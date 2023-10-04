Україна може отримати 186 мільярдів євро після вступу до ЄС — FT

Мінфін - Курси валют України

Встановити
%Бонус від Мінфіну
русский
Валюта
Міжбанк
Курси в банках
Валютний аукціон
НБУ
Мобільний додаток
Конвертер
Форум
Курси по API
Для договорів
Visa/Mastercard
Форекс
Курси для сайтів
Прогноз курсу
Депозити
Бонус до депозитів
Підтвердження депозиту
Огляд ставок
Питання та відповіді
Умови акції
Промокод
Переможці акції
Історії учасників
Кредити
Кредити онлайн
Картки
Іпотека
Рейтинг МФО
Мікрофінансові організації
Банки
Інтернет-банки
Народний рейтинг
Рейтинг стійкості
Ренкінг НБУ
Відгуки
Акції
Рахунки для бізнесу
Контакти банків
Страхування
КАСКО
Рейтинг КАСКО
ОСЦПВ
Рейтинг ОСЦПВ
Медицина
Туризм
Відгуки
Страхові компанії
Акції
Інвестиції
Каталог брокерів
Інвестиційні пропозиції
Академія
Криптовалюта
Каталог криптобірж
Індекси
Ціни на АЗС
Індекс інфляції
Мінімальна зарплата
Середня зарплата
Прожитковий мінімум
ВВП України
ПДФО
Комунальні тарифи
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
НерухомістьРейтинг забудовниківРейтинг забудовників передмістяНовини нерухомостіЗабудовникиАкції забудовників
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
КриптовалютаКаталог криптобірж
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
Бонус від Мінфіну
СпецпроектиРекламні лонгріди
Валюта
ВалютаМіжбанкКурси в банкахВалютний аукціонНБУМобільний додатокКонвертерФорумКурси по APIДля договорівVisa/MastercardФорексКурси для сайтівПрогноз курсу
Депозити
ДепозитиБонус до депозитівПідтвердження депозитуОгляд ставокПитання та відповідіУмови акціїПромокодПереможці акціїІсторії учасників
Кредити
КредитиКредити онлайнКарткиІпотекаРейтинг МФОМікрофінансові організації
Банки
БанкиІнтернет-банкиНародний рейтингРейтинг стійкостіРенкінг НБУВідгукиАкціїРахунки для бізнесуКонтакти банків
Страхування
СтрахуванняКАСКОРейтинг КАСКООСЦПВРейтинг ОСЦПВМедицинаТуризмВідгукиСтрахові компаніїАкції
Інвестиції
ІнвестиціїКаталог брокерівІнвестиційні пропозиціїАкадемія
Криптовалюта
КриптовалютаКаталог криптобірж
Індекси
ІндексиЦіни на АЗСІндекс інфляціїМінімальна зарплатаСередня зарплатаПрожитковий мінімумВВП УкраїниПДФОКомунальні тарифи
ВхідРеєстрація

Змінити мову на русский

4 жовтня 2023, 12:43 Читать на русском

Україна може отримати 186 мільярдів євро після вступу до ЄС — FT

►Читайте сторінку«Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Вступ України до ЄС, згідно з внутрішніми оцінками спільного бюджету Євросоюзу, дасть Україні право на отримання близько 186 млрд євро впродовж семи років.
Фото: depositphotos
Вступ України до ЄС, згідно з внутрішніми оцінками спільного бюджету Євросоюзу, дасть Україні право на отримання близько 186 млрд євро впродовж семи років. Про це пише Financial Times.

Зазначається, що фінансовий результат приєднання України, Молдови, Грузії та шести балканських держав до існуючого бюджету ЄС на 2021−2027 роки становитиме 256,8 мільярда євро. Наслідки для існуючих країн-членів включатимуть скорочення субсидій на сільське господарство приблизно на п'яту частину.

За оцінками, з дев'ятьма новими країнами-членами поточний бюджет збільшиться на 21% до 1,47 трлн євро.

Застосовуючи нинішні правила, Україна матиме право на отримання 96,5 млрд євро в рамках Спільної аграрної політики ЄС упродовж семи років. Така фінансова зміна приведе до скорочення сільськогосподарських субсидій для країн-членів приблизно на 20%.

Читайте: Європарламент схвалив перегляд бюджету ЄС з €50 млрд для України

Україна також отримає право на 61 млрд євро з фондів згуртованості ЄС, які спрямовані на покращення інфраструктури в бідніших країнах-членах. Після приєднання дев'яти нових країн-членів, Чехія, Естонія, Литва, Словенія, Кіпр і Мальта більше не матимуть права на фінансування з фондів згуртованості.

Україна стане найбільшим отримувачем субсидій в ЄС з 41,1 млн га сільськогосподарських угідь, відтіснивши Францію на друге місце. Це означатиме, що виплати для існуючих отримувачів знизяться на 20,3% на гектар відповідних сільськогосподарських угідь.

Окрім України, приєднання інших восьми країн коштуватиме загалом 29,9 млрд євро виплат.

«Ці цифри нікого не влаштують. Вони ясно дають зрозуміти, що для вступу України до ЄС необхідна докорінна реформа бюджету ЄС і його основних політик або що все українське питання має вирішуватися інноваційно і поза межами існуючих бюджетних структур ЄС», — сказав керуючий директор з питань Європи в Eurasia Group Муджтаба Рахман.

У документі секретаріату Ради ЄС окреслюються можливості для ЄС від розширення, включаючи посилення геополітичного впливу ЄС, збільшення розміру внутрішнього ринку блоку на 66 млн осіб до 517 млн осіб та розв'язання проблеми нестачі робочої сили.

Вступ дев'яти країн приведе до низки «далекосяжних» коригувань, які можуть включати значне збільшення чистих бюджетних внесків з боку багатших країн, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди. У документі йдеться про необхідність «перехідних періодів і захисних заходів».

«Всі держави-члени повинні будуть платити більше до бюджету ЄС і отримувати менше з нього; багато країн-членів, які зараз є чистими реципієнтами, стануть чистими платниками», — йдеться у висновку документа секретаріату Ради ЄС.

Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 5

+
+73
StraightEdge
StraightEdge
4 жовтня 2023, 13:07
#
Морковка
+
+30
Riojas
Riojas
4 жовтня 2023, 13:13
#
Так и вижу, как поляки например с этим соглашаются
+
0
Rubi0
Rubi0
4 жовтня 2023, 15:10
#
100 % они прям ждут когда «96,5 млрд евро в рамках Совместной аграрной политики ЕС на протяжении семи лет.» уйдет Украине. Пора переосмыслить уже кем мы будем в ЕС, промышленность уже распределена между той же Германией Францией Италией, аграрка тоже, Поляки думаю тут первые будут ставить палки в колеса когда действительно будет перспектива вступления, роль нахлебников уже распределена между Прибалтикой, да и у нас население одной области больше чем вся Эстония, так в качестве кого мы там будем?
+
+30
Oligarh
Oligarh
4 жовтня 2023, 13:13
#
Думаю реально получить фигуру из одного пальца которая будет стоять на площади где ниб
+
0
Vlad98
Vlad98
4 жовтня 2023, 14:11
#
Скільки можна писати казочки про ЄС? Тим більше після останньої заяви від ЄС про в кращому випадку 2030 рік і виконання невиконуваних умов?
Щоб залишити коментар, потрібно увійти або зареєструватися
 
сторінку переглядає PastoreFrom и 21 незареєстрований відвідувач.
Новини по темі
Всі новини
Зв'язатися з забудовником
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами