Фіксований курс скасовано: Як НБУ ним «керуватиме» та чи девальвує гривня

Навіщо змінювати режим

Основна причина — режим фіксованого курсу вичерпав свій стабілізаційний потенціал. Населення та бізнес почали звикати до незмінного курсу — чим далі, тим складніше було б відмовлятись від режиму прив’язки, і тим довшим, і ризикованішим було б повернення до нормальності.

Керована гнучкість курсу дозволить НБУ активніше послаблювати обмеження на рух капіталу, оскільки ринок поступово відновлюватиме здатність до (обмеженої) самокорекції. В (далекій) перспективі курс стане гнучким, як до війни, і зможе виконувати функцію запобіжника від зовнішніх шоків.

Що зміниться, чи буде девальвація?

В перспективі декількох місяців практично нічого не зміниться. При фіксованому курсі НБУ кожен день продавав валюту зі своїх резервів. Рівно стільки, щоб задовільнити дефіцит валюти на міжбанківському ринку. Тепер НБУ так само продаватиме валюту з резервів, але трошки менше, чи трошки більше, ніж дефіцит валюти на ринку, і дозволить офіційному курсу рухатись донизу і вгору на дельту, яку в перші тижні, найімовірніше, взагалі важко буде помітити неозброєним оком.

В подальшому НБУ збільшуватиме амплітуду коливань курсу, а їх напрям більше відповідатиме змінам у стані платіжного балансу і валютного ринку. Тобто буде і девальвація, і зміцнення. Що саме переважатиме — залежатиме від купи факторів, серед основних: тривалість бойових дій, пропускна здатність експортних шляхів, обсяги міжнародної допомоги.

Фінальна мета Нацбанку — повернутись до повноцінного інфляційного таргетування і плаваючого курсу. Але, зважаючи на ризики війни, це ще буде нескоро, і НБУ ще довгий час братиме активну участь у вирівнюванні дисбалансів на валютному ринку.

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Чому саме зараз?

Насправді, НБУ вже давно планував відійти від фіксованого курсу, який був введений в перший день повномасштабного вторгнення для стабілізації ринку, і відкрито оголошував про свої плани (хоча, за моїми спостереженнями, до останнього часу мало хто звертав на увагу на заяви Нацбанку).

Втілити ці наміри у життя дозолила економічна ситуація, яка за останні півроку ситуація суттєво покращилась. Ще на початку року зміна режиму була б дуже ризикованою і недоречною.

Так, взимку НБУ продавав із резервів 3,0 млрд дол США на місяць, на готівковому ринку долар можна було купити не менше ніж за 40 грн, а резерви НБУ ледве дотягували до рівня кінця 2021 року. Але влітку дефіцит валюти на міжбанку скоротився до 1,5−2,0 млрд дол, резерви Нацбанку перетнули позначку 40 млрд дол США, оновивши історичний (!) рекорд, а готівковий курс впритул наблизився до офіційного. В серпні-вересні на валютному ринку спостерігалась деяка нервовість, готівковий курс поповз вгору, НБУ продавав більше валюти на міжбанку (2,4−2,6 млрд на місяць), резерви Нацбанку припинили зростати. Проте, загалом, ситуація на ринку залишається набагато кращою, ніж на почату року.

При цьому інфляція продовжувала стрімко знижуватись — в серпні показник інфляції знизився до 8,6% р/р — це в тричі менше, ніж з 26,6% у грудні минулого року, а економічна активність відновлювалась, що добре відчули компанії, орієнтовані на внутрішнього споживача.

Ключову роль в цьому покращенні зіграла міжнародна допомога. Попри повномасштабну війну, Україна має повноцінну програму з МВФ. Із початку року країна регулярно отримувала близько 4 млрд дол на місяць міжнародної фінансової підтримки (на додаток до військової).

Тому для експертної спільноти рішення Нацбанку не стало сюрпризом, ми очікували зміну режиму вже декілька місяців.

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Які ризики?

Ми живемо в буремні часи і ризиків не уникнути. Попереду на нас чекає ще одна складна зима з ймовірними обстрілами енергетичної інфраструктури і падінням експорту окремих товарів на фоні сезонного збільшення імпорту. І от буквально на вихідних кристалізувались ризики недонадходження обсягів міжнародної допомоги через складну політичну ситуацію в США.

Навряд чи НБУ з його крутою аналітичною командою не помітив цих ризиків. Той факт, що зазвичай консервативний Нацбанк наважився на зміну режиму, свідчить про його впевненість у завтрашньому і навіть в післязавтрашньому дні.

Серед основних причин такої впевненості — високий рівень резервів, співпраця з МВФ, новий пакет допомоги на суму 50 млрд євро на 4 роки від ЄС. Також не забуваємо, що продовжують діяти суворі обмеження на виведення капіталу, які НБУ планує послаблювати, залежно від ситуації на ринку, але може і посилити — у випадку непередбачуваних шоків.