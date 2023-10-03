Ситуація міжбанку. Що відбувається з курсом долара (оновлюється)

Після переходу з 3 жовтня на керований гнучкий обмінний курс обсяг торгів на міжбанку зріс у 92 рази, порівняно з вчора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ситуація на міжбанку

2 жовтня загальний обсяг міжбанківських валютних торгів на платформі Bloomberg за підсумками дня становив лише $2,5 млн, а 3 жовтня станом на 11:18 він уже досяг $229,8 млн, завдяки чому і було досягнуто 92-го зростання.

Національний банк із ранку досить активно задовольняв заявки банків на купівлю долара по 36,55 грн/$ на Bloomberg.

На другій торговельно-інформаційній системі — Refinitive — регулятор долар на продажу не пропонував.

На старті торгів у вівторок точкові угоди вже пішли нижче звичного рівня 36.9343.



До 10 ранку міжбанківський ринок досяг рівня 36.60/65.

Після 10:00 котирування опустились вже до відміток 36.58/62.

Готівковий ринок в сегменті обмінних пунктів торгується в діапазоні 38.00/38.40.

В банках готівковий долар дешевше: 37.25/37.85~37.70/38.20



Ближче до 11:00 ринок стабілізувався на рівні 36.55/60.

Що відбувається з курсом долара

Станом на 11:00 долар на міжбанку торгується за 36,55/36,60.

«На торгах по долару йде досить активний продаж валюти, що збиває котирування. Багато гравців підозрюють, що це робить Нацбанк, щоб збити будь-які девальваційні настрої в перший день введення нового режиму „курсової гнучкості“. Ідуть операції з лотів до $1 млн», — каже фінансовий аналітик «Мінфіну» Олексій Козирев.

Фото: Торги 3 жовтня

Фото: Торги 2 жовтня

Читайте: НБУ переходить на керований гнучкий обмінний курс

Перед обідньою перервою ринок стабілізувався на рівні 36.61/65.