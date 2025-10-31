Multi від Мінфін
31 жовтня 2025, 20:51

На міжбанку долар та євро подешевшали: чи опустять свої цінники обмінники

Цей тиждень на світовому валютному ринку і в Україні минув дуже насичено та драматично. З одного боку, інвесторів змусили похвилюватися міжнародні чинники, які завжди впливають на поведінку пари євро/долар.

Цей тиждень на світовому валютному ринку і в Україні минув дуже насичено та драматично.

Серед них:

  • рішення ФРС про зниження своїх ставок на 0,25% річних — до рівнів 3,75−4% річних;
  • рішення ЄЦБ щодо збереження своїх ставок на поточному рівні — від 2% річних до 2,4% річних.

І хоча саме такі сценарії закладав ринок, уникнути валютних ралі за парою євро/долар не вдалося.

Графік пари євро/долар

Ще одним приводом для хвилювань для інвесторів та валютних спекулянтів стала зустріч у четвер, 30 листопада, президента США Дональда Трампа та керівника Китаю Сі Цзіньпіна у Південній Кореї. Це були їхні перші прямі переговори за 6 років, на яких вони спробували покращити відносини між країнами. Їх дуже ускладнили тарифні війни, питання щодо Тайваню та підтримка Китаєм росії у її війні проти України.

Фактично, всі протиріччя просто заморожені: сторони домовилися про річне перемир'я. Немає якоїсь конкретики й у розумінні китайських дій щодо тиску на рф щодо припинення війни в Україні.

Читайте також: Переговори Трампа та Сі: чому Україну відклали на потім

Інвестори сподівалися на більше, що добре видно на графіках золота та нафти в цей період. Золото на тлі очікувань розрядки ситуації у відносинах США та Китаю навіть просіло до позначки в межах $3 900 за унцію, а нафта подорожчала майже до $66 за барель на очікуваннях зростання економічної активності у світі та, відповідно, збільшення споживання нафтопродуктів провідними світовими економіками у разі потепління відносин між США та Китаєм.

Але в результаті золото після ситуативного просідання до кінця тижня знову перевищило позначку $4 020 за унцію, а нафта повернулася до рівнів $64−65 за барель.

Все це говорить про те, що інвестори так і не отримали позитивних сигналів від переговорів двох провідних світових гравців і знову песимістично дивляться у майбутнє.

Графік золота

Графік нафти BRENT

З іншого боку, на поведінку валютного ринку в Україні впливали внутрішні чинники:

завершення місяця зі зростанням попиту на валюту з боку великих імпортерів енергоносіїв та держкомпаній оборонки для закупівлі палива під опалювальний сезон та забезпечення потреб ЗСУ;

зростання обсягів купівлі валюти населенням на тлі побоювань девальвації гривні;

активність Нацбанку під час проведення інтервенцій для підтримки гривні на міжбанку;

продовження масованих обстрілів росією цивільної та критичної інфраструктури України, що виливається у відключення електроенергії у регіонах, знижує економічну активність бізнесу та провокує додаткові витрати валюти для закупівлі імпортних запчастин, обладнання та електроенергії для відновлення втрат.

У результаті за період із 27 до 31 жовтня курс продажу долара на українському міжбанку просів за рахунок частих масованих інтервенцій Нацбанку з продажу американської валюти на 10 копійок — із рівня 42,065/42,095 до 41,965/41,995 гривень за долар.

А ввечері п'ятниці, 31 жовтня, в обмінниках фінкомпаній та касах більшості банків готівковий долар продавався за 42,05−42,15 гривень. Підкреслю, що зниження котирувань міжбанку на 10 копійок за тиждень було пов'язане лише з масованим продажем валюти регулятором, а не зі змінами настроїв учасників валютного ринку.

Графік курсу долара (міжбанк)

Графік курсу готівкового долара

Курс продажу безготівкового євро за минулий робочий тиждень різко просів відразу на 48 копійок — із рівня 48,8921/48,9143 до 48,415/48,4328 гривень. Це було пов'язано з ослабленням євро щодо долара на міжнародних ринках, що добре видно на вищевказаному графіку євро/долар.

При цьому котирування готівкової євровалюти власники обмінників весь тиждень знижували обережно, що говорить про те, що валютники не вірять у глобальне падіння євровалюти. Саме тому ввечері п'ятниці, 31 жовтня, обмінники продавали готівковий євро значно вище за рівень міжбанку — за 48,80−49,30 гривень.

Курс євро на міжбанку

Курс євро на готівковому ринку

Підбиваючи загальні підсумки минулого робочого тижня, можна сказати: відсутність значних підсумків американо-китайської зустрічі на найвищому рівні позначалася на ринку періодичними стрибками пари євро/долар, залежно від ситуативних настроїв інвесторів та їх поглядами на те, що відбувається.

Внутрішні українські чинники спрацювали рівно тією мірою, наскільки Нацбанк це дозволив своїми інтервенціями у доларі та їхньою оперативністю. Курс євро на українських торгах повністю повторював усі тренди міжнародних коливань пари євро/долар.

При такому розкладі власникам обмінників на вихідних, як і раніше, немає сенсу брати на себе валютні ризики, що зростають, і змінювати свою тактику роботи на ринку.

Тому для мінімізації своїх ризиків та збільшення заробітків в умовах зростання попиту на валюту з боку громадян, валютники розширять спред між купівлею та продажем як за доларом, так і за євро.

За доларом вони виставлять спред у межах 20−30 копійок, за євро розширять його до 20−35 копійок на євро. Оптові обмінники продовжать працювати зі спредом до 20 копійок і за доларом, і за євро.

За словами власників великих мереж обмінників, останніми днями вони фіксують збільшення попиту на валюту з боку громадян, що й дозволяє їм активно заробляти як у форматі «з обороту» на оптових операціях, так і за рахунок розширення спреду між купівлею та продажем валюти.

За статистикою Нацбанку, останніми днями щоденне перевищення купівлі валюти населенням над її продажем впевнено закріпилося в межах $40 млн — 50 млн і більше.

Операції фізичних осіб із купівлі/продажу іноземної валюти

Прогноз курсу готівкового долара та євро на 1−2 листопада

Курс готівкового долара цієї суботи та неділі у більшості обмінників фінкомпаній та у працюючих касах відділень банків перебуватиме в межах коридору: прийом від 41,55 до 41,85 гривень та продаж від 42,00 до 42,30 гривень.

Курс готівкового євро перебуватиме в межах коридору: прийом від 48,15 до 48,70 гривень та продаж від 48,75 до 49,20 гривень.

Суттєвий розкид котирувань купівлі та продажу як за американською валютою, так і за євро цими вихідними дасть чудовий шанс спекулянтам заробити на різниці цінників різних мереж оптових та роздрібних обмінних пунктів.

Автор:
Олексій Козирев
Аналітик Олексій Козирев
Пише на теми: Валюта, цінні папери, інвестиційні проєкти, кредитування, міжнародні валютний та фондовий ринки, фінансові стартапи
