 13:34
#
«І також, якщо порівняти Україну з Грецією, то там корупція мінімальна. Які та куди дороги і мости ми будуватимемо за 9 млрд на рік?»

та да…
толкьо греки лет за 10 неизвестно куда разворовали миллиардов 200 евро.
У них целые города были населены поголовно «слепыми» гражданами , получающими огромные пособия по инвалидности.
А наша «страшная коррупция» - мер города незаконно построил ларек с шаурмой. Прокурор взял 10000 долларов взятки… и тому подобное…
по греческим меркам — это вообще не коррупция. «Это жизнь».
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