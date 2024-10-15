Польська Żabka виходить на біржу: чи варто купувати її акції

Цього тижня на Варшавській фондовій біржі розпочнуться торги акціями найбільшої польської торговельної мережі Żabka Group, яка налічує близько 10,5 тис. магазинів. Компанія оцінюється у $5,5 млрд, а її розміщення стане одним з найбільших в історії Польщі. «Мінфін» розкаже про торговельну мережу та перспективи її акцій.

Найбільше IPO з 2020 року

Хоча акції Żabka ще не торгуються на фондовому ринку, IPO гіганту ритейлу вже провів наприкінці минулого тижня: акції було розподілено між інституційними інвесторами та приватними акціонерами за підпискою. Тепер очікується біржовий дебют — передбачається, що у вільний продаж на Варшавській біржі акції потраплять 17 жовтня.

За результатами IPO акції Żabka були оцінені за найвищим із запланованих діапазонів в 21,5 злотий (близько $5,5) за штуку. Виходячи з цього показника, капіталізація компанії становить $5,46 млрд.

«Великий інтерес до акцій нашої компанії серед інвесторів у Польщі та за кордоном дозволив нам встановити ціну на максимальному рівні цінового діапазону», — заявив генеральний директор Żabka Group Томаш Суханскі.

Загалом, розміщення дозволяє компанії залучити $1,6 млрд, що робить це IPO четвертим за розміром в історії польського ринку. Більше вдавалось залучати лише PKO Bank, страховій команії PZU, а безсумнівний лідер тут — місцевий портал електронної комерції Allegro, який у 2020 році провів IPO на $2,8 млрд.

Нинішня оцінка зробить Żabka шістнадцятою компанією за капіталізацією серед тих, які зараз торгуються на польському ринку. Щоправда, тут слід враховувати, що на місцевій біржі розміщено також акції глобальних корпорацій. Наприклад, іспанського банку Banco Santander, який оцінюється в $78 млрд.

Якщо ж порівнювати капіталізацію Żabka з іншими гігантами рітейлу, які представлені на місцевій біржі, то більшою вона виявиться лише у вже згаданого Allegro — $9,6 млрд, продуктової мережі Dino — $8,7 млрд та LPP (власника брендів одягу Reserved, House, Sinsay тощо) — $7,4 млрд.

Що таке Żabka

Розміщення акцій Żabka привертає особливу увагу інвесторів, оскільки це найбільша торговельна мережа Польщі за кількістю магазинів — наразі їх налічується близько 10,5 тис. При цьому кількість нових точок стрімко зростає. З початку цього року було відкрито майже 500 магазинів, а у 2023-му — 1100. Як зазначають в компанії, близько 17 млн. поляків живуть менше, ніж за 500 метрів від найближчого магазину Żabka.

Мережа розвиває формат магазинів «біля дому», тобто невеликих за площею і з обмеженим асортиментом товарів. Стрімкий розвиток мережі забезпечується тим, що магазини відкриваються за франшизою, а не безпосередньо компанією.

Наразі у мережі налічується близько 9 тис. партнерів-франчазі. Тобто більшості з них належить лише один магазин, яким він опікується. Мережа ж забезпечує логістику, визначає асортимент товарів, надає впізнаваний бренд та проводить підготовку працівників.

Як повідомляв «Мінфін», серед франчазі Żabka близько 500 українців і, як очікує операційний директор компанії Пшемислав Києвські, їхня кількість зростатиме.

Створено мережу у 1998 році, тоді було відкрито 7 перших торговельних точок. З того часу Żabka неодноразово переживала глобальні зміни, змінювалось брендування, асортимент товарів, з'явилися свої бренди продукції, власне кафе. Також кілька разів змінювались власники, зараз основний акціонер — одна з найбільших у світі компаній прямих інвестицій CVC Capital Partners. Незмінною лишається лише назва та концепція магазинів у кроковій доступності від дому.

