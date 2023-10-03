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3 жовтня 2023, 11:43 Читать на русском

Ситуація міжбанку. Що відбувається з курсом долара (оновлюється)

Після переходу з 3 жовтня на керований гнучкий обмінний курс обсяг торгів на міжбанку зріс у 92 рази, порівняно з вчора.

Після переходу з 3 жовтня на керований гнучкий обмінний курс обсяг торгів на міжбанку зріс у 92 рази, порівняно з вчора.

► Читайте сторінку «Мінфіну» у фейсбуці: головні фінансові новини

Ситуація на міжбанку

2 жовтня загальний обсяг міжбанківських валютних торгів на платформі Bloomberg за підсумками дня становив лише $2,5 млн, а 3 жовтня станом на 11:18 він уже досяг $229,8 млн, завдяки чому і було досягнуто 92-го зростання.

Національний банк із ранку досить активно задовольняв заявки банків на купівлю долара по 36,55 грн/$ на Bloomberg.

На другій торговельно-інформаційній системі — Refinitive — регулятор долар на продажу не пропонував.

На старті торгів у вівторок точкові угоди вже пішли нижче звичного рівня 36.9343.

До 10 ранку міжбанківський ринок досяг рівня 36.60/65.

Після 10:00 котирування опустились вже до відміток 36.58/62.

Готівковий ринок в сегменті обмінних пунктів торгується в діапазоні 38.00/38.40.

В банках готівковий долар дешевше: 37.25/37.85~37.70/38.20

Ближче до 11:00 ринок стабілізувався на рівні 36.55/60.

Що відбувається з курсом долара

Станом на 11:00 долар на міжбанку торгується за 36,55/36,60.

«На торгах по долару йде досить активний продаж валюти, що збиває котирування. Багато гравців підозрюють, що це робить Нацбанк, щоб збити будь-які девальваційні настрої в перший день введення нового режиму „курсової гнучкості“. Ідуть операції з лотів до $1 млн», — каже фінансовий аналітик «Мінфіну» Олексій Козирев.

Фото: Торги 3 жовтня

Фото: Торги 2 жовтня

Читайте: НБУ переходить на керований гнучкий обмінний курс

Перед обідньою перервою ринок стабілізувався на рівні 36.61/65.

Автор:
Ярослав Голобородько
Редактор стрічки новин Ярослав Голобородько
Пише на теми: Макроекономіка, фондовий ринок, криптовалюта
Джерело: Мінфін
Коментувати

