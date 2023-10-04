Україна може отримати 186 мільярдів євро після вступу до ЄС — FT

Зазначається, що фінансовий результат приєднання України, Молдови, Грузії та шести балканських держав до існуючого бюджету ЄС на 2021−2027 роки становитиме 256,8 мільярда євро. Наслідки для існуючих країн-членів включатимуть скорочення субсидій на сільське господарство приблизно на п'яту частину.

За оцінками, з дев'ятьма новими країнами-членами поточний бюджет збільшиться на 21% до 1,47 трлн євро.

Застосовуючи нинішні правила, Україна матиме право на отримання 96,5 млрд євро в рамках Спільної аграрної політики ЄС упродовж семи років. Така фінансова зміна приведе до скорочення сільськогосподарських субсидій для країн-членів приблизно на 20%.

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Україна також отримає право на 61 млрд євро з фондів згуртованості ЄС, які спрямовані на покращення інфраструктури в бідніших країнах-членах. Після приєднання дев'яти нових країн-членів, Чехія, Естонія, Литва, Словенія, Кіпр і Мальта більше не матимуть права на фінансування з фондів згуртованості.

Україна стане найбільшим отримувачем субсидій в ЄС з 41,1 млн га сільськогосподарських угідь, відтіснивши Францію на друге місце. Це означатиме, що виплати для існуючих отримувачів знизяться на 20,3% на гектар відповідних сільськогосподарських угідь.

Окрім України, приєднання інших восьми країн коштуватиме загалом 29,9 млрд євро виплат.

«Ці цифри нікого не влаштують. Вони ясно дають зрозуміти, що для вступу України до ЄС необхідна докорінна реформа бюджету ЄС і його основних політик або що все українське питання має вирішуватися інноваційно і поза межами існуючих бюджетних структур ЄС», — сказав керуючий директор з питань Європи в Eurasia Group Муджтаба Рахман.

У документі секретаріату Ради ЄС окреслюються можливості для ЄС від розширення, включаючи посилення геополітичного впливу ЄС, збільшення розміру внутрішнього ринку блоку на 66 млн осіб до 517 млн осіб та розв'язання проблеми нестачі робочої сили.

Вступ дев'яти країн приведе до низки «далекосяжних» коригувань, які можуть включати значне збільшення чистих бюджетних внесків з боку багатших країн, таких як Німеччина, Франція та Нідерланди. У документі йдеться про необхідність «перехідних періодів і захисних заходів».

«Всі держави-члени повинні будуть платити більше до бюджету ЄС і отримувати менше з нього; багато країн-членів, які зараз є чистими реципієнтами, стануть чистими платниками», — йдеться у висновку документа секретаріату Ради ЄС.