Понад 500 українських підприємців володіють магазинами Żabka в Польщі

Понад 500 українських підприємців володіють магазинами Żabka за договором франшизи у Польщі, більшість із них — жінки. Про це повідомляється в пресрелізі Żabka Group, пише uamedia.eu.

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Що відомо

«За нашими оцінками, кількість українських франчайзі у Żabka продовжить зростати», — прокоментував операційний директор Żabka Polska Пшемислав Києвські.

Żabka — найбільша у Польщі мережа невеликих продуктових магазинів біля дому, що діє на основі франчайзингу. Мережа налічує 10 500 магазинів, якими керують 9000 франчайзі.

Мережа забезпечує навчання, необхідне ведення власного бізнесу, повністю мебльований і укомплектований магазин. Розпочати співпрацю з мережею можуть люди, яким необов'язково мати попередній досвід роботи у роздрібній торгівлі.

Охочі підписати договір франчайзингу повинні проживати у Польщі не менше двох років або мати польське громадянство. Для іноземців діють інші умови, включаючи менший термін проживання.