Незважаючи на те, що Żabka — абсолютний лідер за кількістю магазинів, минулого року мережа зайняла в Польщі лише п'яте місце за розміром доходу, який становив 16 млрд злотих ($4,1 млрд). Лідер же за цим показником Biedronka, у якої 3500 магазинів, але суттєво більших за площею, що забезпечило дохід у 85 млрд. злотих ($21,6 млрд). Також більшими доходами можуть похвалитися мережі супермаркетів Lidl, Eurocash та Dino.

Фінансові показники компанії

Хоча за доходами Żabka і відстає від конкурентів, але мережа стрімко нарощує заробітки. Минулого року вони зросли на 28%, що означає другу найкращу динаміку серед десяти найбільших продуктових мереж країни.

За перше півріччя цього року компанія теж продемонструвала хороші показники. Порівняно з аналогічним періодом минулого року доходи зросли на 21,5%.

Операційний прибуток у першому півріччі цього року склав 574,1 млн. злотих ($146 млн.), що означає зростання на 57% порівняно з цим показником у 2023 р. Також Żabka отримала чистий прибуток у 58,2 млн. злотих ($14,8 млн.), хоча рік тому була збитковою.

Ситуація на фондовому ринку Польщі

Економіка Польщі — одна з нанайбільш динамічних в Європейському Союзі. За прогнозами, цього року ВВП країни зросте на 2,7%, а у наступному — на 3,2%.

Ключовий індекс країни WIG20, до якого входить 20 найбільших публічних компаній країни, за минулий рік зріс на 18,2%, хоча німецький DAX за той самий час додав 27,5%, а американський S&P 500 — 34%.

Якщо ж подивитися на більш довгострокову перспективу, то тут ситуація ще гірша. За останні 5 років WIG20 зріс лише на 8%, в той час як DAX — на 55%, а S&P 500 — 96%.

Знижується і роль фондового ринку в економіці країни. Якщо у 2007 році капіталізація місцевих публічних компаній становила 44% від ВВП, то зараз це лише 24% і зберігається тенденція до зниження цього показника.

Основна причина, на думку польських економістів, полягає в тому, що більшість поляків просто не вірить у можливість заробити на місцевому ринку акцій, а тому вільні кошти спрямовує в інші активи — в першу чергу, у нерухомість. Крім цього, фахівці звертають увагу на завелику вагу державних компаній на біржі і відсутність останнім часом значних подій на ринку.

На цьому фоні деякі оглядачі сподіваються, що гучне IPO Żabka допоможе оживити Варшавську біржу. До того ж, тут готується ще кілька великих розміщень — хорватського продуктового ритейлера Studenac і польської мережі медичних лабораторій Diagnostyka.

Потенціал росту

Żabka використовує стратегію бурхливого розвитку. Компанія ніколи не виплачувала дивідендів і не планує цього робити у середньостроковій перспективі.

Натомість вона хоче і надалі стрімко збільшувати свою торговельну мережу. За підсумками цього року планується відкриття 1100 нових магазинів, а в наступні три роки — ще 3 тис. Інвестори очікують, що така динаміка позитивно відобразиться і на ціні акцій.

«Żabka Group має непогані фундаментальні показники на момент ІРО, тому як довгострокова ідея може бути присутня в інвестиційних портфелях. Також великим додатковим плюсом даного ІРО вважаю той факт, що основний акціонер компанії, CVC Capital Partners, залишиться акціонером після публічного розміщення.

Тобто це не історія про те, коли фонди прямих інвестицій виводили компанії на ІРО для того, щоб швидше «обкешетись» по вищій ціні та вийти з капіталу емітента. В даному випадку прослідковується стратегічне бачення бізнесу основним акціонером і після виходу Żabka на ІРО", — розповів «Мінфіну» Сергій Гончаренко, керівник розвитку інвестиційних продуктів БТС Брокер.

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Водночас проти компанії грає загальна динаміка фондового ринку Польщі. А тому переконати поляків купувати її акції може бути значно складніше, ніж заходити в магазини мережі за повсякденними покупками.