Коментарі - 28

+
+30
Alex2006
Alex2006
3 жовтня 2023, 12:02
#
Мда, знову клікбейк. писати про 92 рази і не надавати цифр — таке собі.
+
0
yarg
yarg
3 жовтня 2023, 12:15
#
Это ж на утро. а все основное — после обеда.
ну была вчера 1000 долларов на этот момент , сегодня — 92 тысячи…
+
+111
Roofil
Roofil
3 жовтня 2023, 12:07
#
Гнати цю зелену плісняву з України і буде порядок!
+
+245
BatonUA
BatonUA
3 жовтня 2023, 12:31
#
Це про старі долари?
+
0
Gazzbut
Gazzbut
3 жовтня 2023, 15:01
#
Та да разница между старім и новім у менял до 40коп
+
+30
Genna Smatko
Genna Smatko
3 жовтня 2023, 12:41
#
Як говорять курки ну що понеслись.
+
0
Антон Куминов
Антон Куминов
3 жовтня 2023, 12:53
#
Хоть бы плебеи не побежали покупать эти пару дней. Амен
+
0
Riojas
Riojas
3 жовтня 2023, 13:19
#
По наличке пока не бегут, рост копеек 20.
+
0
Alex2006
Alex2006
3 жовтня 2023, 13:22
#
Невже таки зробили висновки після минулорічних збитків від купівлі долару по 40+ :)
+
+30
Riojas
Riojas
3 жовтня 2023, 13:34
#
Посмотрим. Ситуация «кто не купил сегодня по 38.5, потом сильно пожалеет» вполне возможна.
+
0
Alex2006
Alex2006
3 жовтня 2023, 13:52
#
Яким чином? Можете пояснити ситуацію, у якій пожалкують ті, хто сьогодні замість купівлі долару по 38.5 купить облігації Євпаторія?
+
+77
penetrator1963
penetrator1963
3 жовтня 2023, 14:28
#
Уважаемый, вы несёте чушь. покупайте свои облигации сколько угодно. тошнит читать бред про укрепление гривны, про откат курса к 27 грн/$, когда уже сегодня на межбанке НБУ залил 400+ лямов. летом это были недельные объёмы, а пока только первый день. а зимой спрос вырастет. аграрии всё что могли завести от продаж, уже завели в страну. похолодает, начнётся импорт электроэнергии. расходы на армию увеличиваются, потому что расширили список тех, кто получает 100к вместо 30к. помощь будет уменьшаться, потому что с коррупцией никто бороться не собирается в высших эшелонах власти. а ультиматумы Зеленского, типа давайте денег, а то мы проиграем, уже всем надоели. Маск уже в открытую пилит мемы на ЗЕ. и я бы на месте некоторых был поскромнее, отписываясь ему в комменты. девальвация неизбежна. в мгновенную *** от 37 до 70 за неделю я не верю, но по 1−2 гривны в месяц очень даже реальный сценарий. тех рекордных 40 ярдов ЗВР такими темпами, как сейчас, хватит максимум до конца зимы. не будем забывать, что их высушивать в ноль не будут. 20+ ярдов всё равно будет дно. пришло время обесценивания гривны, от этого никуда не денешься, война в стране. и смеяться в лицо людям, которые затарились баксом, вместо того чтобы продолжать сидеть в гривне, не совсем адекватно.
+
+15
Alex2006
Alex2006
3 жовтня 2023, 14:54
#
Так то не важливо скільки там НБУ зливає під час війни у такі моменти коли очікує паніку. 27 — це прогноз на час після перемоги і чому так буде — усе ж розписав. Ну і різниця між нами в тому, що у мене є справджені прогнози, а у вас — лише відірвані від реальності уявлення, нав’язані кабанчиками. З часом самі усе побачите і перевірите, як і мої попередні прогнози, що вже збулись :)
До речі, може хоч ви зможете пояснити ситуацію, у якій пожалкують ті, хто сьогодні замість купівлі долару по 38.5 купить облігації Євпаторія? А то автор щось зник, як тільки дійшло до деталей...)
+
+15
Gazzbut
Gazzbut
3 жовтня 2023, 15:14
#
Ого після перемоги? може краще термін закінчення бойових дій вживати
+
0
Riojas
Riojas
3 жовтня 2023, 15:37
#
Если рассуждать критериями «после перемоги», то вполне логично иметь ликвидный актив, который потом будет стоить 27, но на каком-то этапе до перемоги может стоить все 45, и распоряжаться им, а не вбиться на год-два в гривну.
+
0
yarg
yarg
3 жовтня 2023, 15:34
#
А я вам говорил что будет курс 200. лохи.
+
0
Riojas
Riojas
3 жовтня 2023, 15:31
#
Доступность этих инструментов для пересічного, как минимум. По доходности, я так понимаю, вы фиксируете курс 45.55 это если убрать вообще все расходы по обслуживанию и получить все 18.31%. Это не недостижимый курс, при этом вы свои деньги зафиксировали на год.
+
0
Rubi0
Rubi0
3 жовтня 2023, 13:42
#
Конечно, только еще есть те кто помнит что 10 лет назад на 36000 грн можно было купить 4500 долларов, а персонаж Яценюк говорил что пожалеете покупать по 9, 10, 11…. Плюс сегодня еще банки пока что не вздернули курс при покупке на депозит, как только он поползет хоть на 10 коп, вот тогда начнется
+
0
fae
fae
3 жовтня 2023, 13:47
#
Я ждал и 50 на новый год. Это было куда разумнее чем непонятно на чём держащийся 36.6
+
+15
Alex2006
Alex2006
3 жовтня 2023, 13:53
#
Ну, ті, хто нагрібся долару по 40+ і 70 чекали, і що? До війни кабанчики щороку так само чекали 30+, і що?)) То лише їх мрії, відірвані від реальності.
+
0
yarg
yarg
3 жовтня 2023, 13:33
#
Нене , пока пусть патриции затарятся.
+
+15
kegex
kegex
3 жовтня 2023, 13:30
#
Так смысл скупать валюту? дол. депозиты на месте по 37.3
+
0
krv77
krv77
3 жовтня 2023, 14:43
#
37.43 в райфе. А вы где по 37.3 берёте?
+
0
kegex
kegex
3 жовтня 2023, 14:48
#
TAS
+
0
uxui
uxui
3 жовтня 2023, 13:47
#
Ну что сказать, ну что сказать, устроены так люди, желают знать, желают знать, желают знать что будет))) Ахах
+
0
Alex2006
Alex2006
3 жовтня 2023, 13:54
#
Ну ви так і залишитесь у збитках від купівлі долару, як би не верещали тут про 70, олені не ведуться :)
+
0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
3 жовтня 2023, 15:34
#
03.10.2023 год… открытие рыночного курса в Украине… Всех успокоили долларов пока ещо достаточно, но скоро всё поменяется…
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0
Cheff spakuxa Kiev
Cheff spakuxa Kiev
3 жовтня 2023, 15:37
#
И да кстати, накупил ещо по 39,80 грн на все гроши… не жалею скоро и етот курс переделаем, да, но и подкупил по 37,39 грн за 1-у.е
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